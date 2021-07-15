Город будущего в Арктике: стартовал конкурс на реновацию Норильска

13 июля был объявлен международный конкурс на создание концепции реновации Норильска. К 2035 году северный город прирастет новым жильем и общественными пространствами.

О том, кто и как будет разрабатывать концепцию уютного города в Арктике, в материале «ДК».

Реновация с сохранением ДНК города

Идея комплексного развития Норильска — не только инфраструктуры, но и «духа» территории, где будет комфортно жить и работать, детально обсуждалась администрацией северного города и компанией « Норникель », градообразующего предприятия Норильска и Таймыра, с 2016 года. Ключевая задача реновации — учесть уникальность географии, климата, исторической застройки и представить новое видение территории.

Последний дом в городе был построен в 2002 году. Уже почти 20 лет в Норильске ничего не строилось. Городу требуется новое жилье, городу необходимо обновлять свою инфраструктуру. Нам всем предстоит провести большую работу по реновации Норильска, которая будет включать обновление имеющегося жилищного фонда и строительство новых жилых домов, школ, детских садов, поликлиник и других социальных объектов. Концепция позволит прежде всего понять архитектурно-планировочный облик нашего города в перспективе», — рассказал мэр Норильска Дмитрий Карасев.

В процессе строительства будут использоваться как лучшие советские, так и современные практики термостабилизации грунтов. В том числе с этой целью в Норильске в рамках Указа президента РФ о стратегии развития Арктической зоны создан Научно-технический центр по изучению мерзлоты. Работающие в нем ученые будут исследовать результаты изысканий и давать свои рекомендации по использованию той или иной технологии укрепления грунта.

Один из главных фокусов в реновации будет сделан на масштабное обновление жилого фонда. Оно предполагает возведение нового жилья как на новых территориях, так и на месте выработавших свой ресурс ветхих и аварийных сооружений. До 2035 года в Норильске планируется построить более 80 жилых домов и снести порядка 45 аварийных и ветхих. При этом реновация будет вестись с учетом уже сформированного архитектурного ДНК северного города. Это одно из требований конкурса, инициаторами которого выступили администрация города и Агентство развития Норильска. Идея проекта была также поддержана компанией «Норникель». Один из главных фокусов в реновации будет сделан на масштабное обновление жилого фонда. Оно предполагает возведение нового жилья как на новых территориях, так и на месте выработавших свой ресурс ветхих и аварийных сооружений. До 2035 года в Норильске планируется построить более 80 жилых домов и снести порядка 45 аварийных и ветхих. При этом реновация будет вестись с учетом уже сформированного архитектурного ДНК северного города. Это одно из требований конкурса, инициаторами которого выступили администрация города и Агентство развития Норильска. Идея проекта была также поддержана компанией «Норникель».

“Норникель” не только мировой лидер в производстве цветных металлов, но и градообразующее предприятие Норильска. У компании очень серьезные стратегические планы: мы модернизируем старое и строим новое производство. Поэтому нам крайне важно, чтобы в городе хотели жить и работать и те, кто уже живет в Норильске сегодня, и будущие сотрудники компании. Изменить городскую среду, создав более современные и комфортные условия жизни, и при этом учесть существующую ДНК города — задача не тривиальная. Ожидаем, что благодаря конкурсу мы не только выберем команду, но и посмотрим на весь спектр современных практик в этой области», — говорит старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова

Обязательства металлургической компании, а также других сторон — участников программы комплексного социально-экономического развития Норильска, важным этапом которой и стал конкурс на разработку проекта реновации, были закреплены четырехсторонним соглашением между правительством РФ, правительством Красноярского края, городской администрацией и «Норникелем». Согласно документу, подписанному в феврале 2021 г., объем совместного финансирования программы составит 120 млрд рублей. Из них 24 млрд — из средств федерального бюджета, 14,7 млрд — из средств консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд — из средств «Норникеля». Дополнительно на развитие города компания направит 150 млрд рублей до 2035 г.

Кейс, интересный всему миру

Конкурс на создание концепции реновации Норильска носит статус международного. Принять участие в нем могут профессиональные организации в сфере комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств. Задача команд — предложить свои решения по повышению привлекательности города для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся территорий, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Конкурс на создание концепции реновации Норильска носит статус международного. Принять участие в нем могут профессиональные организации в сфере комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных пространств. Задача команд — предложить свои решения по повышению привлекательности города для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся территорий, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Методика конкурса предполагает создание консорциумов. Мы в большей степени хотели бы видеть не индивидуальных участников, а объединение сильных игроков. Уверены, что, только используя местные наработки, знания и опыт, иностранные участники смогут предложить практико-реализуемые решения. Рассчитываем, что все команды — участники конкурса будут международными, но иметь местного партнера. Акцент будет сделан на страны и бюро, работающие в экстремальных условиях вечной мерзлоты и Северной Европы. Интересен опыт скандинавских стран, готовы рассмотреть опыт Северного Китая. В первую очередь нас интересуют практико-ориентированные команды, готовые предложить идею, которая может быть реализована в городе», — рассказал соучредитель международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab» — оператора конкурса Сергей Георгиевский.

Конкурс проходит в два этапа. Первый — сбор заявок, он продлится два месяца. На втором конкурсные заявки оценит жюри и отберет из числа участников тройку сильнейших — финалистов, которые и разработают концепции реновации Норильска.

Одно из обязательных для финалистов условий — необходимость непосредственно посетить Норильск: выйти на территорию, самостоятельно ее обследовать, встретиться не только с местными экспертами, но и с жителями и услышать их. Разработанный проект станет результатом коллективного диалога и общего видения будущего города. Реновация Норильска — это уникальный кейс, который интересен миру, как интересно все, что связано с Крайним Севером и Арктикой. Сегодня приарктические государства ведут большой диалог, чтобы выработать принципы комфортного существования человека в этих условиях. Не вахтового посещения, не временного пребывания, а создания комфортной городской среды в этих сложных условиях. Этот кейс может стать модельным», — уточнил г-н Георгиевский.

Город для горожан

Итоги конкурса, призовой фонд которого составляет 15,5 млн рублей, подведут в октябре 2022 г. Решающим станет мнение не только профессионального жюри, но и горожан. Норильчане уже активно высказывают свои пожелания по преображению родного города. Их мнение, собранное в ходе масштабного социологического исследования, легло в основу разработки мастер-плана Норильска. Лидеры среди пожеланий — создание зимнего сада, торгово-пешеходной улицы, современного бассейна, автодрома, парков.

От горожан есть серьезный запрос на всепогодные общественные пространства. Один из таких проектов, который уже проработан вплоть до дизайн-проекта, — это общественное пространство в самом красивом здании Норильска по адресу: Ленинский, 1. Чем его наполнить, об этом будем думать вместе с жителями. Немаловажен и запрос на зеленые насаждения, их в городе особенно не хватает зимой. В планах создание арктического оазиса, ботанического сада, где горожане смогут проводить время круглогодично. Ожидаем, что участие в конкурсе примут одни из лучших архитекторов мира. Перед нами стоит очень амбициозная задача — разработать для Норильска новую архитектурную концепцию современного города в Арктике», — рассказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Пожелания горожан по реновации Норильска принимаются на горячую линию и электронную почту.

Построенная в середине прошлого века самая запоминающаяся часть города, его визуальный код и «лицо», была спроектирована группой ленинградских архитекторов. За свой проект они получили госпремию, поскольку предложенные ими решения были не только красивыми и современными, но и функциональными. Мы очень рассчитываем, что и новые, полученные в результате конкурса решения станут продолжением этой традиции. Чтобы было не только тепло, уютно, но и красиво, и воодушевляюще. Норильск этого заслуживает!» — резюмировала Лариса Зелькова.

Павел Семизоров депутат Законодательного собрания Красноярского края Реновация Норильска — уникальный для России, да и для мира проект. Под стать этой уникальности он может решить широкий круг задач — от объединения под единым флагом разнородной архитектуры города до существенного улучшения жизни норильчан. Речь не только о создании общественных пространств, школ, больниц, но и о качественных изменениях повседневной жизни каждого отдельного горожанина: благоустройство и асфальтирование дворовых территорий, создание условий для сортировки мусора, сооружение всесезонных спортивных коробок. Как человек, который родился в Норильске и прожил там 40 лет, хорошо помню, как летом мы играли в таких коробках в футбол, а в зимнее время — в хоккей. Не удивительно, что раньше Север давал много спортивных кадров, которые воспитывались во дворах. В этом и есть глобальная цель проекта — на практике показать и доказать, что Арктика будет существовать, а Норильск, несмотря на суровый климат, может быть комфортным для жизни городом.

Использованы фото: nornickel.ru; ytimg.com; sobranie.info.