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Логистический центр на севере Красноярского края могут начать строить в 2022 году

Красноярский "Агротерминал"
Красноярский "Агротерминал". Иллюстрация: sobranie.info

Сейчас краевые власти собирают предложения от потенциальных инвесторов и готовят законодательную базу, для выделения необходимого финансирования из бюджета.

#НОВОСТИ
В Красноярское прошло совещание по теме строительства в Красноярском крае логистического центра, через который на север региона будут поставлять продукты, выращенные (и произведенные) в центральных и южных районах края.
Идея создания логистического центра на севере края вынашивается давно, поскольку сезонное подорожание продуктов питания и регулярно возникающие проблемы с доступностью овощей — одна из самых насущных проблем жителей этой территории», — сказал спикер краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов, который председательствовал на этом собрании.
Как рассказал «Интерфаксу» первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин, планируется построить два таких центра — в Дудинке и Норильске. Их площадь будет составлять 20 тысяч кв. м. и 10 тысяч кв.м. соответственно. За основу планируют взять проект красноярского «Агротерминала».
 
Приблизительная стоимость строительства составит 842 млн рублей. Половину этих денег выделит бюджет. Вторую же — инвестор, которым может стать любая российская компания.
Для выделения бюджетного финансирования нужно внести изменения в краевой закон о господдержке торговли. Соответствующий проект сейчас готовится и скоро будет внесен в ЗС», — говорят в Минсельхозе.
Власти рассчитывает, что эти поправки в закон будут приняты уже в этом году, что позволит предусмотреть деньги в бюджете прямо сейчас. Если же изменения утвердят только в начале следующего года, то придется ждать весенней корректировки.
 
Что же касается сроков строительства, то, по словам Походина, теоретически эти логистические центры могут быть запущены уже в 2025 году.
Автор: Евгений Волошинский
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