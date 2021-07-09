В ЮНЕСКО показали уникальный мир коренных народов

Фотовыставка «Мир в лицах» открылась в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО при поддержке компании «Норникель». На экспозиции представлены работы известного российского фотографа Александра Химушина.

170 фоторабот, в том числе снятых на Таймыре, объединены названием «Мир в лицах».

Фотограф путешествует по миру уже более 10 лет и стремится запечатлеть в своих работах уникальные образы представителей коренных народов Евразии, Африки, Америки и Океании. В 2018 году при поддержке «Норникеля» он отправился на Кольский полуостров и в труднодоступные уголки Таймыра, где познакомился с бытом и промыслами коренных народов Севера.

Россия – многонациональная страна, ее населяют более 190 народов, в своем общении они используют 277 языков. Мы бережно относимся к языковому наследию, благодаря политике нашего государства почти все не имевшие письменности народы приобрели ее в прошлом веке. И нынешняя выставка – свидетельство тесного партнерства России и ЮНЕСКО в деле популяризации языков коренных народов», - отметил постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Церемония открытия фотовыставки проходила онлайн, к трансляции из штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже смогли присоединиться и российские партнеры выставки. Таким образом, ее герои – представители народов Таймыра – смогли рассказать о себе от первого лица и поделиться опытом сотрудничества с фотографом. Зрители трансляции по всему миру увидели исполнителя горлового пения и матера-костореза, представителя нганасанского народа Алексея Чунанчара, а долгане, лидеры общин Сергей Сизоненко и Анфиса Никифорова рассказали об этностойбище Тыяха в Дудинке, где сохраняют традиции предков, и о работе Координационного совета общин.

Отметим, сейчас на Таймыре проживают пять народностей: ненцы, долганы, эвенки, энцы и наганасаны. Два последних – особенно малочисленные: энцев осталось чуть больше 200 человек, они живут между реками Енисей и Пясина и частично - в поселке Усть-Авам. Нганасан насчитывается 750, из них более 500 живут в поселках Усть-Авам и Волочанка.

Чтобы сохранить численность, а также уникальный быт и культуру малочисленных народов, бережно интегрировать их в современный мир севера, на Таймыре стартовала новая пятилетняя программа поддержки коренных малочисленных народов Севера, которая направлена на развитие традиционного образа жизни, сохранение языка и культуры, в частности, специалисты проделали уникальную работу, подготовив энецкий букварь. Программа инициирована, разработана и финансируется компанией «Норникель».

Как расказала директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова, сохранение природы, традиций и культуры коренных народов, поддержка и новые возможности для развития исконных видов деятельности – это темы, которые сближают позиции ЮНЕСКО и компании. Все проекты компании по поддержке коренных народов – это не просто строчки финансирования, это совместная работа с общинами и семьями. По их просьбе при руководителе Норильского дивизиона «Норникеля» создан Координационный совет общин, куда приглашены представители 58 хозяйствующих субъектов КМНС Авамской тундры и Норило-Пясинской водной системы. И в структуре компании создан отдел по работе с КМНС, в котором работают представители коренных народов, которые помогает решать оперативные вопросы.