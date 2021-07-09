Слово генерала: Александр Дроздов считает каждое обещание делом чести

В рубрике «Профессиональный разговор» беседуем с Александром Дроздовым, депутатом Городского совета, заместителем директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ, генералом-майором полиции.

Генерал Дроздов считает себя коренным сибиряком. Его родители родом из южных районов края. Сам он родился и вырос в Красноярске.

— У нас в роду не было военных, тем более генералов. Я родился в обычной семье педагогов. Отец из села Агинское Саянского района. Приехал в Красноярск учиться в пединститут. Мама — из Курагинского района. Окончила педучилище. Они познакомились студентами, рано поженились и остались жить в Красноярске.

Мы жили сначала в общежитии в Октябрьском районе. Когда мне было семь лет, родители получили квартиру на Предмостной площади. Там я учился все 10 лет в школе №17. Всегда был самостоятельным. Любил учебу и спорт. Брал первые места в городских олимпиадах по физике, математике, истории. Более 10 лет занимался вольной борьбой в ДЮСШ, в 9 классе выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Общественная работа увлекала с детства?

— Да, и в пионерии, и в комсомоле. Возглавлял комсомольскую рейдовую группу – мы патрулировали Предмостную площадь, охраняли кинотеатр «Юбилейный» (сейчас «Эпицентр»). Мне c юности хотелось, чтобы на улицах родного города было спокойно и чтобы был порядок.

А с профессией когда определились?

— Еще в средних классах я решил поступать на юридический факультет. Было какое-то внутреннее желание искать и доказывать правду. В итоге поступил в КГУ.

Затем уже с дипломом юриста пошел служить в милицию. Начал следователем в Свердловском РОВД. Был единственным, кто пришел в РОВД в тот год из молодежи с высшим образованием. Однокурсники выбирали не милицию тогда.

Спустя несколько лет стали формировать Налоговую полицию. Туда я и попал. Работал старшим опером, затем опером по особо важным делам, далее возглавил отдел безопасности. В 32 года я уже был подполковником, причем получил звание досрочно.

Насколько сложной была служба в Госнаркоконтроле?

— После ликвидации Налоговой полиции меня пригласили в краевое управление Госнаркоконтроля. Управление создавалось с нуля, требовались порядочные сотрудники со свежим и честным взглядом. Я согласился. И через три месяца меня назначили начальником оперативно-технической поисковой службы. Оказалось, что коллектива нет, я должен был сам собрать команду. Удалось. За четыре года наша служба стала одной из лучших в стране, к нам приезжали со всей России изучать опыт.

В 2007 году у нас скоропостижно скончался начальник оперативной службы. Меня перевели на эту должность: в подчинении сотни человек, курирование межрайонных отделов в крае. Отработал там четыре года. Мы ликвидировали несколько организованных преступных групп занимающихся поставками наркотиков в регион, пресекли канал поставки опия из Афганистана, удалось изъять около 170 кг. этого наркотика. Меня наградили государственной наградой и включили в федеральный кадровый резерв, и затем предложили возглавить Управление Госнаркоконтроля в Пскове.

Я не сразу узнал, что был уже пятым, кому предлагали это место. Все отказывались, потому что на тот момент это Управление было на последнем месте в стране. Там самая большая граница с Евросоюзом, а сама Псковская область служила буфером, перевалочной базой для поставок наркотиков из Европы в Россию.

После трёх лет работы псковское Управление вышло на достойные позиции, мы пресекли несколько крупных контрабандных поставок, в том числе 144 килограмма марокканского гашиша. За это меня и моих подчиненных представили к государственным наградам.

Как вы снова оказались в Красноярске? Предлагали другие регионы для продолжения службы?

— В 2014 году поступило предложение опять войти в федеральный кадровый резерв. Я рассматривался на должность начальника Управления Самарской области. Уже собирались с семьей туда переезжать. Но вдруг осенью вызывают в Москву и предлагают возглавить оперативно-поисковое Управление в центральном аппарате. На эту должность искали действующего генерала. Из трех кандидатур выбрали меня. Через год назначили исполняющим обязанности Руководителя департамента специальных технических мероприятий. Это был самый большой департамент в Госнаркоконтроле. Там я проработал до самой реорганизации службы.

Встала дилемма: продолжить службу в МВД или попробовать что-то новое на пенсии? Взвесил свой опыт, достижения, стаж. Я — генерал-майор полиции, трижды назначался указом Президента на высокие должности, имею госнаграды. Доказал самому себе и всем, что моя карьера не случайность. В общем, принял решение, что хватит. Да и семья скучала по родному Красноярску.

Подал документы в РУСАЛ. Меня пригласили на собеседование в Москву сначала к заместителю, потом к генеральному директору. Так с 2016 года я стал взаимодействовать с органами власти от лица компании РУСАЛ в Красноярском крае. За это время мы многое сделали: активизировали социальные проекты, реанимировали и создали ряд проектов по благоустройству. Серьезно занялись Красноярском, особенно Советским районом, сильно продвинулись в совместных с властью проектах в Ачинске.

Однако работы в крупной компании вам оказалось недостаточно. Почему решили пойти в политику и стали депутатом городского Совета?

— Я никогда не планировал быть профессиональным политиком. И работа в городском Совете – это не про политику. Это про помощь в развитии города, решение конкретных проблем, с которыми обращаются люди. По сути, это то, чем я и так занимался в РУСАЛе. Мы выявляли проблемы, которые волнуют красноярцев, искали вместе с властью варианты, как их решить. С акцентом на Советский район, где живет много сотрудников наших предприятий. Именно от Советского и баллотировался в Горсовет. Ведь это округ, куда входит и промплощадка КрАЗа.

В самом начале работы в РУСАЛ, убедил менеджмент компании подписать первое соглашение с Советским районом. Начали с 5 млн рублей, сейчас наш районный «бюджет» 15 млн. Хотя раньше такой практики не было – соглашения подписывали или с городами, или с регионами. Но мы и дальше пошли – в этом году с Ачинским районом подписали соглашение, с Шарыповским тоже.

Однако заботой об округе моя деятельность в Горсовете не ограничилась. Коллеги доверили мне как профессиональному юристу возглавить комиссию по местному самоуправлению. Стал активно разбираться с нормативными городскими документами. В результате были внесены изменения в Устав города. В принципе каждый документ, меняющий жизнь Красноярска и его жителей, изначально подробнейшим образом разбирается именно на нашей комиссии. Для меня важно, чтобы каждый документ писался и принимался ради того, чтобы улучшалось качество жизни людей. Очень часто депутаты отчитываются количеством принятых законов, нормативных актов. Но важно не количество, а качество. Что мы изменили к лучшему, как мы повлияли на жизнь в родном городе? И здесь очень важно применение нормативных документов, контроль и обратная связь. Именно поэтому мы ввели в практику ежегодные заслушивания глав районов и стали плотнее работать с Общественной палатой.

Вы с большим отрывом победили на праймериз партии власти, какие цели ставите перед собой, участвуя в выборах в Государственную Думу?

— Важно добиваться внимания и поддержки федерального центра по ряду важных финансовых, экологических и социальных вопросов. Многие программы формируются на федеральном уровне. И то, как распределяются средства, сколько получает тот или иной регион, каким образом эти инвестиции осваиваются, зависит в том числе от депутата. От его умения выстраивать взаимоотношения и на региональном, и на федеральном уровне. От его включенности в проблемы земляков.

Я не собираюсь проводить много времени в Москве. Депутат Государственной Думы должен приезжать в край – в Красноярск, Ачинск, Железногорск, Сосновоборск. Он не должен отрываться от людей, от проблем территории. Нужно постоянно держать руку на пульсе, понимать, чем ты полезен, как можешь помочь здесь и сейчас.

Я всегда жил по принципу: «Если ты добросовестно делаешь свое дело, результат обязательно будет». У меня достаточно сил и ресурсов. И я готов со всей энергией взяться за решение многих задач и . Это дело чести, генеральское слово, которое нельзя не сдержать.

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