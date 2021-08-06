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Еще 14 камер начали следить за водителями. Публикуем адреса

Еще 14 камер начали следить за водителями. Публикуем адреса
Иллюстрация: Яндекс

Новые камеры видеонаблюдения начинают работать с сегодняшнего дня. Контракты по аренде оборудования были заключены между КГКУ «КрУДор» и ООО «ТРАСТ».

#НОВОСТИ

Камеры установили на наиболее аварийных участках городских дорог, чтобы снизить количество ДТП. На основе их данных сотрудники ГИБДД начнут выносить постановления.

Оборудование будет фиксировать стандартные виды нарушений: превышение скорости движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, нарушение требований, предписанных дорожно-знаковой информацией, движение по полосе для маршрутного транспорта и непредоставление преимущества в движении пешеходам». — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «КрУДор».

Среди новых камер 7 будут фиксировать моменты, когда водитель не предоставляет преимущество пешеходам на пешеходных переходах.

Места размещения комплексов:

— ул. 26 Бакинских комиссаров, 48;

— ул. Говорова, 57;

— ул. Щорса, 62;

— пр. имени газеты Красноярский рабочий, 157;

— пр. имени газеты Красноярский рабочий, 126;

— ул. 60 лет Октября, 55;

— ул. 60 лет Октября, 69;

— ул. Енисейский тракт, 3 «Г»;

— перекресток пр. Комсомольский — ул. Мате Залки;

— перекресток пр. Комсомольский — ул. Ястынская;

— перекресток ул. Алексеева — ул. Батурина;

— перекресток ул. Ленина — ул. Декабристов;

— перекресток ул. Копылова — ул. Партизанская;

— перекресток ул. Копылова — ул. Академика Киренского.

Отметим, что оборудование установлено в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день в Красноярском крае действует 104 постоянных рубежа, оборудованных стационарными комплексами фотовидеофиксации.

Из них в г. Красноярске — 51, включая новое оборудование.

 

Автор: Юлия Тарабан
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