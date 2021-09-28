Прыг-скок: наблюдения за ценами по отраслям

Рост цен на бензин и металлы, продовольственная инфляция, новый экономический кризис — экспертные предсказания на пороге делового сезона не радуют.

Начиная с кризиса 2008 года и мир, и Россия то и дело падают в очередные экономические ямы. Но похоже, падение, ускоренное пандемией, вылилось в затяжной прыжок над пропастью. О том, как рост цен отражается на их отраслях, рассказывают эксперты «ДК».

Массовый туризм для среднего класса исчезает

Константин Гончаров,

директор «Бюро путешествий Алеф»:

— В отрасли туризма и путешествий следует говорить не столько о росте цен, сколько об исчезновении услуг для среднего класса с приемлемой для него ценой. Это, в свою очередь, происходит вместе с исчезновением самого среднего класса по всему миру. Россия не исключение.

Инфраструктура этого рынка — массового — была рассчитана на большие объемы и использование кредитных линий как продавцами и производителями (это отельные цепочки, авиакомпании и туроператоры), так и самими потребителями — собственно, средним классом. К слову, и он сам появился благодаря новой кредитной стратегии «рэйганомики» в начале 80-х в США.

Сейчас, 40 лет спустя, ресурсы на поддержание существования среднего класса закончились, и «невидимая рука рынка» постепенно сворачивает все созданные для массового туризма производственные цепочки. Это процесс не мгновенный, и потому в течение двух-трех лет мы будем видеть и сезонное падение цен, и краткосрочные распродажи остатков, так называемых «горящих туров», и административные рычаги, например, кешбэки, как это было в этом сезоне. Внешние факторы сворачивания цепочек выглядят как повышение цены по разным причинам — от изменения курсов до увеличения сборов или введения ПЦР-тестов при въезде и выезде.

Однако общий тренд именно такой: туризм класса люкс и выше, а также низкобюджетный палаточный, чувствуют себя прекрасно. Массовый туризм для среднего класса — «роскошь в складчину по сходной цене» — постепенно умирает вместе со своей целевой аудиторией.

Коронавирус разогнал цены на медикаменты

Сергей Мещан,

директор головного офиса аптечной сети «Гармония здоровья»:

— Главным фактором роста цен в фармацевтической отрасли традиционно является курс доллара. Взаимосвязь проста: основная доля лекарственных средств, реализуемых в аптеках, импортная, поэтому цена на внутреннем рынке с определенной задержкой повторяет выраженную в рублях долларовую цену производителя. Кроме того, цены разгоняют всплески ажиотажного спроса, формирующегося на пике каждой очередной волны коронавируса.

Есть на аптечном рынке и факторы, играющие на снижение цен. Так, приблизительно четвертая часть реализуемых лекарств входит в специальный список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регистрируются производителями и жестко контролируются. Эти цены от колебаний доллара не меняются. Во-вторых, на рынке присутствует серьезная конкуренция — в борьбе за клиента она мотивирует игроков снижать наценку. Например, в нашей компании абсолютно в каждой аптеке присутствуют 350 социально значимых препаратов с минимальной наценкой. Плюс к этому развиваем два бренда: «Аптека Всем» и «Дешевая аптека», предназначенные для покупателей, ориентированных на низкие цены.

Правила игры на рынке хорошо иллюстрирует текущий момент. Сейчас курс рубля к доллару ниже, чем был в сентябре прошлого года, и отраслевые аналитики впервые за долгое время (июнь 2021 г. к декабрю 2020 г.) регистрируют отрицательный темп роста цен на препараты. Дальнейшую динамику цен определит то, как сложатся вышеперечисленные факторы. Но сомневаюсь, что стоит ждать резких изменений. Наиболее вероятное развитие событий — постепенный рост цен вслед за ростом доллара. Негативный сценарий возможен, если рубль после выборов обвалится.

Сырьевики повышают цены быстрее, чем снижают

Игорь Мардасов,

основатель компании «Сталь-Партнер»:

— Рост цен на рынке металлопроката, который фиксировался все первое полугодие 2021-го, сейчас остановился, и началась коррекция. Это связано с окончанием сырьевого суперцикла на мировом рынке.

Ситуация начала года была сугубо спекулятивная. Сложилась она из-за пандемии и сформированного ею отложенного спроса. В результате цены стали расти стремительно и на пике составляли 120–130 тыс. рублей за тонну проката. В итоге многие компании столкнулись с тем, что заказчики стали замораживать проекты, откладывая их реализацию до лучших времен. Не могу сказать, что это сильно сократило количество игроков на рынке производства металлоконструкций. Просто большинство ничего не заработало — полученных ими доходов едва хватило, чтобы свести концы с концами.

Однако все понимали, что эта ситуация временная: не может цена долго оставаться столь высокой и продолжать расти. В конце концов спрос дойдет до критического уровня, и продавцы (а точнее, производители металла) будут вынуждены снижать цены. Так и вышло.

Правда, начала этой коррекции мы ждали чуть раньше. Большие надежды, например, возлагались на заградительные пошлины. И они, пусть не совсем так, как мы ждали, но сыграли свою роль. В итоге сначала цена пошла вниз на внутрироссийском рынке, а потом и мировой сдвинулся в этом же направлении.

Сейчас ситуация все больше стабилизируется. Металл торгуется в среднем по 80 тыс. рублей за тонну. Это, конечно, не то, что было в декабре 2020-го, но много лучше, чем в начале 2021 года. В результате заказчики, которые заняли тогда выжидательную позицию, начали возвращаться в строй и расконсервировать заказы.

Сложно сказать, сколько еще будет продолжаться коррекция и как низко опустятся цены. По самым оптимистичным прогнозам, они могут дойти до 60–65 тыс. рублей за тонну. Но поскольку сырьевики быстро и с удовольствием только повышают цены, а снижают их неохотно, то наиболее вероятно, что до конца этого года стоимость тонны металлопроката останется на уровне 80–85 тыс. рублей.