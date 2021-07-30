Вышел июльский номер «Делового квартала»

В номере поговорили об ипотеке, урбанистике, трендах рынка недвижимости и положении в строительной отрасли. Ну и, конечно, не обошлось без традиционного рейтинга «ДК».

Традиционно июльский номер «ДК» посвящен строительству. Но этим он не ограничивается.

Открывается номер фото-отчетом о бизнес-пикнике, который в этот раз журнал проводил в коттеджном поселке «Шамони». Вторя названию, вечер получился весьма французским — и по духу, и по настроению.

Центральную позицию номера занимает рейтинг застройщиков, составленный по итогу прошлого года и первого полугодия нынешнего. Особых сюрпризов нет, но интересно взглянуть, как они справились с последствиями коронашока.

Очень сильно застройщикам помогла льготная ипотека, введение которой привело к настоящему буму в этом сегменте кредитования. О том, куда движется этот рынок и чем это может закончится, говорили на дискуссионном клубе, на который «ДК» собрал банкиров, строителей и риэлтеров. Основные позиции и прогнозы можно узнать из материала, написанного по мотивам мероприятия.

Нельзя было летом обойти и тему внутреннего туризма (другого-то особо нет). Тем более, что у игроков этого рынка в прошлом году появился шанс серьезно укрепить свои позиции. Удалось ли использовать этот шанс, попытались разобраться вместе с экспертами.

То, что туризм неотделим от общепита — доказывать никому не надо. И вот на этот поприще Красноярску есть чем гордится — сразу два ресторана города входят в ТОП-50 таких заведений по стране. С владельцем и основателем одного из них — 0.75 Please — Александром Митраковым мы откровенно поговорили о его пути в этой сфере и планах на будущее.