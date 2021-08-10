Волонтеры «Норникеля» очистят Арктику от мусора

Участники корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра» присоединились к общероссийскому проекту «Чистая Арктика». Как участие «Норникеля» в программе сделает регионы Крайнего Севера чище?

В восьми северных регионах страны начал реализацию проект «Чистая Арктика». Главной задачей общественной инициативы стала отчистка арктических территорий от накопившегося мусора и промышленных отходов. В состав отрядов по отчистке вошли волонтеры, студенты, экологи и инициативные жители. Первой компанией, которая поддержала экологический проект, стал «Норникель» — волонтеры корпоративной программы «Комбинат добра» присоединились к проекту на территории Мурманской области и на севере Красноярского края.

На территории Красноярского края на первом этапе активисты проекта «Чистая Арктика» совместно с членами корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат Добра» проведут уборку мусора с берегов Енисея, а также ручья Пшеничный и ручья Ароматный, протекающих в Дудинке. Кроме этого, отряды пройдут по окрестностям Норильска, очистят озеро Долгое, реку Щучью, район аэропорта Валёк.

Накануне на площадке проекта в Красноярском крае побывали министр экологии России Александр Козлов, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев и руководитель проекта «Чистая Арктика», эколог Андрей Нагибин.

Говоря о начале реализации проекта вице-президент «Норникеля» Андрей Граев отметил, что компания не раздумывая согласилась принять участие в экологическом проекте:

«Норникель» стал первым, кто поддержал эту гражданскую инициативу. Нам также приятно, что проект «Чистая Арктика» стартовал на территории присутствия компании «Норникель». У нас есть совпадение целей и задач: компания разработала собственную программу большой уборки. Она может стать частью общероссийского проекта«, — сказал Андрей Грачев.

В свою очередь руководитель проекта «Чистая Арктика», председатель и исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин выразил надежду на то, что другие коммерческие организации последуют примеру «Норникеля» и также присоединятся к экологическому проекту:

«Мы очень рассчитываем на то, что бизнес в Арктической зоне будет экологически ответственным, и надеемся на его действенную помощь. Рассчитываем и на законодательную амнистию, чтобы убрать эту территорию как можно быстрее», — подчеркнул эколог.

Министр экологии России Александр Козлов выразил мнение, что только совместная деятельность людей и компаний позволит нивелировать нанесенный природе ущерб от производственной деятельности:

«За десятилетия экономической и другой деятельности в нашей стране много образовалось мест, где есть накопленный вред — железо, железобетон и другой мусор, который земля в себе не держит, в том числе в Арктической зоне. У нас в стране много небезразличных людей, которые объединили усилия: это и экологи, и те, кто работал на производстве. К ним присоединились люди, которые здесь живут, компании, которые здесь работают. Совместная их деятельность позволяет очистить определенную часть нашей страны», — заключил Александр Козлов.

Также министр экологии подчеркнул, что по итогам вахты этого года состоится детальное обсуждение сделанного и перспектив создания единой программы ликвидации ущерба, накопленного за долгие годы освоения региона.

Добавим, «Чистая Арктика» стала очередным проектом по очистке арктических территорий в Красноярском крае с участием «Норникеля». В начале лета этого года «Норникель» уже начал большой экологический проект на территории Норильска по отчистке от строительного и промышленного мусора. Данная программа предусматривает снос старых брошенных зданий и сооружений, трубопроводов, коммуникаций и сетей, уборку накопившегося вокруг промышленных объектов металлолома. По настоящее время очищено от мусора и старой техники более 300 тысяч квадратных метров — это территория, равная 56 футбольным полям. До наступления зимы компания планирует привести в порядок почти 6 млн. кв.м. земель. В общей сложности программа по уборке территории Норильска рассчитана на 10 лет, на протяжении которых «Норникель» инвестирует в неё 40 млрд. рублей.