В Красноярском крае пересчитают лес

В нашем регионе началась «лесная перепись». Лес посчитают в заповедниках «Таймырский», «Путоранский» и «Тунгусский». Исследуют 4 млн гектаров — а это, как говорят специалисты, почти площадь Швейцарии.

Специалисты детально исследуют всю растительность, оценят породный состав, возраст, тип леса, а также санитарное состояние лесных насаждений.

Работы по лесоустройству проводит филиал Рослесинфорга «Востсиблеспроект».

Всего наземными способами таксации будет изучено почти 510 тысяч гектаров лесов», — рассказал директор «Востсиблеспроекта» Денис Свищёв.

Готовиться к «лесной переписи» специалисты начали заранее. Еще в прошлом году они собрали информацию о границах объектов, получили материалы дистанционного зондирования земли и провели лесоустроительные совещания. Уже готовы тренировочные полигоны.

Эксперты говорят, что инвентаризация лесов проводилась на территории региона в течение двух последних лет, но масштабных лесоустроительных работ раньше не было.

Кроме того, собранная информация устарела — сейчас необходимо создать более актуальные базы данных.

Лесоустройство на территории заповедников «Таймырский» и «Путоранский» завершится в декабре 2021 года, а в заповеднике «Тунгусский» — в декабре 2022 года.

В итоге сотрудники «Востсиблеспроекта» спроектируют мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, а также разработают лесохозяйственные регламенты и проекты освоения лесов.