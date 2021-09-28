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Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям

Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям
Иллюстрация: коллаж ДК

Рост цен на бензин и металлы, продовольственная инфляция, новый экономический кризис — экспертные предсказания на пороге делового сезона не радуют.

#МНЕНИЯ

Начиная с кризиса 2008 года и мир, и Россия то и дело падают в очередные экономические ямы. Но похоже, падение, ускоренное пандемией, вылилось в затяжной прыжок над пропастью. О том, как рост цен отражается на их отраслях, рассказывают эксперты «ДК».

Массовый туризм для среднего класса исчезает

Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям 1Константин Гончаров, 
директор «Бюро путешествий Алеф»:
— В отрасли туризма и путешествий следует говорить не столько о росте цен, сколько об исчезновении услуг для среднего класса с приемлемой для него ценой. Это, в свою очередь, происходит вместе с исчезновением самого среднего класса по всему миру. Россия не исключение.
 
Инфраструктура этого рынка — массового — была рассчитана на большие объемы и использование кредитных линий как продавцами и производителями (это отельные цепочки, авиакомпании и туроператоры), так и самими потребителями — собственно, средним классом. К слову, и он сам появился благодаря новой кредитной стратегии «рэйганомики» в начале 80-х в США.
 
Сейчас, 40 лет спустя, ресурсы на поддержание существования среднего класса закончились, и «невидимая рука рынка» постепенно сворачивает все созданные для массового туризма производственные цепочки. Это процесс не мгновенный, и потому в течение двух-трех лет мы будем видеть и сезонное падение цен, и краткосрочные распродажи остатков, так называемых «горящих туров», и административные рычаги, например, кешбэки, как это было в этом сезоне. Внешние факторы сворачивания цепочек выглядят как повышение цены по разным причинам — от изменения курсов до увеличения сборов или введения ПЦР-тестов при въезде и выезде.
 
Однако общий тренд именно такой: туризм класса люкс и выше, а также низкобюджетный палаточный, чувствуют себя прекрасно. Массовый туризм для среднего класса — «роскошь в складчину по сходной цене» — постепенно умирает вместе со своей целевой аудиторией. 
 

Коронавирус разогнал цены на медикаменты

Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям 2Сергей Мещан, 
директор головного офиса аптечной сети «Гармония здоровья»:
— Главным фактором роста цен в фармацевтической отрасли традиционно является курс доллара. Взаимосвязь проста: основная доля лекарственных средств, реализуемых в аптеках, импортная, поэтому цена на внутреннем рынке с определенной задержкой повторяет выраженную в рублях долларовую цену производителя. Кроме того, цены разгоняют всплески ажиотажного спроса, формирующегося на пике каждой очередной волны коронавируса.
 
Есть на аптечном рынке и факторы, играющие на снижение цен. Так, приблизительно четвертая часть реализуемых лекарств входит в специальный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регистрируются производителями и жестко контролируются. Эти цены от колебаний доллара не меняются. Во-вторых, на рынке присутствует серьезная конкуренция — в борьбе за клиента она мотивирует игроков снижать наценку. Например, в нашей компании абсолютно в каждой аптеке присутствуют 350 социально значимых препаратов с минимальной наценкой. Плюс к этому развиваем два бренда: «Аптека Всем» и «Дешевая аптека», предназначенные для покупателей, ориентированных на низкие цены.
Правила игры на рынке хорошо иллюстрирует текущий момент. Сейчас курс рубля к доллару ниже, чем был в сентябре прошлого года, и отраслевые аналитики впервые за долгое время (июнь 2021 г. к декабрю 2020 г.) регистрируют отрицательный темп роста цен на препараты. Дальнейшую динамику цен определит то, как сложатся вышеперечисленные факторы. Но сомневаюсь, что стоит ждать резких изменений. Наиболее вероятное развитие событий — постепенный рост цен вслед за ростом доллара. Негативный сценарий возможен, если рубль после выборов обвалится.
 

Сырьевики повышают цены быстрее, чем снижают

Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям 3Игорь Мардасов, 
основатель компании «Сталь-Партнер»:
— Рост цен на рынке металлопроката, который фиксировался все первое полугодие 2021-го, сейчас остановился, и началась коррекция. Это связано с окончанием сырьевого суперцикла на мировом рынке.
Ситуация начала года была сугубо спекулятивная. Сложилась она из-за пандемии и сформированного ею отложенного спроса. В результате цены стали расти стремительно и на пике составляли 120–130 тыс. рублей за тонну проката. В итоге многие компании столкнулись с тем,  что заказчики стали замораживать проекты, откладывая их реализацию до лучших времен. Не могу сказать, что это сильно сократило количество игроков на рынке производства металлоконструкций. Просто большинство ничего не заработало — полученных ими доходов едва хватило, чтобы свести концы с концами.
 
Однако все понимали, что эта ситуация временная: не может цена долго оставаться столь высокой и продолжать расти. В конце концов спрос дойдет до критического уровня, и продавцы (а точнее, производители металла) будут вынуждены снижать цены. Так и вышло.
 
Правда, начала этой коррекции мы ждали чуть раньше. Большие надежды, например, возлагались на заградительные пошлины. И они, пусть не совсем так, как мы ждали, но сыграли свою роль. В итоге сначала цена пошла вниз на внутрироссийском рынке, а потом и мировой сдвинулся в этом же направлении.
 
Сейчас ситуация все больше стабилизируется. Металл торгуется в среднем по 80 тыс. рублей за тонну. Это, конечно, не то, что было в декабре 2020-го, но много лучше, чем в начале 2021 года. В результате заказчики, которые заняли тогда выжидательную позицию, начали возвращаться в строй и расконсервировать заказы.
 
Сложно сказать, сколько еще будет продолжаться коррекция и как низко опустятся цены. По самым оптимистичным прогнозам, они могут дойти до 60–65 тыс. рублей за тонну. Но поскольку сырьевики быстро и с удовольствием только повышают цены, а снижают их неохотно, то наиболее вероятно, что до конца этого года стоимость тонны металлопроката останется на уровне 80–85 тыс. рублей.
 

«Индекс колбасы», или наглядная экономика

Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям 4Елена Нагибина, 
директор завода ООО «Сибирская продовольственная компания»:
— То, что происходит с экономикой, мне проще показать в цифрах: они взяты из отчетности нашего завода. Чтобы была понятна возможность для предприятия получать максимально оптимальные цены, уточню, что красноярский завод в сутки продает порядка 70 тонн колбасы, колбасных изделий и мясных деликатесов — 2100 тонн в месяц. Объе-мы производства в рамках холдинга значительно выше — около 300 тонн в сутки, 9 тыс. тонн в месяц.
 
Все закупки в холдинге происходят централизованно.
 
Итак, к цифрам. Мы подготовили их специально для «Делового квартала». Как изменились цены в июле 2021 года к июлю 2020 года.
 
Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям 5
 
Мне кажется, это тот случай, когда цифры говорят сами за себя, и комментарии излишни.
 

Расширяем пул региональных производителей

Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям 6Олег Сипетый, 
соучредитель компании «Командор»:
— Инфляция — неотъемлемая часть экономики и ее двигатель. Если инфляция отсутствует или отрицательная, это не стимулирует покупать, потому что «завтра будет дешевле». Если высокая, это не стимулирует инвестировать. Поэтому-то целевая здоровая инфляция — это вещь плановая во всем мире: ЦБ закладывают на нее в Европе и США около 2 %, в России — около 4 %.
 
Что влияет на ценообразование в ритейле? В первую очередь совокупность объективных факторов: увеличение цен на сырье и упаковку, колебание курса валют, повышение коммунальных платежей и стоимости ГСМ, неурожай разных продуктов, удорожание логистики, вызванный различными причинам дефицит товаров, рост налогов и т. д.
 
Однако есть и факторы субъективные: ощущение, что какой-то продукт окажется в дефиците и сильно подорожает. Гречка, сахар и другие товары, о скором и не всегда объективном дефиците которых любят писать медиа. Предполагаемый дефицит — рост спроса — нехватка товара — рост цены и реальный дефицит. Именно по такой цепочке субъективные факторы становятся реальными. Из-за пандемии роль субъективных факторов в последние год-полтора серьезно усилилась. Рвались логистические цепочки, закрывались предприятия-производители этикетки, упаковки или запчастей для оборудования, поэтому то тут, то там появлялся дефицит, что разгоняло как цену, так и ощущение дефицита в большем количестве товаров.
 
Чтобы минимизировать влияние как объективной, так и субъективной инфляции на покупателей, мы из 35 тыс. наименований товаров в матрице сети взяли 3 тыс. наиболее востребованных и держим на них цены в два раза ниже инфляции. Эти товары реализуются по промоакциям и желтым ценникам программы «Копилка». Как результат, получаем такие объективные цифры. В сравнении июля 2020-го к июлю 2021 года продуктовая инфляция, по данным Красноярскстата, составила 8,3 %, по всей номенклатуре «Командора» — 10,24 %, а по этим 3 тыс. — 4,67 %. То есть средняя инфляция в «Командоре» — 7,45 %, даже ниже, чем по региону в целом.
 
Стратегически же сосредоточились на поиске на территории края производителей, совместно с которыми будем инвестировать в развитие с целью производить продукт в регионе. В условиях удорожания логистики, роста курсов валюты и других факторов это наш вклад в то, чтобы инфляция была контролируемой или ее не было совсем. Эффект от этой стратегии рассчитываем получить через три-пять лет.
 
Если же говорить о прогнозах и рынке в целом — цепочки перестроятся, на место закрытых производств придут другие, найдутся продукты-аналоги, и волна инфляции пойдет на спад.
 
Подготовили: Евгений Волошинский, Наталья Кобец,
Наталья Повольнова.

 

 

Автор: Петр Савельев
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