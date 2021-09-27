Вывезти бизнес. Красноярский дилерский центр Motor24 вошел в созвездие Mercedes-Benz

И это не просто амбициозное заявление. Группа компаний Motor24 уже добилась значительных успехов в продаже и обслуживании грузовиков, войдя в тройку лидеров страны, успешно конкурируя с московскими и питерскими коллегами.

Предпринимателями не рождаются, ими становятся. Тем не менее важные для бизнеса качества проявляются уже в детстве.

— Мой отец — военный. Семья кочевала по разным городам страны: от Керчи до Читы. С детства мне хотелось иметь свои деньги. Первой попыткой самостоятельного заработка стала перепродажа батареек. Родители негодовали. «Ты что, не мог у меня денег попросить, если тебе нужно?» — сердился отец. Но я не хотел просить, мне было важно их заработать, — вспоминает Сергей Чибисов.

Первый «немец»

Впервые на самостоятельные заработки Сергей отправился, окончив 11 классов. Прямиком из белорусского Могилева, где тогда жила его семья, — в США.

— Поехал вместе с баптистами — тогда их много было в России и странах СНГ. Все лето провел в Mississippi State разнорабочим. Делал любую низкоквалифицированную работу. Этакий Равшан и Джумшуд в одном лице. Но платили валютой, и я неплохо заработал для парнишки из Могилева.

Вернувшись в родной город, Сергей купил автомобиль. Это была детская мечта — приобрести иномарку.

— В те годы пределом мечтаний была вишневая девятка. О ней даже песни слагали. Отец советовал «нашу машину». Но я хотел немецкую. В общем, купил Volkswagen Golf. Тяга к немецкому автопрому у меня с юности, — рассказывает Сергей Чибисов.

Из США в Якутск

Окончив вуз, Сергей Чибисов решил, что хватит ездить в США на летние заработки — он проводил там все летние каникулы, пока учился, и надо всерьез обосноваться в Америке.

— СССР развалился. Многие мои сверст-ники не видели будущего на родине и рвались за границу. У меня же к тому времени был хороший опыт жизни и работы в США, я неплохо освоил английский. В общем, это было достаточно логичное решение, — говорит Сергей.

Но не все в нашей жизни определяется логикой и даже выгодой. Прожив в США год, Сергей понял, что не хочет быть чужаком, а своим ему здесь никогда не стать.

— Для того чтобы стать в Америке своим, нужно ассимилироваться, начать думать и действовать, как американец. То есть перестать быть собой. Мне этого не хотелось, — делится Сергей.

Вновь крутой вираж: Сергей переезжает из Штатов в… Якутск. Там жили родители его первой жены, которые впоследствии предложили молодым обосноваться в Красноярске. Через год супруги осознали, что планы на жизнь у них разные, и пара рассталась, но Сергей решил остаться в городе, который искренне полюбил и считает родным.

Любовь и бизнес

Оказавшись в тогда еще чужом городе без родных и знакомых, Сергей не растерялся. Более того, именно тогда он понял, что хочет работать на себя, строить свой бизнес.

— Свой бизнес назывался громко — «Торговый дом «Беларусь». Однако на деле это был съемный офис с несколькими столами. Компьютер я принес свой, у бухгалтера был собственный принтер. Мы занимались тем, что пригоняли и продавали МАЗы и тракторы МТЗ. Как таковых, сотрудников не было. Все делали сами. Я, например, сам грузовики перегонял, — вспоминает Сергей.

Судьба порой вдохновенно рисует сценарий нашей жизни. Вместе с бизнесом Сергей обрел свою любовь. Элькия, тот самый бухгалтер с принтером, стала не только надежным бизнес-партнером, но и любимой женой, подарившей ему двух дочерей.

— Когда мы встретились, в моей жизни был непростой период. Развод, работы нет, маленький ребенок на руках. Поэтому я легко согласилась пойти работать в компанию, которой без году неделя. И до сих пор помню слова Сережи: «Эля, у нас все получится, главное, захотеть как следует. Нет ничего невозможного!» — рассказывает Элькия Чибисова.

Мечты сбываются!

Получилось не сразу. В первые годы партнеры работали семь дней в неделю по 18 часов. Об отпуске даже и не мечтали. Переломным моментом для компании стал крупный тендер на поставку белорусских автобусов и троллейбусов для администрации Красноярска. Через год заключили дилерский договор c MAN и открыли первый центр продаж немецкой коммерческой техники в Солнечном. Немного позже присоединились японские грузовики HINO (группа Toyota), голландские DAF. Так образовалась группа компаний Motor24, которая в конце мая 2021 года открыла новый дилерский центр «Звезда Сибири» со «звездой» Mercedes-Benz на черном стеклянном фасаде.

— Впервые я увидел грузовики Mercedes-Benz еще мальчишкой в Могилеве. И они мне казались какими-то космическими кораблями. Фантастика! За счастье было просто посидеть в кабине «звездолета». Так что могу с уверенностью сказать: мечты сбываются! — добавляет Сергей.

Сервис и обслуживание

Помимо продаж компания Сергея и Элькии Чибисовых занимается обслуживанием техники. Сервисные центры — важное направление. Сегодня они уже работают в Абакане, Иркутске, Лесосибирске, Богучанах. Скоро откроется сервисная площадка в Норильске.

— Возможность качественного обслуживания является важным аргументом в выборе коммерческой грузовой техники. Более того, есть запрос на сервисные цент-ры по пути следования, а не только в Красноярске — так сложилась уже довольно разветвленная сеть.

Являясь крупнейшим продавцом грузовой техники в регионе, дилерский центр Сергея и Элькии Чибисовых сотрудничает с компаниями и структурами самых разных отраслей. Коммунальщики, энергетики, добывающие компании, лесная переработка и мебельщики, ритейл и строители, сельхозпроизводители — коммерческий транспорт нужен практически везде и всем. И выбирают прежде всего качество, надежность, приспособленность к климатическим условиям и клиентоориентированный сервис.

— Поскольку мы являемся мультибрендовым дилерским центром, то можем подобрать технику под любые потребности клиента. Также мы стараемся оперативно отвечать на возникающие запросы. Так был запущен выездной сервис. Пять микроавтобусов с бригадами специалистов работают в круглосуточном режиме. Выезжают вахтами на несколько дней или недель в самые отдаленные города Сибири. Это направление сейчас очень востребовано, — отмечает Сергей Чибисов.

Курс на электробусы

Motor24 активно развивает направление онлайн-услуг. Это и интернет-магазин по подбору запчастей на грузовики, и электронная площадка-агрегатор по продаже техники и коммерческого транспорта с пробегом. Эти проекты нацелены не только на Сибирь, но и планируют охватить всю Россию.

— Если легковые автомобили люди покупают офлайн: хочется почувствовать руль, посидеть внутри, потестить машину, то грузовая коммерческая техника не требует присутствия покупателя на торговых площадках. Ее можно выбирать по каталогам, где подробно указаны технические характеристики. Вся сделка — от выбора до покупки — легко проходит в онлайн-режиме. Что касается подбора запчастей, то онлайн-агрегатор нужен как воздух. Это очень удобный сервис, необходимость в котором назрела, — подчеркивает Серей Чибисов.

Еще один проект компании связан уже не с продажами и обслуживанием, а с производством. Речь идет о запуске совместного с Белоруссией предприятия по сборке электробусов и троллейбусов; первые образцы горожане увидят до конца 2021 года. Идея поддерживается руководством города и края.

— Экология — ключевая проблема Красноярска. Как предприниматель и житель нашего города, я считаю, что нужно участвовать в развитии электротранспорта. В принципе, за ним будущее, — считает Сергей Чибисов.

Пока поставлена задача развернуть производство по сборке 30–50 единиц техники в год. Но со временем выйти уже на 100 единиц.

— Собственное производство — еще одна мечта. Я хочу собрать электробус под красноярской маркой. Всю жизнь продаю классные, но чужие бренды. Видимо, пришло время создавать что-то свое.

Юлия Чанчикова