О розовых единорогах и местах их обитания – Ольга Абанцева, Добро24.ру

Сооснователь красноярского благотворительного фонда Добро24.ру рассказывает о месте, где мир розовых единорогов встречается с суровой реальностью и меняет ее.

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Ольга Абанцева, Добро24.ру

Не поверила глазам, когда результатом поиска по словосочетанию «клятва дарения» на российском сайте «Делового квартала» стало всего четыре материала с 2013 года. В моем мире розовых единорогов эта филантропическая кампания, начатая в июне 2010 года американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом и Мелиндой Гейтс, является алмазной вишенкой на вершине достижений в мире финансов и бизнеса. Сияющей целью, которую каждый самый крохотный начинающий бизнесмен мечтает достичь, начиная свой путь с продажи пирожков на ярмарке, только оформив ИП.

Но, конечно, мир розовых единорогов ничего общего с реальным не имеет. В очень неуютной российской реальности — одинаково неуютной как для представителей коммерческого сектора, так и для благотворительных организаций, — многие просто не знают о Клятве дарения. А когда чего-то не знаешь, вряд ли будешь к этому стремиться. Поэтому так важно рассказать об этой невероятной и вдохновляющей инициативе, обсуждать ее, спорить, критиковать, ставить под сомнение, — но говорить об этом. Ведь только то, что находится в поле мысли и внимания — достижимо.

Итак, что же за затею придумали два богатейших человека Земли?

Клятва дарения — это обязательство самых богатых людей и семей мира посвятить большую часть своего богатства возвращению. То есть возвращение денег в мир через благотворительные организации на решение острых социальных проблем. Стандарт щедрости для сверхбогатых.

Чтобы вступить в элитный клуб самых состоятельных филантропов необходимо иметь не меньше миллиарда долларов, быть готовым отдать половину при жизни или завещать ее благотворительным организациям. Клятва не является юридическим обязательством. У кампании нет единого финансового счета, каждый участник выбирает для себя, какие точки напряжения в обществе и мире он будет решать, и какие благотворительные организации отвечают этим потребностям.

В августе 2010 года эту идею поддержали 40 самых богатых людей Америки. Полагаю, Билл и Уоррен лично ходили к ним, и объясняли суть и важность Клятвы. Так и вижу, как Баффет за бизнес-ланчем уговаривает Майкла Блумберга: «Ну, Майкл, ну, давай!». Впрочем, Блумберга уговаривать, скорее всего не пришлось. Занимающий 16 место в рейтинге самых богатых людей мира, Блумберг в бытность свою мэром отказался от зарплаты. А уже после принятия Клятвы сделал самое значительное пожертвование в новейшей истории — 1,8 миллиардов долларов США университету Джонса Хопкинса на стипендии для одаренных студентов из бедных семей.

Сегодня 223 миллиардера (многие совместно с женами) из 27 стран дали Клятву дарения. В списке два русских миллиардера — Владимир Потанин и Юрий Мильнер. Тут можно посетовать, но мы помним о неуютной российской реальности, и вместо сетования будем культивировать чувство надежды, иначе, зачем этот текст!

На сайте Клятвы дарения (www.givingpledge.org ) можно прочитать письма тех, кто присоединился к филантропической кампании, в которых они объясняют свое решение активно и публично заниматься благотворительностью и описывают причины, которые их мотивируют. Это невероятно чтение.

Много лет назад, когда мы начали изучать глобальное здравоохранение, мы были особенно потрясены, узнав, что от одной легко предотвратимой болезни — ротавируса — ежегодно умирает полмиллиона детей. Авиакатастрофы всегда появляются на первых полосах газет, но каждый год здесь убивают полмиллиона детей, и большинство людей не могут назвать это именем, не говоря уже о том, чтобы положить этому конец. Мы передали подавляющее большинство наших активов Фонду Билла и Мелинды Гейтс, чтобы помочь остановить предотвратимые смерти, подобные этой, и устранить другие препятствия на пути к здоровью и образованию, которые мешают людям максимально эффективно использовать свою жизнь». (с) Билл и Мелинда Гейтс

«Благотворительность — это мой способ поблагодарить за предоставленные мне возможности и за мою личную попытку увековечить американскую мечту. Я начал свою карьеру, имея только возможность. Тридцать лет спустя я нахожусь в положении, когда я могу отдать что-то обществу, чтобы попытаться улучшить жизнь и обеспечить другим те же возможности, что и я. Здесь у нас есть цикл пожертвований, который помогает наименее обеспеченным добиться собственного успеха — а затем, надеюсь, также дать ответ». (с) Гленн Дубин

На самом деле «вещи» — это не то, что приносит счастье. Семья, друзья, крепкое здоровье и удовлетворение от положительных изменений — вот что действительно имеет значение». (с) Ричард Бренсон

И еще много-много вдохновляющих слов в 223 письмах.

Но больше всего меня лично тронули слова инициаторов движения, которые пишут, что на создание Клятвы их вдохновил «пример миллионов людей с разным уровнем дохода, которые щедро жертвуют — и часто ценой больших личных жертв — чтобы сделать мир лучше».