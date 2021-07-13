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Филимоновский молкомбинат увеличил производство сливочного масла

Филимоновский молкомбинат увеличил производство сливочного масла
Иллюстрация: pixabay.com

Это – результат участия предприятия в национальном проекте «Производительность труда». Как сообщает пресс-служба краевой администрации, за полгода объем производства сливочного масла вырос на 40%.

#НОВОСТИ

Эксперты Федерального центра компетенций оптимизировали перемещение сотрудников и сырья по цехам, сократили время протекания процесса и снизили незавершенное производство. В результате каждый работник линии производства сливочного масла начал за смену выпускать почти в два раза больше продукции. Это благоприятно сказалось и на себестоимости масла: она снизилась с 420,25 тыс. рублей до 376,34 тыс. рублей за тонну.

Участие в нацпроекте «Производительность труда» помогает предприятиям пищевой промышленности без потери качества снизить себестоимость, а значит повысить конкурентоспособность. В крае четыре предприятия пищевой промышленности стали участниками нацпроекта. Тем самым компании-производители улучшают свои экономические показатели, а потребители получают выбор продукции по соотношению «цена-качество», - отметил министр экономики и регионального развития края Егор Васильев.

Филимоновский молочноконсервный комбинат способен перерабатывать 300 тонн сырого молока в сутки. На сегодняшний день объем переработки составляет от 100 до 200 тонн, в зависимости от сезона. В ассортименте — цельное молоко, сметана, кефир, йогурты и творог и, конечно, сгущённое молоко, кофе и какао.

 

Автор: Петр Савельев
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