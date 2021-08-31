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Красноярских инноваторов зовут на марафон-акселератор

Красноярских инноваторов зовут на марафон-акселератор
Иллюстрация: КРИТБИ

Продлится мероприятие почти полтора месяца. Участников ждут различные обучающие мероприятия и конкурсы, выигрыш в которых можно потратить на развитие своего проекта.

#НОВОСТИ
В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе пройдет марафон «ТехноStart» для молодых ученых, инженеров и исследователей, предпринимателей, представителей инновационных компаний и высокотехнологичного бизнеса.
 
Стартует он 13 сентября с курса по созданию технологичного стартапа с нуля. Длиться он будет две недели. В его рамках пройдет конкурс «Умник» от Фонда содействия инновациям, победители которого получат по полмиллиона рублей на свои проекты.
 
Второй этап — с 27 сентября по 22 октября — рассчитан на научно-технические коллективы, а также студентов и аспирантов с готовыми проектами. Им расскажут как составлять смету проекта, защитить интеллектуальную собственность и найти финансирование. Также желающим помогут упаковать их проекты для участия в конкурсе «Старт-1» от Фонда развития инновациям с главными призами до 3 млн рублей.
В рамках акселератора пройдет кейс-чемпионат для молодёжи. В соревновании могут принять участие IT-специалисты, маркетологи и продуктологи, а также все, кто хочет попробовать свои силы в решении кейсов от крупных компаний региона. Победители получат по 50 тысяч рублей», — рассказали в КРИТБИ.
Финалом марафона станет программа «Навигатор инноватора. Красноярск» от Открытого университета «Сколково». Она пройдет с 26 по 29 октября. Ее выпускники, помимо знаний, получат сертификаты и дипломы.
 
Подать заявку на участие можно на сайте марафона:
  • на первую часть — с 1 по 13 сентября 2021 года;
  • на вторую часть — с 10 по 26 сентября 2021 года;
  • на «Навигатор Инноватора» — с 6 сентября по 25 октября 2021 года.
Это уже третий «ТехноStart», который КРИТБИ проводит ежегодно. За это время через него прошло около 150 участников.
Автор: Петр Савельев
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