Экс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиков
Следствие полагает, что действовал он не один, а вместе с другими сотрудниками банка. Помимо воровства, им теперь вменяют еще и отмывание похищенных денег.
Часть похищенного имущества в размере 80 млн рублей переведена на счета подконтрольных одному из соучастников юридических лиц. Поступившие в указанные организации денежные средства расходовались на их финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с выдачей займов», — считает следствие.
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