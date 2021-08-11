Наталья Майстришина: «Нашла 3 миллиарда на счастье!»

Социолог-маркетолог и мама пятерых детей, нашла способ как приумножить бюджет Красноярска на 3 млрд рублей ежегодно.

— Мое увлечение коллекционировать «счастливые» госномера началось с покупки автомобиля. У нас в семье родился пятый ребенок, доченька.

Мы купили семиместный автомобиль OPEL ZAFIRA, и при регистрации в ГАИ на Маерчака, 53 госинспектор выдал мне счастливый номер – к222кт 124. Выдал просто так, по стечению счастливой случайности. Это был 2013 год.

Я была счастлива! В моей семье, по традиции, на машинах всегда были счастливые номера. У родителей, у сестры, у друзей.

Я часто перемещаюсь по городу, и начала фотографировать автомобили в Красноярске и сохранять к себе в альбом ВК, как коллекцию! Прошло немного времени и мои друзья, и знакомые стали присылать мне фотографии таких номеров. Коллекция растёт и богатеет яркими автомобилями ежедневно.

Но пришло время менять автомобиль. Машину продали. Госномера тоже продали, но отдельно от автомобиля. Объявление о продаже госномера разместила на сайте 24rauto.ru. Через неделю позвонили – и предложили сумму. Госномер купил человек, у которого все близкие, родные, и родители на номерах 222.

В этот момент я поняла: мое государство теряет миллиарды на счастье автовладельцев! ГАИ – не видит рынок. Или видит, но не использует на благо региона, на Благо города!

3 млрд – это ТРИ новые современные школы – со светлыми оснащенными классами, с новыми столовыми и раздевалками, системой безопасности, счастливыми Учителями и Наставниками!

Итак, как я посчитала рынок счастливых номеров!?

Математика здесь простая, это комбинация из цифр и букв. Числа я перевела, как маркетолог в емкость рынка и вот такая картинка – 1 млн 728 тысяч штук емкостной фонд номеров региона. Умножив 12*12*12*10*10*10 получаем 1 728 000 всех номеров в одном регионе, например в нашем – 124 или 24.

Счастливыми я называю номера с тремя повторяющимися цифрами – 111, 222, 333 и тд. или комбинацией 007, 005, 003 и т.д.

А еще счастливыми номерами может быть личная комбинация букв и цифр. Буквы в госномере – инициалы, а цифры – личные даты. Каждый хочет иметь право выбора, быть замеченным, быть признанным, быть счастливым. И как говорят у русских, в пословице: - «встречают по одежке».

Предварительный соц опрос показал, что автовладельцы готовы платить за красивый номер от 30 до 150 тр., а есть люди, которые желают составить свой собственный счастливый номер из личных букв – инициалов ФИО и цифр – дат рождения или других личных дат...

Справочно: Буквы означают серию номерного знака, а цифры — номер. ГОСТом для использования разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите — А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х.

В госномере 6 символов – три буквы и три цифры. Счастливых – примерно 30 цифровых комбинаций. Это 12*12*12 =1728 — это комбинация букв в каждом цифровом номере.

Примерный расчет емкости рынка счастливых номеров=1728*30 (вариантов цифровых комбинаций, но их может быть и больше) = 51 840 шт. средняя цена 70 000 р.

Примерная Емкость рынка счастливых номеров – 3,5 млрд рублей в одном регионе, как Красноярский край. А в Москве, соответственно больше. Потому что за красивый номер 777 в Москве предложения – в районе – 500 000 руб.

Сейчас в России – 85 регионов. Итого на России, без учета двух столиц – по 3 новых школы в каждом регионе! 240 школ!

Простите, что измеряю Россию в школах, как мама, у которой дочери учатся во вторую смену, как говорится наболело. Нехватка помещений под учебные классы. Школы переполнены. А новые современные школы – это будущее наших детей.

Итого в Красноярске – 3 миллиарда рублей просто «валяются под ногами».

Кто их поднимает? На сегодня – это открытый частный рынок, а может быть государственным.

И на 3 миллиарда можно построить в городе новые школы в новых микрорайонах.

*) Данные сайта - gosnomeru.com

**) Колонка написана эсклюзивно для «ДК-Красноярск»