Депрессия, лишний вес и не только: красноярцы страдают от переработок

Жителям нашего региона, как и всей Сибири, не раз приходилось сталкиваться с переработками. Больше 70% респондентов рассказали, что регулярно задерживаются на работе.

В каждом третьем случае — чаще, чем раз в неделю.

Опрос, который провели служба исследований hh.ru и СК «Росгосстрах жизнь», показал, что больше всего трудоголиков в сфере менеджмента — там 88% опрошенных заявили, что сталкиваются с переработками.

Часто забывать об отдыхе приходится строителям и специалистам по недвижимости. 83% из них не понаслышке знают, что значит регулярно работать сверхурочно.

Переработки часто случаются у рабочего персонала (79%), водителей, логистов (77%) и IT-специалистов (74%).

Работа овертайм не проходит бесследно — больше половины жителей Сибири, и, в частности, Красноярского края, отметили, что это повлияло на их физическое здоровье (57%).

Так, многие опрошенных отметили, что у них на фоне переработка появились боли в спине (37%), и ухудшилось зрение из-за работы за компьютером (31%).

Также респонденты пожаловались на головные боли (29%), появление лишнего веса и боли в ногах (по 20%), усугубление профессиональных заболеваний (13%).

Некоторые опрошенные в результате переработок «заработали» себе гипертонию и второй подбородок.

Другие же рассказали, что сильно похудели из-за высоких нагрузок.

Как отметили специалисты, последствия регулярных переработок сказались и на психологическом здоровье опрошенных.

Так, некоторые стали испытывать тревожность и ухудшение сна, другие же столкнулись с депрессией и эмоциональным выгоранием.