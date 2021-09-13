Санкции: тест на способность выжить

О последствиях санкций в России если и говорят, то с позиций якобы патриотических: нас бьют, а мы крепчаем. Но санкции - процесс гораздо более глобальный и разрушительный для экономики любой страны.

Санкции как ковид, окончательно не уходят. Страну, один раз попавшую под санкции, преследует масса осложнений. И некоторые из них могут стать смертельными.

Примеры стран, многие годы живущих под санкциями, вдохновляют мало. Иран – одна из крупнейших экономик Азии – отрезан от международных рынков. Страна не может ни торговать своими ресурсами, ни закупать технологии и оборудование. Без технологической модернизации невозможно производить конкурентоспособный продукт и развивать более эффективные производства. Проблема и в финансовой сфере: банки Ирана отрезаны от мирового валютного рынка и не могут воспользоваться его возможностями для развития экономики и вынуждены опираться только на свои внутренние ресурсы. То есть, страна не может пользоваться внешними ресурсами, потому что количество государств, с которыми она может строить экономические отношения, ограничено, а на доступные ресурсы у Ирана нет денег.

Когда все вокруг уже пересели на трактор, а ты все еще пашешь с помощью ручного плуга, потому что легальным способом получить трактор в пользование нельзя, о какой эффективной экономике может идти речь?

Интеграция или зависимость?

На данный момент только одна компания России имеет опыт выживания в условиях тотальных ограничений и запретов – это РУСАЛ.

Известный экономист, научный директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сравнивает эффект от введения санкций с последствиями ядерного взрыва: страдает, в основном, мирное население, а за самим ударом следуют долгие годы восстановления опустошенных городов и рекультивации радиоактивного следа.

За годы стабильности нам так и не удалось создать по-настоящему крепкого экономического суверенитета», - считает он.

Тесная интеграция экономики России в мировую, что преподносилось как позитивный фактор, обернулась своей темной стороной: мы слишком зависимы от решений минфина США, который де-факто управляет экономическими процессами. Это показала ситуация, сложившаяся три года назад вокруг компании Олега Дерипаски – РУСАЛ. Михаил Делягин считает, что на примере одной из крупнейших в мире частных производственных компаний американский минфин хотел продемонстрировать свое влияние на целые отрасли экономики.

Мы все уже знаем результат: компания РУСАЛ преодолела кризис. Конечно, понесла большие потери, но сохранила и свой бизнес, и связанные с ней отрасли экономики. А это до полумиллиона рабочих мест в российской экономике в совокупности.

Выплавка металла – это только небольшая часть огромной инфраструктурной цепочки, охватывающей добычу и транспортировку сырья их стран Африки и Карибского бассейна (в России нет новых разведанных месторождений алюминийсодержащих руд, а имеющиеся истощаются). Это и включающей в себя огромный кусок энергосистемы России: крупнейшие гидроэлектростанции страны когда-то строились в расчете на выработку ресурса для металлургической промышленности и продолжают обеспечивать ее энергией. До 80% выработки сибирских ГЭС – это поставки электричества предприятиям цветной металлургии. В этой цепочке есть место и научным разработкам, которые делают производство алюминия более эффективным и экологичным. И большому количеству компаний и организаций, которые предоставляют сервис, расходные материалы, логистические и транспортные услуги.

Алюминий – стратегический металл, металл будущего. С ним связано развитие строительной индустрии, авиа и автомобилестроения, электронной и космической промышленностей. И поставив под удар алюминиевую отрасль, под него было поставлено технологическое развитие страны. Санкции можно считать ключевым инструментом долгосрочной программы уничтожения экономического потенциала России.

В минус сработала невозможность продавать продукцию из алюминия на внешнем рынке при низкой покупательской способности внутреннего рынка. Все это неизбежно вело бы к одному решению: закрытие производств и массовые увольнения – не только на металлургических заводах, но и по всей экономике.

Выстоять и пойти дальше

Алюминиевой промышленности не только удалось выстоять в этой великой экономической ломке, но и стать одним из мировых лидеров. И в этом, безусловно, большая заслуга Олега Дерипаски, который сумел за 25-летний период пересобрать и перестроить отрасль, консолидировать разошедшиеся по частным рукам предприятия в единый мощный холдинг. А в условиях объявленных санкций, не позволил ему погибнуть.

Думается, россияне, и в особенности сибиряки, должны быть благодарны Олегу Дерипаске за то, что он предпочел сохранить стране производственные мощности, а людям – работу, и всего за два года вывел компанию из-под санкций. И не без потерь: алюминщики потеряли $7,5 миллиардов инвестиций, которые планировали вложить в технологическое развитие. Компании стало труднее занимать средства на мировом рынке, обслуживание кредитов стало дороже, выросла и цена логистики – доставка сырья до мест производства…

Однако несмотря на это компания продолжает поступательное развитие и уже представила глобальный план технологического развития и обновления своих предприятий. Российский алюминий остался сильным и конкурентным игроком мирового рынка.

Санкции – это борьба за рынок

РУСАЛ из-под санкций вышел. И его опыт может стать примером для других, так как давление на экономику России продолжается. Под предлогом ограничения поставок продукции двойного назначения – той, что может использоваться в оборонных целях, меры воздействия от минфина США вводятся в отношении самых разных секторов экономики нашей страны. Причем, в первую очередь, конкурентных: нефтегазовая промышленность, энергетика, судостроение и авиастроение…