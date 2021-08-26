Красноярские барды споют в честь Юрия Бендюкова

27 августа в 19:30 в Красноярском Доме художника (пр. Мира, 56) пройдет концерт, посвященный творчеству Юрия Бендюкова, одного из инициаторов бардовского движения в Красноярском крае.

Юрий Павлович Бендюков – поэт и гитарист, чьи песни звучали и звучат до сих пор от Калининграда до Камчатки. Их поют для себя в компании, выносят на самые ответственные сцены, записывают на диски. Его талант уникален не менее, чем сам жанр, в котором он работал. Для Красноярска это – фигура знаковая уже хотя бы потому, что нет ни одного «столбиста» от самого молодого до самого старого, кто хоть раз в жизни не слышал хотя бы одну его песню. Юрий Бендюков – это имя так же неотделимо от Красноярска, как неотделимо от нашего города явление Красноярских Столбов. Его сочинения становились настоящим гимном поколения – и не одного поколения.

Кроме творчества, Юрий Павлович известен как гитарный мастер. На его гитарах играли и играют выдающиеся российские барды. Талант гитарного мастера был для него неотделим от таланта поэта и музыканта, поэтому в свое время он создал собственную, опять же – уникальную! – школу гитарного аккомпанемента. Понимающие профессионалы предлагали ему запатентовать это открытие, как и некоторые технические решения, связанные с изготовлением гитар. Как многие талантливые люди, в последнюю очередь Юрий Бендюков уделял внимание своей собственной персоне. Поэтому, как большинство талантливых людей, многого не успел.

27 августа 2010 г. произошло трагическое событие, в результате которого Юрия Павловича не стало. Город на Енисее лишился замечательного автора, гитарного мастера, а друзья лишились друга.

Концерт пройдет в рамках проекта «БАРД-СРЕДА» (организатор - Творческое содружество «Босые души»). На сцену выйдут лучшие красноярские авторы-исполнители (Серей Баякин, Игорь Конюхов, Евгений Паклин, Виталий Яцун, Сергей Климонтов и др.), которые будут петь песни Юрия Бендюкова.