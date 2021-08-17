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Красноярский таможенный пост переедет в «Агротерминал»

Красноярский таможенный пост переедет в «Агротерминал»
Иллюстрация: agroterminal.com

У логистической компании есть планы замкнуть на себя все грузовые потоки, которые идут в Красноярск или из него. На это местная таможня добро пока не дала.

#НОВОСТИ
Красноярский таможенный пост сменит адрес «прописки» с улицы Рязанской, 12 на Ястынскую, 47/5, где расположен логистический комплекс «Агротерминал». Об этом DK.RU рассказали в самой компании.
 
В Красноярской таможне информацию подтвердили и добавили, что по сегодняшним планам это произойдет в горизонте 4 октября 2021 года.
С этого дня все проходящие через пост таможенные документы будут оформляться здесь. Отсюда наши инспекторы будут выезжать для контроля грузов», — сказали в ведомстве.
В «Агротерминале» планируют в дальнейшем замкнуть на себя все экспортные и импортные грузовые потоки Красноярска. И, надо признать, ресурсы для этого у предприятия есть — здесь оборудован таможенный терминал с железнодорожным тупиком, складами временного хранения и контейнерным терминалом.
 
Ожидается, что этот арсенал в ближайшее время пополнится пунктом фитосанитарного контроля краевого Россельхознадзора — компанию недавно внесли в список площадок, где разрешена такая деятельность. До этого ближайший такой пункт находился в Новосибирске, а значит овощи и фрукты, которые везли не из сопредельных стран (без общей границы с Россией), сначала отправлялись туда, и лишь потом в Красноярск.
Теперь это можно делать напрямую в Красноярске, что существенно сократит издержки при транспортировке и хранении, а также время прибытия плодоовощной продукции в наш город», — говорят в «Агротерминале».
В краевом управлении Россельхознадзора рассказали, что на территории предприятия действительно организована лаборатория, которая позволяет на месте забирать пробы продукции и исследовать их на предмет соответствия. Правда, специалисты ведомства начнут работать там не раньше, чем туда переедет таможенный пост.
 
Что же касается планов «Агротеминала» по переводу на себя грузовых поток Красноярска, идущих за рубеж или из-за рубежа, то их таможня не разделяет:
Участники ВЭД сами выбирают место, где размещать товары, которые находятся под таможенным контролем, для последующего декларирования. Мы не вправе диковать им это».
Автор: Евгений Волошинский
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