Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики»
Данные Крайстата говорят о том, что объемы производства промышленных компаний снижаются. Красноярский край не вошел в двадцатку регионов с благоприятным инвестиционным климатом по итогам 2020 года.
При этом представители крупных промышленных групп Красноярского края отмечают, что в 2020–2021 гг. им удалось продолжить реализацию крупных проектов, решая при этом задачи, поставленные пандемией.
«СУЭК-Красноярск»: выпуск бездымного топлива
Нюанс
Андрей Федоров,
генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»:
«Норникель»: переход к низкоуглеродной экономике
Нюанс
Николай Уткин,
старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона компании «Норникель»:
БоАЗ: задача — занять нишу на рынке автопрома
Богучанский алюминиевый завод строился с учетом всех современных требований. На сегодняшний день мировой тренд — создание производств и целых отраслей, в наименьшей степени оставляющих углеродный след. И БоАЗ соответствует этому тренду, остается флагманом отрасли. Основные выбросы при производстве алюминия методом обожженного анода — это фториды. Современная система газо-очистки, установленная на предприятии, улавливает 99,8 % выбросов. Высокая степень автоматизации и оборудование, отвечающее мировым стандартам, позволяют достигать более низких показателей расхода технологической энергии на единицу продукции, чем на других предприятиях отрасли.
Нюанс
Андрей Картавцев,
генеральный директор Богучанского алюминиевого завода:
ЭХЗ: строительство второй в России установки по переработке ОГФУ
Нюанс
Михаил Зарубин,
старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ»:
«Лесосибирский ЛДК № 1»: масштабная модернизация комбината\
Нюанс
Евгений Баталов,
вице-президент, руководитель Дивизиона «Лесные ресурсы и дерево-обработка» Segezha Group:
Березовская ГРЭС: запуск после ремонта энергоблока № 3
Нюанс
Дмитрий Казарин,
директор филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: