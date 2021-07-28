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Красноярцы могут спасти деревья с помощью электронных писем

Красноярцы могут спасти деревья с помощью электронных писем
Иллюстрация: Яндекс

Почта России предлагает жителям Красноярского края новый сервис — электронные заказные письма. Теперь можно отказываться от бумажных. Это спасет деревья. Бесплатно.

#НОВОСТИ

Новый сервис позволяет все уведомления от госорганов или предприятий ЖКХ получать в электронном виде. Юридически значимую переписку также можно вести онлайн.

Опция позволяет минимизировать количество распечатываемых писем. Нет печатных писем — нет траты бумаги.

Это, по данным специалистов, может сохранить жизнь не одному дереву.

Ведь в среднем объем одного письма составляет два листа формата А4. Еще один лист — для конверта. С одного промышленного дерева получают 8500 листов бумаги. Если же переписку не распечатывать, это предотвратит вырубку порядка 40 деревьев.

Получение электронного письма фиксируется юридически — как только адресат открывает документ.

К опции уже подключились несколько десятков социально-ответственных компаний и учреждений. Они заключили договор с Почтой России и теперь счета, уведомления о задолженностях и штрафах, судебные постановления и другие важные документы они отправляют по электронным защищенным каналам связи.

Так, за 6 месяцев 2021 г. мы получили от компаний более 1000 000 писем в электронном виде. Около 104 000 из них в цифровом же формате были направлены нашим клиентам — частным лицам. Остальные мы распечатали и вручили в традиционном бумажном варианте», — пояснил заместитель директора УФПС Красноярского края Александр Гроо.

Подключить услугу можно в мобильном приложении Почты России, на сайте учреждения или в любом отделении. Для этого понадобится электронная подпись.

Подключение к сервису бесплатное.

Автор: Юлия Тарабан
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