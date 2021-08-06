Россияне боятся обязательной вакцинации. А еще чёрной индийской плесени

В топ фобий россиян также вошли темы, связанные с коронавирусом, погодными аномалиями, инфляцией и ростом цен. Это результаты «Национального индекса тревожности» за II квартал 2021 года

Больше всего граждане России боятся не столько самого коронавируса, сколько обязательной вакцинации.

Горожан беспокоит, что их могут уволить с работы, лишить зарплаты и премии, а также отпуска, если они откажутся вакцинироваться.

Россияне также боятся за последствия вакцинации: они не уверены в эффективности вакцин. Беспокоит их также и то, что никто не изучает медицинские противопоказания перед вакцинацией.

Эксперты подчеркивали, что на готовность россиян делать прививку негативно влияют необходимость ревакцинации и противоречивые сообщения о самой вакцине, в частности о снижении ее эффективности в случае индийского штамма.

Популярные конспирологические теории — еще одна причина, которая заставляет россиян сомневаться в вакцинации.

Сам коронавирус больше всего вызывает беспокойство у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, ЯНАО, Забайкальского края и Московской области.

В мае и в начале июня в России COVID-19 вспыхнул с новой силой. В Москве еженедельно вводили новые корпуса больниц. У порядка 90% вновь заболевших выявлен индийский штамм «Дельта».

Ряд регионов ввели новые ограничения и обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Инфляция и рост цен больше всего тревожат население мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга, а также жителей Оренбургской, Ростовской и Калужской областей.

Аналитики рассказывают: цены ползут вверх во всех регионах, так как страна находится в зависимости от импортных продуктов.

Президент заявил: своих овощей в стране не хватает, а рост цен на продукты является следствием мировых рыночных тенденций.

На ситуацию оказывает влияние курс рубля, низкая конкуренция между производителями и плохой урожай 2020 года.

Телефонное и банковское мошенничество — еще одна фобия россиян.

Правоохранители рассказывают о ежедневном потоке обращений по поводу участившихся случаев мошенничества, а сотрудники банка предупреждают о новых, более сложных, схемах обмана россиян.

Министерство внутренних дел России заявило о планах до конца 2021 года разработать сервис «Антимошенник». Он позволит пользователям приложения МВД распознавать звонки с мошеннических номеров.

Тревогу вызывает у россиян также неопределённость с отпуском.

Из-за коронавируса правила допуска в разные страны все время меняются. Одни страны закрывают, в других — ужесточают правила въезда.

Тревожатся граждане страны и по поводу нападения клещей, черной индийской плесени, незащищенности детей в школах и признания иностранным агентом.

Последняя фобия связана с апрельскими событиями, когда Минюст России включил латвийское юрлицо издания «Медуза» в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

«Медуза» практически в один день лишилась крупных рекламодателей, а VTimes объявил, что 12 июня станет последним днем работы издания.