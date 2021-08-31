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Фермерам Красноярского края раздадут 60 млн рублей на стартапы

Фермерам Красноярского края раздадут 60 млн рублей на стартапы
Иллюстрация: krasagro.ru

Распределять деньги будут на грантовой основе. Подобная практика в регионе существует третий года. В этот раз обещают учесть пожелания властей районов, где планируют работать аграрии.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае стартовала заявочная кампания на конкурс грантов «Агростартап — 2021», сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
 
В этом году «призовой фонд» конкурса составляет 60 млн рублей. До 5 млн смогут получить те, кто планирует развивать мясное или молочное животноводство, представители других сегментов сельского хозяйства — до 3 млн. К этим деньгам могут добавить еще по миллиону — для желающих сделать взнос в пользу агрокооператива, пайщиком которого является фермер.
Полученные в рамках конкурса деньги можно потратить на разработку проектно-сметной документации, строительство или обновление производственных и складских помещений, покупку земельного участка из земель сельхозназначения, оборудования для производственных объектов, сельхозживотных (кроме свиней) и птицы, сельхозтехнику и спецтранспорт и другое», — говорят в Минсельхозе.
Для участия в конкурсе нужно до 23 сентября 2021 года подать заявку, к которой приложить бизнес-план с указанием необходимой суммы гранта. Также стоит быть готовым вложить в проект 10% его стоимости из своего кармана — гранты выдают на условиях софинансирования.
 
Информация о правилах участия в конкурсе и документы размещены в специальном разделе на сайте Минсельхоза края. Консультацию и помощь в подготовке бизнес-плана можно получить в ИКЦ «Енисей», который находится в Красноярске по адресу ул. 9 Мая, 7, телефоны +7 (391) 277-62-11, 277-62-12. На юге края за тем же можно обратиться в Минусинске, ул. Народная, 62А (в помещении «Мой бизнес»), телефон +7-904-897-94-95.
 
Конкурс «Агростартап» проводится в Красноярском крае с 2019 года. За это время помощь в размере 102 млн рублей получили 30 фермерских проектов.
Автор: Петр Савельев
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