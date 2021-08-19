Где говорить о благотворительности, как не на страницах делового издания? - Ольга Абанцева

Сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро 24.ру» Ольга Абанцева – о роли бизнеса в благотворительности, о чудесах и ответственности.

Ольга Абанцева, фонд «Добро 24.ру»

Блоги DK.ru

Меня зовут Абанцева Ольга, я сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» из Красноярска. Немногим больше 10 лет назад мы вместе со сподвижниками организовали фонд на волонтерских началах, не владея ни бизнесом, ни знакомством с людьми бизнеса, являясь волонтерами многомиллионного сбора для мальчика, больного лейкозом. И сегодня, как и 10 лет назад, в нашем фонде критично мало пожертвований от коммерческих компаний. Это всего 20% годового бюджета фонда, 80% — частные пожертвования от 10 рублей.

К сожалению, на пожертвования матерей-одиночек, которые вместо покупки яблока своему ребенку помогают собрать на реабилитацию чужому, изменить мир сложно.

В своей колонке я буду рассказывать о вдохновляющих историях из жизни мировых, российских, местных благотворителей и меценатов, благотворительных фондов, тех, кому они помогли, — ради развития благотворительности Красноярска и Красноярского края. Мне важно «достучаться» до нашего бизнеса. Ведь как бы ни хотелось думать, что деньги могут защитить от всех проблем, при подозрении на менингоэнцефалит ребенка даже самого обеспеченного человека повезут в местную инфекционку, которой помогает наш благотворительный фонд.

Приумножить количество помощи красноярским НКО и фондам. Помочь коммерческому сектору разобраться в принципах современной, цивилизованной, прозрачной благотворительности. Рассказать о позитивных примерах взаимодействия с некоммерческими организациями и продемонстрировать, как и в чем мы можем быть полезными друг другу, — задача этой колонки.

Как обещала, вдохновляющий пример.

В конце шестидесятых в США один малоизвестный и безденежный актер Дэнни Томас накануне рождения первенца отправился в церковь помолиться Святому Иуде, чтобы тот помог найти достойную работу, обеспечить семью, выбраться из нищеты. В кармане Дэнни было не густо, и все-таки последние 7 долларов он положил в корзинку для пожертвований, дав при этом клятву, что, если чудо все-таки свершится, он построит храм в честь святого.

Молитва помогла. Дэнни Томас действительно вскоре получил работу, а через какое-то время стал одним из самых успешных комиков в истории Америки — свое шоу, роли в фильмах, ситкомах, всеобщая любовь, популярность, деньги.

Дэнни тоже не забыл свою клятву святому, и построил лучший храм из возможных. В 1962 году в Мемфисе был открыт самый известный некоммерческий детский онкологический центр — St. Jude Children's Research Hospital (Детская исследовательская больница Святого Иуды, Сент-Джуд).

Сент-Джуд является некоммерческой организацией и существует за счет пожертвований, с пациентов не взимается плата за лечение. 33,3% из бюджета больница тратит на лечение пациентов, 30,8% на исследования, 7,5% на образование и обучение. Годовой бюджет больницы более 1,4 миллиарда долларов (это около трех годовых бюджетов Красноярского края).

Исполнение клятвы Дэнни Томаса было бы невозможным, если бы его не поддержал близкий друг-бизнесмен, автомобильный дилер из Майами Энтони Абрахам (который, кстати, является дедушкой известного филантропа, политика, евангелиста малого бизнеса Маркуса Лемониса). Вместе они создали настоящее чудо, веря что «ни один ребенок не должен умирать на заре жизни».

Этот пример гуманизма долгие годы вдохновляет людей, посвятивших себя работе в благотворительных фондах, и не владеющих финансовыми ресурсами, но только словом и желанием изменить мир к лучшему. Верю, что пример Дэнни Томаса и Энтони Абрахама сможет вдохновить и бизнес-сообщество.