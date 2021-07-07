Высокопоставленный районный чиновник в Красноярском крае попал под следствие

Причина довольно распространенная в России — коррупция в сфере распределения госзаказов. Если вину чиновника докажут, ему будет грозить весьма ощутимый срок.

Теперь уже бывший глава Ачинского района Красноярского края попавл под уголовное дело. Как сообщает региональный Следственный комитет, его (дело) возбудили по ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Следствие считает, что экс-чиновник велел директору муниципального «Центра закупок» помогать фирме «Комплекс-Строй» побеждать на торгах за муниципальные контракты. Для этого руководитель муниципальной компании заранее знакомился с предложениями конкурентов «Коплекс-Строя» и составлял мотивированные отказы.

Что связывало главу района с коммерсантами, сколько контрактов было получено ими по этой схеме и какова их общая стоимость, в Следкоме не говорят. Как и не называют имя экс-чиновника. Однако известно, что во время совершения инкриминируемых преступлений (январь-июль 2019 года), руководил Ачинским районом Евгений Розанчугов, который сейчас проходит по еще одному уголовному делу, возбужденному по статье «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ) — при нем из бюджета было потрачено 6,7 млн рублей на покупку для сирот квартир, которые оказались непригодными для проживания.

Если вина Розанчугова по новому делу будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы с последующей трехлетней дисквалификацией.