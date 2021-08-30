Экс-руководителя банка «Канский» обвиняют в хищении денег вкладчиков

Следствие полагает, что действовал он не один, а вместе с другими сотрудниками банка. Помимо воровства, им теперь вменяют еще и отмывание похищенных денег.

Бывший руководитель банка «Канский» пойдет под суд за растрату денег вкладчиков и отмывание украденного через сторонние организации. Обвинительное заключение по этому уголовному делу утвердил прокурор Красноярского края.

По версии следствия, обвиняемый, вместе с сообщниками из числа работников банка, в период с с июля 2014 года по январь 2018-го причинили ущерб в 610 млн рублей, из которых 550 млн — присвоенные деньги вкладчиков, а остальное — украденное имущество банка.

Часть похищенного имущества в размере 80 млн рублей переведена на счета подконтрольных одному из соучастников юридических лиц. Поступившие в указанные организации денежные средства расходовались на их финансово-хозяйственную деятельность, в том числе связанную с выдачей займов», — считает следствие.

Теперь дело передадут в Березовский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу.

Кто именно из руководителей банка «Канский» попал в поле зрения правоохранительных органов, неизвестно — они имен традиционно не называют. Однако, по данным профильного портала banki.ru, руководили банком, по сути, два человека: Алексей Подсохин (председатель Совета директоров) и Олег Финк (председатель правления).

В прокуратуре сообщают, что уголовные дела возбуждены против шести членов преступной группы банкиров.

Напомним, что банк «Канский» лишился лицензии Центробанка в декабре 2017 года, а в феврале 2018-го его признали банкротом.

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