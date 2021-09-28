Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям
Рост цен на бензин и металлы, продовольственная инфляция, новый экономический кризис — экспертные предсказания на пороге делового сезона не радуют.
Начиная с кризиса 2008 года и мир, и Россия то и дело падают в очередные экономические ямы. Но похоже, падение, ускоренное пандемией, вылилось в затяжной прыжок над пропастью. О том, как рост цен отражается на их отраслях, рассказывают эксперты «ДК».
Массовый туризм для среднего класса исчезает
Константин Гончаров,
директор «Бюро путешествий Алеф»:
— В отрасли туризма и путешествий следует говорить не столько о росте цен, сколько об исчезновении услуг для среднего класса с приемлемой для него ценой. Это, в свою очередь, происходит вместе с исчезновением самого среднего класса по всему миру. Россия не исключение.
Инфраструктура этого рынка — массового — была рассчитана на большие объемы и использование кредитных линий как продавцами и производителями (это отельные цепочки, авиакомпании и туроператоры), так и самими потребителями — собственно, средним классом. К слову, и он сам появился благодаря новой кредитной стратегии «рэйганомики» в начале 80-х в США.
Сейчас, 40 лет спустя, ресурсы на поддержание существования среднего класса закончились, и «невидимая рука рынка» постепенно сворачивает все созданные для массового туризма производственные цепочки. Это процесс не мгновенный, и потому в течение двух-трех лет мы будем видеть и сезонное падение цен, и краткосрочные распродажи остатков, так называемых «горящих туров», и административные рычаги, например, кешбэки, как это было в этом сезоне. Внешние факторы сворачивания цепочек выглядят как повышение цены по разным причинам — от изменения курсов до увеличения сборов или введения ПЦР-тестов при въезде и выезде.
Однако общий тренд именно такой: туризм класса люкс и выше, а также низкобюджетный палаточный, чувствуют себя прекрасно. Массовый туризм для среднего класса — «роскошь в складчину по сходной цене» — постепенно умирает вместе со своей целевой аудиторией.
Коронавирус разогнал цены на медикаменты
Сергей Мещан,
директор головного офиса аптечной сети «Гармония здоровья»:
— Главным фактором роста цен в фармацевтической отрасли традиционно является курс доллара. Взаимосвязь проста: основная доля лекарственных средств, реализуемых в аптеках, импортная, поэтому цена на внутреннем рынке с определенной задержкой повторяет выраженную в рублях долларовую цену производителя. Кроме того, цены разгоняют всплески ажиотажного спроса, формирующегося на пике каждой очередной волны коронавируса.
Есть на аптечном рынке и факторы, играющие на снижение цен. Так, приблизительно четвертая часть реализуемых лекарств входит в специальный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регистрируются производителями и жестко контролируются. Эти цены от колебаний доллара не меняются. Во-вторых, на рынке присутствует серьезная конкуренция — в борьбе за клиента она мотивирует игроков снижать наценку. Например, в нашей компании абсолютно в каждой аптеке присутствуют 350 социально значимых препаратов с минимальной наценкой. Плюс к этому развиваем два бренда: «Аптека Всем» и «Дешевая аптека», предназначенные для покупателей, ориентированных на низкие цены.
Правила игры на рынке хорошо иллюстрирует текущий момент. Сейчас курс рубля к доллару ниже, чем был в сентябре прошлого года, и отраслевые аналитики впервые за долгое время (июнь 2021 г. к декабрю 2020 г.) регистрируют отрицательный темп роста цен на препараты. Дальнейшую динамику цен определит то, как сложатся вышеперечисленные факторы. Но сомневаюсь, что стоит ждать резких изменений. Наиболее вероятное развитие событий — постепенный рост цен вслед за ростом доллара. Негативный сценарий возможен, если рубль после выборов обвалится.
Сырьевики повышают цены быстрее, чем снижают
Игорь Мардасов,
основатель компании «Сталь-Партнер»:
— Рост цен на рынке металлопроката, который фиксировался все первое полугодие 2021-го, сейчас остановился, и началась коррекция. Это связано с окончанием сырьевого суперцикла на мировом рынке.
Ситуация начала года была сугубо спекулятивная. Сложилась она из-за пандемии и сформированного ею отложенного спроса. В результате цены стали расти стремительно и на пике составляли 120–130 тыс. рублей за тонну проката. В итоге многие компании столкнулись с тем, что заказчики стали замораживать проекты, откладывая их реализацию до лучших времен. Не могу сказать, что это сильно сократило количество игроков на рынке производства металлоконструкций. Просто большинство ничего не заработало — полученных ими доходов едва хватило, чтобы свести концы с концами.
Однако все понимали, что эта ситуация временная: не может цена долго оставаться столь высокой и продолжать расти. В конце концов спрос дойдет до критического уровня, и продавцы (а точнее, производители металла) будут вынуждены снижать цены. Так и вышло.
Правда, начала этой коррекции мы ждали чуть раньше. Большие надежды, например, возлагались на заградительные пошлины. И они, пусть не совсем так, как мы ждали, но сыграли свою роль. В итоге сначала цена пошла вниз на внутрироссийском рынке, а потом и мировой сдвинулся в этом же направлении.
Сейчас ситуация все больше стабилизируется. Металл торгуется в среднем по 80 тыс. рублей за тонну. Это, конечно, не то, что было в декабре 2020-го, но много лучше, чем в начале 2021 года. В результате заказчики, которые заняли тогда выжидательную позицию, начали возвращаться в строй и расконсервировать заказы.
Сложно сказать, сколько еще будет продолжаться коррекция и как низко опустятся цены. По самым оптимистичным прогнозам, они могут дойти до 60–65 тыс. рублей за тонну. Но поскольку сырьевики быстро и с удовольствием только повышают цены, а снижают их неохотно, то наиболее вероятно, что до конца этого года стоимость тонны металлопроката останется на уровне 80–85 тыс. рублей.
«Индекс колбасы», или наглядная экономика
Елена Нагибина,
директор завода ООО «Сибирская продовольственная компания»:
— То, что происходит с экономикой, мне проще показать в цифрах: они взяты из отчетности нашего завода. Чтобы была понятна возможность для предприятия получать максимально оптимальные цены, уточню, что красноярский завод в сутки продает порядка 70 тонн колбасы, колбасных изделий и мясных деликатесов — 2100 тонн в месяц. Объе-мы производства в рамках холдинга значительно выше — около 300 тонн в сутки, 9 тыс. тонн в месяц.
Все закупки в холдинге происходят централизованно.
Итак, к цифрам. Мы подготовили их специально для «Делового квартала». Как изменились цены в июле 2021 года к июлю 2020 года.
Мне кажется, это тот случай, когда цифры говорят сами за себя, и комментарии излишни.
Расширяем пул региональных производителей
Олег Сипетый,
соучредитель компании «Командор»:
— Инфляция — неотъемлемая часть экономики и ее двигатель. Если инфляция отсутствует или отрицательная, это не стимулирует покупать, потому что «завтра будет дешевле». Если высокая, это не стимулирует инвестировать. Поэтому-то целевая здоровая инфляция — это вещь плановая во всем мире: ЦБ закладывают на нее в Европе и США около 2 %, в России — около 4 %.
Что влияет на ценообразование в ритейле? В первую очередь совокупность объективных факторов: увеличение цен на сырье и упаковку, колебание курса валют, повышение коммунальных платежей и стоимости ГСМ, неурожай разных продуктов, удорожание логистики, вызванный различными причинам дефицит товаров, рост налогов и т. д.
Однако есть и факторы субъективные: ощущение, что какой-то продукт окажется в дефиците и сильно подорожает. Гречка, сахар и другие товары, о скором и не всегда объективном дефиците которых любят писать медиа. Предполагаемый дефицит — рост спроса — нехватка товара — рост цены и реальный дефицит. Именно по такой цепочке субъективные факторы становятся реальными. Из-за пандемии роль субъективных факторов в последние год-полтора серьезно усилилась. Рвались логистические цепочки, закрывались предприятия-производители этикетки, упаковки или запчастей для оборудования, поэтому то тут, то там появлялся дефицит, что разгоняло как цену, так и ощущение дефицита в большем количестве товаров.
Чтобы минимизировать влияние как объективной, так и субъективной инфляции на покупателей, мы из 35 тыс. наименований товаров в матрице сети взяли 3 тыс. наиболее востребованных и держим на них цены в два раза ниже инфляции. Эти товары реализуются по промоакциям и желтым ценникам программы «Копилка». Как результат, получаем такие объективные цифры. В сравнении июля 2020-го к июлю 2021 года продуктовая инфляция, по данным Красноярскстата, составила 8,3 %, по всей номенклатуре «Командора» — 10,24 %, а по этим 3 тыс. — 4,67 %. То есть средняя инфляция в «Командоре» — 7,45 %, даже ниже, чем по региону в целом.
Стратегически же сосредоточились на поиске на территории края производителей, совместно с которыми будем инвестировать в развитие с целью производить продукт в регионе. В условиях удорожания логистики, роста курсов валюты и других факторов это наш вклад в то, чтобы инфляция была контролируемой или ее не было совсем. Эффект от этой стратегии рассчитываем получить через три-пять лет.
Если же говорить о прогнозах и рынке в целом — цепочки перестроятся, на место закрытых производств придут другие, найдутся продукты-аналоги, и волна инфляции пойдет на спад.
Подготовили: Евгений Волошинский, Наталья Кобец,
Наталья Повольнова.