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«Россети Сибирь» поймали на воровстве электроэнергии майнинговую ферму

«Россети Сибирь» поймали на воровстве электроэнергии майнинговую ферму
Иллюстрация: Россети Сибирь

Владелец «фермы» для майнинга криптовалюты, расположенной в поселке Благодатный Кемеровского муниципального округа, похитил около 300 тысяч кВт⋅ч (киловатт-часов) электроэнергии на 1,7 млн рублей.

#НОВОСТИ

Специалисты Кузбасского филиала компании обнаружили, что часть поставленной в поселок электроэнергии не оплачена, и выехали с проверкой. При обследовании сетей подозрение энергетиков вызвала трансформаторная подстанция, питающая здание заброшенной школы. Оказалось, что прибор учета был взломан и считал потребленные киловатты некорректно, а фактическая нагрузка по кабелю, питающему объект, превышала допустимую почти в 10 раз.

Для обследования территории бывшей школы привлекли сотрудников полиции, они обнаружили в подвале около 140 действующих устройств для майнинга криптовалюты. Все оборудование (примерно на 10 млн рублей) было описано и изъято.

В отношении владельца «фермы» составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии на 298 тысяч кВт⋅ч. В денежном выражении это около 1,67 млн рублей. За воровство электроэнергии похитителю грозит уголовная ответственность. Также ему придется выплатить штраф и возместить нанесённый энергокомпании ущерб.

Такие действия угрожают надежности и качеству электроснабжения добросовестных потребителей, напоминают в электросетевой компании.

Зачастую действия злоумышленников провоцируют аварии на электросетях. Кроме того, энерговоры подвергают риску свою жизнь и жизнь окружающих. Поэтому мы намерены жестко бороться и пресекать любые попытки вмешательства в работу энергообъектов», - говорит заместитель директора по безопасности «Кузбассэнерго – РЭС» Андрей Башков.

Как выяснилось, поселок Благодатный до недавнего времени был действительно благодатным для добытчиков криптовалюты. Буквально месяц назад, в июне, специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» уже пресекли на окраинах поселка деятельность майнинг-фермы, которая располагалась на территории животноводческой фермы. Энерговору грозит штраф в размере 2,1 млн рублей, а также разбирательство в рамках уголовного дела за нанесение ущерба.

 

 

Автор: Петр Савельев
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