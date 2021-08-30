В Красноярске откроется первое за Уралом отделение детской трансплантологии костного мозга

Создано оно будет на базе краевого перинатального центра при участии благотворительного фонда «Подари жизнь». Первых пациентов отделение должно принять уже летом следующего года.

В Красноярском краевом центре охраны материнства и детства появится отделение детской трансплантологии костного мозга и стволовых клеток. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Разместится оно на пятом этаже перинатального центра. Сейчас здесь идет ремонт, который планируют завершить к лету 2022 года. К этому же времени закупят все необходимое оборудование и отделение будет готово к приему пациентов. Оно станет первым подобным учреждением здравоохранения за Уралом.

Сейчас операции по пересадке костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В год помощь там получают 10-12 детей, живущих в регионе», — рассказали в Минздраве.

Работать в отделении будут врачи местного отделения гематологии, которые прошли специальное обучение у ведущих специалистов России в сфере трансплантологии.

Они прошли нужное обучение, умеют делать трансплантации костного мозга и хотят спасать детей. А мы, местный бизнес, государство, фонды, просто должны им в этом помочь. И сделать все, чтобы этот трансплантационный центр начал работу, а значит, всё меньше детей ждали спасительного для них лечения в очередях», — говорит известная российская актриса Чулпан Хаматова, являющаяся соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», при участии которого и создается отделение в Красноярске.

Каков объем вложений в открытие этого отделения и кто выступил инвестором, достоверно не известно — оперативно связаться ни с фондом «Подари жизнь», ни с Минздравом, не удалось.