Дизайн на красной дорожке
За минувшие пару лет дизайн-группа «АртСтиль» была трижды отмечена мировым профессиональным сообществом. Высокое признание красноярцы получили за дизайн Универсиады.
2019 год — золото международного конкурса предметного дизайна EPDA (Будапешт, Венгрия), 2020 год — RED DOT (Эссен, Германия) и 2021 год — iF DESIGN (Ганновер, Германия). Награды такого уровня в сфере дизайна подобны «Оскару» в кинематографе, мало кто в Сибири имеет хотя бы одну из них.
В этом году на конкурс iF DESIGN AWARD было подано 10 тыс. заявок из 52 стран. Из России награду получили 9 проектов в различных дисциплинах и категориях. В одной дисциплине с «АртСтилем» победителями стали BMW, Samsung, Hyundai, Huawei и другие всемирно известные компании.
А с чего все начиналось? В 2013 году дизайн-группа «АртСтиль» получила право на создание символики и талисмана Универсиады-2019, и с тех пор на протяжении нескольких лет жила в режиме постоянных конкурсов и тендеров на проведение работ в различных категориях. В 2016 году компания стала одним из первых лицензиатов Студенческих игр.
Как итог, в активе дизайн-группы разработка бренда Универсиады, визуальный стиль и образ Игр, талисман, факел и чаша огня, часы обратного отсчета, дизайн медалей, сувениры, одежда с фирменной символикой, печатная продукция, оформление спортивных объектов и общественных пространств, в том числе аэропорта.
Сейчас события марта 2019 года уже являются частью истории. Но чем дальше от нас Универсиада, тем ценнее становится все, что с ней связано, будь то памятный значок или мягкая игрушка.
Эволюция U-Лайки
Не каждый вспомнит, что изначально вместе с U-Лайкой на роль символа соревнований претендовали лось, медвежонок, осетренок и снегирь. Тогда жюри и сами жители проголосовали за образ лайки, и с тех пор начался длинный путь ее трансформаций. После создания основного графического образа дизайнерам предстояло придать U-Лайке движение: поставить ее на коньки и лыжи, заставить покатиться и побежать, «научить» стрелять и управляться с клюшкой. Всего нужно было проиллюстрировать 11 зимних дисциплин. Чтобы положение тела U-Лайки, спортивные атрибуты выглядели максимально достоверными, после финальной отрисовки того или иного эскиза обязательно сверялись с экспертами в каждом виде спорта.
Кроме того, U-Лайку адаптировали под разные форматы: ростовую куклу, сувениры, значки и даже самолет авиакомпании NordStar. Основная сложность заключалась в том, чтобы не потерять при этом уникальный дружелюбный характер персонажа.
Труды оказались не напрасны — U-Лайку полюбили. За сувенирами с талисманом порой шла настоящая охота. Так, коллекции металлических значков с 11 видами спорта были раскуплены еще в первые дни Универсиады. Всего по миру разлетелись десятки тысяч U-Лаек. А одна из них ровно за 500 дней до старта Универсиады даже побывала на МКС! Это был первый спортивный талисман на орбите: ранее в космос летал лишь факел сочинской Олимпиады.
Секунды до Универсиады
Связь с космосом имели и часы обратного отсчета, дизайном и производством которых занимались в «АртСтиле» совместно с партнером по электронике — «ОКБ АРТ». Отсчитывать дни, часы, минуты и секунды до Универсиады с астрономической точностью позволял встроенный датчик GPS, который каждое утро сверял механизм с мировым временем. Интересна форма часов, которая родилась из самой символики Универсиады — ломаных граней буквы U.
Дизайн эстафеты огня был выделен в отдельный проект, который включал разработку визуального стиля, чаши огня, факела, формы факелоносцев.
Над чашей трудились большой командой: «АртСтиль» — разработчик и генеральный подрядчик проекта, «Стальмонтаж» — создание несущего каркаса, «Красноярсккрайгаз» — подводка газа к чаше, «ОКБ АРТ Ledvizor» — монтаж мультимедиаоборудования. Возведение 12-метровой чаши проходило в декабре, в условиях лютых морозов и сжатых сроков. Работали в три смены, не останавливаясь даже ночью, на протяжении месяца. Все для того, чтобы 2 марта 2019 года мир смог увидеть грандиозное шоу.
В чашу, выполненную из зеркального алюминиевого композита, были интегрированы 6 медиаэкранов. На них транслировались два видеосценария — цвета Универсиады и имитация языков пламени. Это стало одним из средств выразительности в руках режиссера-постановщика Ильи Авербуха и позволило реализовать главную интригу церемонии открытия. Ювелирной точности потребовала синхронизация действий нескольких участников: удар по горящему мячу хоккеиста Сергея Ломанова, единовременный запуск «огненного» сценария на медиаэкранах, подача газа и зажжение огня на вершине чаши.
Дополнительный эффект произвело поперечное сечение чаши, выполненное в виде шестиконечной снежинки. Кстати, неслучайно на верхней части факела находятся 19 отверстий для пламени такой же формы. В день открытия эти маленькие снежинки символически зажгли одну большую.
Работа над факелом также имела множество нюансов. Совместно с заводом «Вариант-999», который занимался конструированием «начинки» и производством факела, удалось добиться легкости, эргономики и высоких эксплуатационных свойств. Время горения было увеличено в 1,5 раза от заявленного в техническом задании и длилось 18 минут. Пламя не гасло даже под дождем и снегом, на ураганном ветру и при экстремальном морозе.
Высшая награда
Каждое соревнование подразумевает награду. Для участников соревнований были подготовлены медали в оригинальном дизайне, отражающем характер сибирской зимы. Его особенностью стало сочетание металла и кристаллов — огня и льда. Эскизы, разработанные дизайнерами, виртуозно воплотила в жизнь компания «РУСАЛ», применив самые современные технологии производства и высококачественные материалы — инновационные алюминиевые сплавы, покрытые драгоценными металлами в комбинации с кристаллами Swarovski.
После завершения Универсиады Красноярск, конечно, тоже получил свои призы — высокотехнологичные спортивные объекты, обновленную городскую инфраструктуру и крупнейшие соревнования в календаре. Мировые кубки и первенства по фристайлу и сноуборду, чемпионаты России и этапы Гран-при по фигурному катанию — теперь мы умеем проводить события и встречать гостей любого уровня!
А для команды «АртСтиля», по их собственному признанию, высшей наградой за 6 лет напряженной работы стали даже не дипломы крупных конкурсов. А колоссальный полученный опыт и эмоции людей — участников, волонтеров, зрителей, у которых остался на память улыбчивый талисман.