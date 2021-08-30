Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.08
73,98
87,03
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске откроется первое за Уралом отделение детской трансплантологии костного мозга

В Красноярске откроется первое за Уралом отделение детской трансплантологии костного мозга
Иллюстрация: facebook.com/podarizhizn

Создано оно будет на базе краевого перинатального центра при участии благотворительного фонда «Подари жизнь». Первых пациентов отделение должно принять уже летом следующего года.

#НОВОСТИ
В Красноярском краевом центре охраны материнства и детства появится отделение детской трансплантологии костного мозга и стволовых клеток. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
 
Разместится оно на пятом этаже перинатального центра. Сейчас здесь идет ремонт, который планируют завершить к лету 2022 года. К этому же времени закупят все необходимое оборудование и отделение будет готово к приему пациентов. Оно станет первым подобным учреждением здравоохранения за Уралом.
Сейчас операции по пересадке костного мозга детям из Красноярского края и других регионов Сибири проводят в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. В год помощь там получают 10-12 детей, живущих в регионе», — рассказали в Минздраве.
Работать в отделении будут врачи местного отделения гематологии, которые прошли специальное обучение у ведущих специалистов России в сфере трансплантологии.
Они прошли нужное обучение, умеют делать трансплантации костного мозга и хотят спасать детей. А мы, местный бизнес, государство, фонды, просто должны им в этом помочь. И сделать все, чтобы этот трансплантационный центр начал работу, а значит, всё меньше детей ждали спасительного для них лечения в очередях», — говорит известная российская актриса Чулпан Хаматова, являющаяся соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», при участии которого и создается отделение в Красноярске.
Каков объем вложений в открытие этого отделения и кто выступил инвестором, достоверно не известно — оперативно связаться ни с фондом «Подари жизнь», ни с Минздравом, не удалось.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Автовокзал «Взлетка» выставлен на торги за 166 млн рублейАвтовокзал «Взлетка» выставлен на торги за 166 млн рублей
  • «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с африканцем«Ёбидоёби» извинилась за рекламу с африканцем
  • Вакцинированным «Спутник V» туристам разрешат Пхукет без карантинаВакцинированным «Спутник V» туристам разрешат Пхукет без карантина
  • Бюджет ФК «Енисей» лишится 7,5 млн рублейБюджет ФК «Енисей» лишится 7,5 млн рублей
  • Офлайн победил: красноярцы отдают предпочтение очным занятиям с репетиторамиОфлайн победил: красноярцы отдают предпочтение очным занятиям с репетиторами
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.