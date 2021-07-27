Антон Шаталов: Красноярску нужен диалог всех со всеми

Красноярск, получивший мощный импульс для развития благодаря Универсиаде-2019, сегодня положительно выделяется на фоне других миллионников страны.

Антон Шаталов, архитектор:

— Здесь и модные общественные пространства, и набережные, и просто стриженые газоны на периферии. Город здорово похорошел, и это замечают приезжие. Сфера услуг не отстает, и даже в режиме пандемических ограничений превращает городские улицы в полные жизни активные и интересные пространства.

Красноярцы набрались от урбанистов модных выражений, и их запросы от банальных требований урн, лавочек и собачьих площадок дозрели до развернутых проектных предложений, соучастия, а часто и компетентных споров с авторами многочисленных проектов благоустройства.

Мы не должны игнорировать или стесняться городских конфликтов. Конфликты — это нормально.

За каких-то пять лет в городе с нуля появился локальный рынок уличной мебели и элементов городской среды. Деревянными фасадами закамуфлированы ларьки и павильоны, которых, надо сказать, стало заметно меньше. А бизнес, переехавший на первые этажи, радует изобретательностью названий и аккуратностью вывесок.

На рынок девелопмента возвращается архитектура, появляются современные ландшафтные решения, светодизайн, навигация и другие модные веяния. Качество коммуникации с потребителем, равно как и потребительский запрос, выросло и усложнилось.

Но нельзя сказать, что в городе не осталось противоречий. По-прежнему сохраняется дисбаланс плотности застройки и транспортного обслуживания: длинные светофорные фазы, засилье оградок, унылая застройка периферии. Красноярск за границей проспекта Мира сложно назвать городом для человека. Есть проблемы со связанностью, с доступностью и с транспортными приоритетами, оградками и П-образными переходами, наконец. Массовое строительство с нуля производит проблемные микрорайоны с социальной напряженностью, заложенной в них еще на стадии проекта. Местные нормативы и документы регулирования противоречивы и часто вносят в нашу повседневность только ненужные усложнения. Город развивается автономно, спорадически, без цели и без общей логики. В Красноярске по-прежнему нет общественного согласия.

Для того чтобы развиваться, Красноярск не должен замирать в ожидании юбилея или крупного спортивного события. Жить нужно сейчас: накапливать компетенции, развивать индустрию дизайна, гостеприимства, городских сервисов. Брать все от богатства природы и мощи индустриального наследия. Мы не должны игнорировать или стесняться городских конфликтов. Конфликты — это нормально. С ними нужно работать, нужно общаться администраторам с горожанами, городским лидерам — с малыми сообществами, профессионалам — со студентами, застройщикам — с экологами, красноярцам в пятом поколении — с трудовыми мигрантами. Городу нужен диалог — основательный, продолжительный диалог. Всех со всеми.

В город уже перебираются топ-менеджеры крупных добывающих и обрабатывающих компаний, давно имеющих активы на территории региона. Теперь многие из них будут жить здесь, проводить время здесь, тратить деньги... Но как получить максимальный эффект от столкновения экспатов и аборигенов? Как минимум, найти общие цели. В Красноярске растут университеты, а студенты по-прежнему мечтают устроиться на работу не здесь. Сегодня это уже массовое явление: уезжает большинство. Самые талантливые и умные.

Так что у Красноярска нет другого выбора, кроме как стать заметной точкой не только на карте России, но и на всем глобусе. Центр гигантского региона, богатого природными ресурсами, обязан быть успешным. Представьте образ Красноярска как природно-ресурсной столицы планеты, конкурирующей за образованных, насмотренных, искушенных жителей, занятых в сфере глубокой переработки этих ресурсов и синтеза новых материалов. Только тогда здесь появится качественная архитектура, инфраструктура и среда.

Колонка написала специально для «ДК»

Фото из архива автора