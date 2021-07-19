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В Красноярске пройдет премьера фильма про «красную зону»

В Красноярске пройдет премьера фильма про «красную зону»
Иллюстрация: Енисей кино

«Третья волна» - так называется фильм режиссера-документалиста Константина Селина, который он снял в «красной зоне» Красноярской краевой клинической больницы. Съемки проходили в июле 2021 года.

#НОВОСТИ

Инициатором проекта выступил главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин. Он обратился к режиссёру с предложением снять короткое видео, показывающее отношение общества к пандемии. В процессе съёмок стало понятно, что из материала может получиться короткометражный фильм.

Наш фильм - обращение к людям, которые живут рядом с нами и которые по стечению обстоятельств ещё не столкнулись с этим недугом. Но у них есть близкие, друзья, есть пожилые родственники, которые находятся в зоне риска», - говорит главный врач краевой больницы Егор Корчагин.

По его мнению, этот фильм способен помочь людям принять решение относительно вакцинации, сокращения социальных контактов и других мер, которые призваны остановить распространение коронавируса.

Это очень важно, потому что мы сейчас все оказались на войне и большинство из участников этой войны работает на износ», - считает Егор Корчагин.

Фильм «Третья волна» будет показан 19 и 20 июля в эфире нескольких красноярских телеканалов.

В Красноярске пройдет премьера фильма про «красную зону» 1

Так, сегодня, 19 июля его покажет «7 канал» в 20.10 и 23.40, кроме собственно премьеры запланировано обсуждение фильма в студии. В среду 21 июля «Третья волна» появится на личном Youtube-канале режиссера.

Константин Селин родился в 1989 году в Красноярске, учился на филфаке КГПУ, работал режиссером монтажа на телеканале «Афонтово». В 2009 году окончил сценарную мастерскую французских кинодокументалистов «SiberiaDOC», в 2012 году – факультет фотокорреспондентов имени Ю. А. Гальперина, в 2015 – Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Автор: Петр Савельев
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