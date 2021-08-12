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В Красноярском крае не хватает медиков и строителей

В Красноярском крае не хватает медиков и строителей
Иллюстрация: pixabay.com

Самый большой рост спроса в нашем регионе, если сравнивать с июнем, произошел на медиков и специалистов кадровой службы. В дефиците - также работники медицинской сферы и строители.

#НОВОСТИ

Чаще всего компании нанимали специалистов из сферы продаж, строителей и рабочий персонал, специалистов по транспорту и логистике и сотрудников производства.

Заметно вырос спрос на специалистов для госслужбы, hr-специалистов, консультантов, рабочий персонал и сотрудников из сферы закупок.

В целом же, по данным экспертов hh.ru, в регионе в июле количество вакансий выросло на 88% по сравнению с прошлым годом. В целом по России количество вакансий в увеличилось на 69%.

Что касается резюме, то тут также заметен рост, однако небольшой. Их количество в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросло на 2%. По России в целом рост составил чуть больше, 4%.

Наиболее активно искали работу молодые специалисты, сотрудники из профсферы «транспорт, логистика» и административный персонал, а также специалисты из сферы производства.

Самыми дефицитными кадрами в Красноярском крае остаются медики, строители и рабочий персонал (по 0,8 резюме на одну вакансию).

Средняя предлагаемая зарплата в Красноярском крае в июле составила 48,5 тысяч рублей, что на 2% меньше, чем в среднем по стране.

 

Автор: Юлия Тарабан
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