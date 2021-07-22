Ученые СФУ объяснили, почему «раньше было лучше»

Эксперты кафедры философии СФУ изучили выяснили, что проблема конфликтов вокруг «раньше было лучше» – в смешении понятий «историческое прошлое», «традиции» и «культурная память».

Философы считают, что в понятии «историческое прошлое» совмещены три как минимум три компонента. Первый – это собственно история, само прошлое, объективное и нейтральное. Второй компонент – это традиция, то, что передано в виде знаний, материальных объектов и способов отношений. И третье – «культурная память», которая не тождественна собственно прошлому.

Мы полагаем, что конфликты вокруг прошлого чаще всего вызваны осознанным или неосознанным смешением этих объектов, или выдачей одного за другое», — говорит соавтор исследования, доцент кафедры философии СФУ Григорий Илларионов.

Конфликт возникает тогда, когда «культурную память» принимают за историю, и прошлое становится не тем, что было, а тем, что о нем помнят. И поскольку воспоминания разных людей различаются, порой радикально, возникают различные мифологические образы. Один из ярких примеров – это споры вокруг СССР. В понимании одних это период великих строек и героических побед, в восприятии других – эпоха тоталитаризма и массовых репрессий.

И одним из драйверов таких конфликтов является… письменность.

Как только люди научились создавать тексты — зафиксировали передававшиеся ранее из уст в уста мифы, легенды, создали героические эпосы, отношения с прошлым стали опосредованными. Носителем прошлого оказался уже не сам рассказчик, а произведения, тексты. В результате постепенного развития средств коммуникации, прошлое перестало восприниматься естественно. Связь с прошлым осуществляется теперь через посредника — текст, изображение, набор символов и кодов. Прошлое воспринимается как внешнее, не являющееся частью нас самих», — объясняет Григорий Илларионов.

И чем больше возможностей для коммуникации, тем меньше вероятность построить единую картину прошлого, отмечают исследователи. В этом смысле интернет оказал значительное и неблагоприятное влияние выстраивание связи с прошлым.

Некоторые социологи и философы говорят о наступлении эпохи посттрадиционности. Это значит, что прошлое может оказаться окончательно потерянным и недоступным для нас. Его заслонят сиюминутные тренды, желания и ложные воспоминания», — подводит итог Григорий Илларионов.

В исследовании принимали участие учёные КрасГМУ, СибГАУ им КГАУ.