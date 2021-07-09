Красноярский Оперный готовит реконструкцию старинного балета

Театр открыл продажу на самую масштабную балетную премьеру нового сезона – романтический балет «Катарина, или Дочь разбойника» Цезаря Пуни. Российский зритель не видел этот балет более 100 лет.

Постановку готовят совместно со специалистами Большого театра и обещают, что это будет грандиозный подарок ценителям жанра с помпезными костюмами и декорациями.

Премьерные показы запланированы на ноябрь. Один из них ознаменует открытие VI Международного балетного форума «Гран-при Сибири», который пройдет в ноябре. Всего заявлено пять показов, чтобы новый балет смог увидеть каждый, кто интересуется этим видом сценического искусства. Все даты первой встречи со зрителями: 10, 11, 12, 19 и 20 ноября.

Сибирская «Катарина» событие громкое не только для нашего региона, ведь это воссоздание утерянного балета. В Красноярске решили реконструировать ушедшее из поля зрения поклонников жанра произведение, потому что считают его незаслуженно забытым. Спектакль воссоздается по материалам наследия выдающегося хореографа, либреттиста, автора знаменитой «Жизели» Жюля Перро.

Это будет интересная реконструкция, в которой есть некая «прелесть» XIX века с очень эффектными помпезными декорациями и костюмами, чего, мне кажется, сегодня не хватает в академическом театре. Хореография Жюля Перро не сохранилась, и мы создаем авторскую хореографию», – рассказала хореограф-постановщик балета заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц.

«Попалась газета XIX века, в которой было напечатано полное петербургское либретто. Из разных театров восстановили разные версии либретто. В этом нам помог исследователь старинных балетов Юрий Бурлака», – пояснил художественный руководитель Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров.

Хореографы-постановщики и авторы музыкальной драматургии «Катарины» – заслуженные артисты России Юлиана Малхасянц и Сергей Бобров. Автор новой музыкальной версии спектакля – композитор Петр Поспелов. Используется музыка и из других произведений Пуни, которые включались в «Катарину». Музыкальный материал был найден в Риме, в Милане и в Большом театре.

Визуальная концепция спектакля разработана специалистами Большого театра. Сценографию и декорации создавала Альона Пикалова на основе декораций, которые были использованы более 100 лет назад в постановке Большого театра. Костюмы придумала Елена Зайцева на базе сохранившихся эскизов художника Евгения Пономарева. Образцы были созданы в Большом и переданы в Красноярск, а по ним костюмы были отшиты уже в цехах нашего театра.

Афишу к спектаклю снимали на Торгашинском хребте, на скале Арка. Это место было выбрано не случайно.

В либретто к балету Жюль Перро использовал одного из героев новеллы Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана «Синьор Формика» – итальянского художника XVII века Сальватора Розу. Художник не только является одним из главных героев балета. Его роль в красноярской постановке шире: для оформления сцены решено было использовать сюжеты его картин. Более того - так совпали обстоятельства, что одно из полотен и продиктовало визуальную концепцию афиши премьеры.

Есть у Сальватора Розы полотно «Грот с каскадами» (1639 год). При первом же взгляде на веб-версию картины дизайнер театра Алексей Акимов предложил создать афишу к спектаклю именно такой - реальные съемки на природе, и именно у скалы Арка на Торгашинском хребте.