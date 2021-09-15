Дизайн на красной дорожке

За минувшие пару лет дизайн-группа «АртСтиль» была трижды отмечена мировым профессиональным сообществом. Высокое признание красноярцы получили за дизайн Универсиады.

2019 год — золото международного конкурса предметного дизайна EPDA (Будапешт, Венгрия), 2020 год — RED DOT (Эссен, Германия) и 2021 год — iF DESIGN (Ганновер, Германия). Награды такого уровня в сфере дизайна подобны «Оскару» в кинематографе, мало кто в Сибири имеет хотя бы одну из них.

В этом году на конкурс iF DESIGN AWARD было подано 10 тыс. заявок из 52 стран. Из России награду получили 9 проектов в различных дисциплинах и категориях. В одной дисциплине с «АртСтилем» победителями стали BMW, Samsung, Hyundai, Huawei и другие всемирно известные компании.

А с чего все начиналось? В 2013 году дизайн-группа «АртСтиль» получила право на создание символики и талисмана Универсиады-2019, и с тех пор на протяжении нескольких лет жила в режиме постоянных конкурсов и тендеров на проведение работ в различных категориях. В 2016 году компания стала одним из первых лицензиатов Студенческих игр.

Как итог, в активе дизайн-группы разработка бренда Универсиады, визуальный стиль и образ Игр, талисман, факел и чаша огня, часы обратного отсчета, дизайн медалей, сувениры, одежда с фирменной символикой, печатная продукция, оформление спортивных объектов и общественных пространств, в том числе аэропорта.

Сейчас события марта 2019 года уже являются частью истории. Но чем дальше от нас Универсиада, тем ценнее становится все, что с ней связано, будь то памятный значок или мягкая игрушка.