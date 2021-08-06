«Норникель» подвёл финансовые итоги полугодия

Постепенный выход мировой экономики на доковидные показатели и рост биржевых цен на металлы позитивным образом отразились на экономической составляющей «Норникеля». Что ещё легло в основу роста?

«Норникель» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2021 года.

Согласно отчету, консолидированная выручка компании увеличилась на 33% по отношению год-к-году и составила 8,9 млрд долл. США. Решающее значение на увеличение выручки оказало повышение биржевых цен на металлы, а также рост объемов продаж ряда металлов.

В первом полугодии наиболее существенным образом изменилась биржевая стоимость никеля. Благодаря сверхоптимистичным настроениям на рынке средняя цена на металл в отчетном периоде выросла на 40%, достигнув 17 466 долл/т. За счет восстановления отраслей-потребителей никеля, в особенности сектора аккумуляторных батарей (+81%), мировой спрос на никель увеличился на 25%. В долгосрочной перспективе спрос на никель будет расти, а одну из ключевых ролей сыграет увеличивающийся спрос на электромобили.

В отчетном периоде также произошёл стремительный рост стоимости меди, которая в мае обновила рекордную отметку в 10 725 долл/т. После резкого снижения спроса на медь в 2020 году, вызванного эпидемией коронавируса, в 1 полугодии 2021 года был зафиксирован его рост на 3%, при этом потребление меди европейскими компаниями выросло на 6%.

Стоимость палладия в первой половине 2020 года достигла исторического максимума в 3 000 долл. США за унцию на фоне восстановления автомобильного сектора. Ожидается, что промышленное потребление палладия вырастет на 14% год-к-году до 10,9 млн унций, на фоне восстановления спроса после периода строгих ограничений, связанных с COVID-19 в 2020 году. Автопром станет основным драйвером роста, при этом темпы роста других отраслей, потребляющих палладий, будут составлять от 5% (электроника) до 12% (химическая промышленность).

Комментируя сложившуюся на рынке металлов ситуацию президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил важность настроений инвесторов при построении долгосрочного рыночного прогноза.

«На глобальных сырьевых рынках сформировалась благоприятная конъюнктура для корзины наших металлов. Ее устойчивость, однако, будет зависеть от того, как быстро исчерпается краткосрочный эффект роста мировой экономики после беспрецедентного падения в прошлом году, как долго продолжится стимулирующая денежно-кредитная политика крупнейших центральных банков и рост оптимизма инвесторов касательно темпов декарбонизации мировой экономики» — подчеркнул Владимир Потанин.

После производственных аварий, Октябрьский и Таймырский рудники, а также Норильская обогатительная фабрика выходят на рабочие объемы. Несмотря на то, что водоприток на рудниках был остановлен лишь в марте, уже сейчас «Октябрьский» вышел на полную мощность ещё в середине мая, а рудник «Таймырский» в настоящее время работает на 80% мощности, его полное восстановление ожидается до конца ноября. Норильская обогатительная фабрика вернулась к 85% от плановой производительности и должна выйти на полную мощность в начале октября.

Говоря об экономических показателях, чистый оборотный капитал компании показал более чем двукратный рост (до 1.8 млрд долл.) на фоне сезонных и единоразовых факторов. Показатель EBITDA увеличился в 3 раза — до 5,7 млрд долл. США вследствие роста выручки, а также сокращения расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 млрд долл. США, связанным с розливом дизельного топлива в Норильском промышленном районе в мае 2020 года.

Объем капитальных вложений в отчетном периоде увеличился на 80% год-к-году до 1 млрд.долл США. Значительная часть этих средств была выделена в рамках реализации «Серного проекта» на Надеждинском металлургическом заводе — инвестиции в первом полугодии 2021 года выросли в 7 раз год-к-году (до 222 млн долл.США).

На текущем этапе на Надеждинском месторождении проводятся активные работы по строительству будущего цеха производства серной кислоты, а также возведение гипсохранилища. Помимо этого, рост капитальных вложений был обусловлен реализацией проекта «Южного кластера», увеличением расходов на капитальный ремонт, инвестиций в промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий.

Кроме того, 1 июня 2021 года Совет Директоров компании утвердил Стратегию в области экологии, которая охватывает шесть основных направлений (воздух, вода, почва, управление хвостохранилищами и отходами, биоразнообразие и изменения климата) и устанавливает 21 целевой показатель, который компания должна достигнуть к 2030 году и потребует дополнительного финансирования.

Комментируя увеличение капитальных вложений Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что эта мера была принята благодаря совершенствованию стратегии общего развития, которая теперь распространяется на большее количество сфер.

Реализация стратегии устойчивого развития вышла на качественно новый уровень. Была разработана новая комплексная стратегия в области экологии и изменения климата, которая фокусируется на сокращении вредного воздействия на воздух, воду, почву, биоразнообразие, а также обращение с отходами и работу хвостохранилищ. Эта стратегия определила конкретные цели по каждому из направлений, которые уже интегрировались в программы краткосрочной и долгосрочной мотивации менеджмента. В рамках сокращения воздействия на воздух был полностью закрыт плавильный цех на Кольском полуострове, в результате чего, прекратились выбросы диоксида серы на границе с Норвегией, а в целом по Кольскому дивизиону их сокращение составит 85% уже до конца этого года. В Норильском дивизионе продолжилась активная стройка производственных объектов „Серной программы“ на Надеждинском металлургическом заводе» — прокомментировал Владимир Потанин.

В настоящее время компания наметила новые направления развития уже на будущие отчетные периоды. На 2022 год запланирован комплексный пересмотр требований и стандартов в области промышленной безопасности, с целью определения приоритетных направлений для снижения тех нарушений, которые потенциально ведут к смертельному и тяжелому травматизму.

Также компания зарезервировала 3.6 млрд рублей для компенсации ущерба водной биологической среде, нанесенного в результате разлива топлива на таймырской ТЭЦ-3 в мае 2020 года.

В конце июля 2021 года Росрыболовство отозвало претензию к «Норникелю» о вреде биоресурсам, однако чуть позже направило в арбитражный суд Красноярского края новый иск, в котором оценило ущерб на сумму 58,7 млрд руб.

Компания считает, что заявленная Росрыболовством сумма ущерба существенно завышена, так как в разы превышает оценки, подготовленные специализированными научно-исследовательскими институтами, которые оценивали влияние данного инцидента на водные биоресурсы, и намерена оспорить исковое заявление.