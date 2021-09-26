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В Красноярске закрываются микрофинансовые организации

В Красноярске закрываются микрофинансовые организации
Иллюстрация: 2gis.ru

Значительное сокращение количества микрофинансовых организаций (МФО) зафиксировал 2ГИС. За последние 4 года в Красноярске количество МФО уменьшилось на 26,7%.

#НОВОСТИ

Сейчас в Красноярске, по данным 2ГИС, работает 88 организаций, выдающих микрокредиты.

Всего, как отмечают спеалисты, количество микрофинансовых организаций в 15 городах-миллионниках России уменьшилось за 4 года на 30%.

Если в 2017 году было зарегистрировано 2260 легально работающих организаций микрозаймов, то уже к сентябрю 2021 году их количество сократилось до 1590 (на 29,6%).

Самое большое сокращение отмечено в Москве (на 43%), Самаре (на 42%) и Санкт-Петербурге (на 39%).

А вот в Волгограде, Уфе и Новосибирске число офисов микрозаймов сократилось меньше всего - на 9–15%.

Эксперты отмечают, что уход с рынка многих МФО связан с вводом ограничений на законодательном уровне и общим падением спроса на подобные услуги.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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