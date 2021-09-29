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Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики»

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики»
Иллюстрация: БОАЗ

Данные Крайстата говорят о том, что объемы производства промышленных компаний снижаются. Красноярский край не вошел в двадцатку регионов с благоприятным инвестиционным климатом по итогам 2020 года.

#БИЗНЕС

При этом представители крупных промышленных групп Красноярского края отмечают, что в 2020–2021 гг. им удалось продолжить реализацию крупных проектов, решая при этом задачи, поставленные пандемией.

 

«СУЭК-Красноярск»: выпуск бездымного топлива

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 1
 
Зона ответственности краевых предприятий Сибирской угольно-энергетической компании достаточно обширна: это вся красноярская энергосистема, теплосистемы ТЭЦ и ГРЭС Новосибирской области, Алтайского края, Хакасии, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока. В преддверии начала отопительного сезона основная задача, которую ставит перед собой компания, — поставить в эти регионы необходимые объемы топлива, для чего в летний период была проведена масштабная подготовка, модернизация горной техники.
 
Также компания намерена сосредоточиться на производстве экологически чистого бездымного топлива. В прошлом году бездымные брикеты прочно заняли свою нишу в Красноярске — по разным оценкам, их доля в структуре популярных у населения видов топлива составила не менее 10 %. 
 
Большую заинтересованность в красноярском ноу-хау проявляют и другие города — Минусинск, Чита, Улан-Удэ.

Нюанс

 
Для реализации этого проекта на Березовском разрезе в Красноярском крае работает промышленный комплекс, выпускающий как брикеты для коммунально-бытовых нужд, так и целую линейку продуктов для металлургии, нефтепереработки, химической промышленности: это продукты с повышенными потребительскими свойствами, которые, безусловно, будут востребованы экономикой будущего. Инвестиции СУЭК в строительство и оборудование комплекса превысили миллиард рублей.
 

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 2Андрей Федоров,
генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»: 

— И это только одно из направлений, в котором движется наша компания, — сотрудничество с наукой, диверсификация производства, поиск новых способов применения угля, в том числе отвечающих современным запросам общества на экологичность и качество окружающей среды. В целом же наш основной проект и основная цель, и они остаются неизменными годами, — это надежное обеспечение энергобезопасности регионов Сибири.
 

«Норникель»: переход к низкоуглеродной экономике

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 3
 
Одним из главных событий в 2021 году стало подписание соглашения о социально-экономическом развитии Норильска. Документ подписан совместно с министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством края и руководством города. Согласно соглашению, в перспективе до 2035 года на развитие Норильска будет выделено 120 млрд рублей, 81,3 млрд из которых — средства «Норникеля». Значительную часть этих денег направят на реновацию северного города, и первые шаги уже сделаны: объявлен международный конкурс среди архитекторов на лучшую архитектурно-планировочную концепцию реновации.
 
Другое важное событие — утверждение новой стратегии компании в области экологии и изменения климата, которая предусматривает 335 мероприятий с объемом инвестиций 686 млрд рублей до 2031 года. Самая крупная экологическая инициатива «Норникеля» — «Серный проект» стоимостью 250 млрд рублей — уже реализуется и позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе более чем на 90 %. Кроме этого, в 2021 году начата большая программа по уборке и рекультивации «Чистый Норильск». Она затронет территорию всего Норильского промышленного района, и за 10 лет компания инвестирует в нее 40 млрд рублей. «Норникель» очистит от промышленного мусора, металлолома, старых сооружений более 20 млн кв. м территории.
 

Нюанс

 
На глобальных сырьевых рынках сформировалась благоприятная конъюнктура для корзины металлов, выпускаемых «Норникелем». В частности, положительно влияет повышение экологичности автомобильной и других видов промышленности. Переход к так называемой «зеленой экономике» требует больших объемов никеля, меди, палладия и платины. В связи с этим компания готова наращивать объем производства, причем используя экологичные подходы. Для этого компания инвестирует в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей. Ожидается, что выпуск металлов в связи с этим вырастет более чем на 30 % к 2030 году. Среди уже начатых и предстоящих проектов — модернизация Талнахской обогатительной фабрики, строительство новой обогатительной фабрики в Норильске, строительство третьего плавильного агрегата на Надеждинском металлургическом заводе и другое.
 

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 4Николай Уткин,
старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона компании «Норникель»:

— Главная цель «Норникеля» — создать современное, безопасное, экологически чистое производство, полностью соответствующее растущим ESG-требованиям. «Норникель» стремится стать одним из ключевых игроков на рынке металлов, готовых к переходу к низкоуглеродной экономике. Также мы нацелены на улучшение в десятилетний срок экологической ситуации в регионах присутствия, дальнейшую экологическую модернизацию производств, очистку и рекультивацию территорий и т. д. 
 

БоАЗ: задача — занять нишу на рынке автопрома

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 5

 

Богучанский алюминиевый завод строился с учетом всех современных требований. На сегодняшний день мировой тренд — создание производств и целых отраслей, в наименьшей степени оставляющих углеродный след. И БоАЗ соответствует этому тренду, остается флагманом отрасли. Основные выбросы при производстве алюминия методом обожженного анода — это фториды. Современная система газо-очистки, установленная на предприятии, улавливает 99,8 % выбросов. Высокая степень автоматизации и оборудование, отвечающее мировым стандартам, позволяют достигать более низких показателей расхода технологической энергии на единицу продукции, чем на других предприятиях отрасли.

 
Запуск первой очереди завода состоялся в 2019 году в рамках Красноярского экономического форума.
 
В 2021 году, несмотря на сложности эпидемиологической обстановки, завод продолжает работать — пока в объемах первой серии: в год выпускается около 300 тыс. тонн алюминия. На сегодняшний день это три основных вида продукции: мелкогабаритная чушка весом 22,5 кг, крупногабаритная чушка весом 750 кг, в 2020 году начали производство металлического бруска весом 10 кг. 
На заводе запущена новая линия по производству сплавов высокой прочности и чистоты, которые используются в разных высокотехнологичных отраслях, в том числе в автопроме. Это продукция с высокой добавленной стоимостью, на нее делается главная ставка.

Нюанс

 
Помимо производства БоАЗ расширяет в районе и социальные проекты. В 2021 году построенные в поселке Таежном соцобъекты: два детских сада на 500 мест, школа и поликлиника — готовятся к открытию. Один детский сад уже передан муниципалитету. В поселке строится современный парк культуры и отдыха «Мечта». Все усилия прикладываются к тому, чтобы объекты были построены качественно и в срок.
 

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 6Андрей Картавцев,
генеральный директор Богучанского алюминиевого завода:

— Сегодня у потребителя все меньше желания брать металл-сырец. Ведь ему приходится нести дополнительные затраты на передел, связанный с плавкой алюминия и введением легирующих добавок. Поэтому спрос сегодня растет на продукцию высокого передела. И наша задача — приложить все усилия и выйти на проектную мощность производства продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы занять нишу на растущем рынке автопрома. Среди наших потребителей сегодня Нидерланды, Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, США, Бразилия, Индонезия, Тунис — всех не перечислишь. Надеемся, рынок потребителей расширится. Кстати, в этом году мы прошли сертификацию на соответствие стандарту IATF 16949. Это означает, что не только БоАЗ, но и вся цепочка наших поставщиков соответствует уровню мировых требований. Думаю, что сертификация в какой-то мере также будет способствовать росту числа потребителей нашей продукции.
 

ЭХЗ: строительство второй в России установки по переработке ОГФУ

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 7

 
Строительство в АО «ПО «Электрохимический завод» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») второй установки по обесфториванию обедненного гексафторида урана (ОГФУ) W2-ЭХЗ — часть отраслевой программы безопасного обращения с ОГФУ. Ее цель — замедлить темпы образования новых урановых «хвостов», а в дальнейшем поэтапно ликвидировать все накопленные на российских предприятиях по обогащению урана запасы ОГФУ. Для этого планируется кратно нарастить мощности АО «ПО ЭХЗ» по обесфториванию ОГФУ. W2-ЭХЗ и подобные ей установки позволяют переводить гексафторид урана в химически безопасное состояние — закись-окись урана в виде порошка. В такой форме обедненный уран может долговременно храни-ться в твердом состоянии в контейнерах на открытых площадках без рисков для окружающей среды, также он полностью безопасен для перевозки. Технологии обесфторивания также позволяют превратить накопленные запасы обедненного урана в ценное сырье для атомной энергетики будущего.
 
На сегодня АО «ПО «Электрохимический завод» приступил к активной фазе строительно-монтажных работ в здании, где разместится установка. В ноябре 2021 года из Франции поступит первая партия основного оборудования W2-ЭХЗ. 
 
Ввод установки намечен на 2023 год — он позволит удвоить мощности ЭХЗ по переработке ОГФУ с 10 тыс. до 20 тыс. тонн в год.

Нюанс

 
АО «ПО ЭХЗ» имеет более чем 10-летний опыт переработки ОГФУ. С 2009 года на установке «W-ЭХЗ» — первом и пока единственном подобном производстве в России — переработано более 100 тыс. тонн ОГФУ.
 

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 8Михаил Зарубин,
старший вице-президент по производству АО «ТВЭЛ»:

— Современные технологии рециклинга уже позволяют вернуть ОГФУ в топливный цикл и в перспективе решить вопрос ресурсной базы атомной энергетики на столетия вперед. Это актуально в первую очередь для России, где реализуется стратегия двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. Наши центрифуги повторно обогащают обедненный уран, установка W-ЭХЗ обесфторивает уже «дважды обедненный» уран, а новейшие мощности по фабрикации топлива используют полученный оксид урана для производства МОКС-ТВС. Энергетики Белоярской АЭС загружают топливо в реактор — Свердловская область получает электроэнергию.
 

«Лесосибирский ЛДК № 1»: масштабная модернизация комбината\

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 9

 
Расположенный в Красноярском крае АО «Лесосибирский ЛДК № 1» — ключевой актив по производству экспортных пиломатериалов Segezha Group, ведущего международного лесопромышленного холдинга и крупнейшего лесопользователя в европейской части России. Общая расчетная лесосека комбината составляет 3,1 млн м3/год, а производственные мощности — 1,5 млн м3 по распилу круглого леса в год. В текущем году холдинг приступил к масштабной модернизации комбината. Инвестиции составят 6,5 млрд рублей. За счет этих средств планируется строительство котельной, расширение площадей лесопиления, введение в эксплуатацию новой очереди пеллетного завода мощностью 100 тыс. тонн. Модернизация позволит увеличить объем производства и одновременно снизить себестоимость примерно на 30 %. 
 
К 2023 году предприятие станет более энергоэффективным — электропотребление снизится на 10 %, а полная утилизация коры на новой тепловой станции позволит рационально и комплексно использовать сырье путем организации практически безотходного производства. В рамках модернизации уже идет монтаж сушильных камер периодического действия, а также проведены проектно-изыскательские работы и разрабатываются компоновочные и планировочные решения котельной.

Нюанс

 
Реализацию проекта значительно ускоряет обеспеченность собственными трудовыми и техническими ресурсами. Комбинат практически не зависит от сторонних поставщиков строительных услуг. Для целей модернизации приобретена строительная техника и автоматизированный инструмент, собственный бетонно-растворный узел. Создана высококвалифицированная проектная команда.
 

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 10Евгений Баталов,
вице-президент, руководитель Дивизиона «Лесные ресурсы и дерево-обработка» Segezha Group:

— Segezha Group на ближайшие четыре года имеет большую инвестиционную программу, которую мы намерены последовательно реализовывать. Все проекты связаны с реконструкцией существующих мощностей компании или строительством новых. Для нас важным направлением является экомодернизация производства. Притом что продукция российского лесопромышленного комплекса в списке объектов трансграничного углеродного регулирования ЕС не значится, мы по-прежнему намерены обеспечить выход группы на полную углеродную нейтральность в 2025 году. Реализуются мероприятия, направленные на сокращение выбросов парниковых газов и повышение энергоэффективности предприятий холдинга. Внедряются технологии производства замкнутого цикла. Используемое группой углеводородное топливо постепенно заменяется отходами и побочными продуктами лесозаготовки и деревообработки. При этом растет уровень самообеспеченности предприятий группы в сфере энергоснабжения. Управление лесами переводится на устойчивую модель интенсивного лесопользования.
 

Березовская ГРЭС: запуск после ремонта энергоблока № 3

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 11

 
В мае 2021 года на российский энерго-рынок вернулся энергоблок № 3 Березовской ГРЭС, построенный «Юнипро» в конце 2015 года. На протяжении пяти лет восстановление 800 МВт мощности было ключевым проектом в филиале и компании в целом. Технологии, применявшиеся при восстановлении блока Березовской ГРЭС, уникальны. Создание системы мониторинга и укрепление конструкций стали первым этапом восстановительных работ. На втором этапе был произведен разбор конструкций: демонтировано более 14 тыс. тонн металла. Третьим этапом проекта стал монтаж нового оборудования, четвертым — пусконаладочные работы.
 
Проект восстановления блока № 3 хорошо известен не только в российском энергетическом сообществе, но и у профильных зарубежных экспертов. Специалисты компании представляли результаты разработок на международных конференциях.

Нюанс

 
Параллельно компания реализовывала и другие ключевые проекты. Так, в феврале 2021 года введена в промышленную эксплуатацию новейшая автоматическая система контроля дымовых газов. Березовская ГРЭС стала одной из первых пылеугольных электростанций России, где была введена в работу инновационная система учета выбросов.
 

Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики» 12Дмитрий Казарин,
директор филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»:

— Траектория развития на ближайшую перспективу — в первую очередь экологическое направление. В филиале продолжается реализация нескольких крупных проектов. Один из самых масштабных — модернизация канализационно-очистных сооружений в городе Шарыпово. Кроме этого, максимально активно продолжим проявлять себя в социальной сфере. Помощь компании как получали, так и будут получать ветераны войн и вооруженных конфликтов, заслуженные работники отрасли, малоимущие граждане, детские организации и учреждения, объекты здравоохранения, проекты в области образования, культуры, спорта.
 
Над проектом работали:
Евгений Волошинский, Наталья Кобец, Наталья Повольнова
 
 

 

Автор: Петр Савельев
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