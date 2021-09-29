Промышленность Сибири: кейсы «зеленой экономики»

Данные Крайстата говорят о том, что объемы производства промышленных компаний снижаются. Красноярский край не вошел в двадцатку регионов с благоприятным инвестиционным климатом по итогам 2020 года.

При этом представители крупных промышленных групп Красноярского края отмечают, что в 2020–2021 гг. им удалось продолжить реализацию крупных проектов, решая при этом задачи, поставленные пандемией.

«СУЭК-Красноярск»: выпуск бездымного топлива

Зона ответственности краевых предприятий Сибирской угольно-энергетической компании достаточно обширна: это вся красноярская энергосистема, теплосистемы ТЭЦ и ГРЭС Новосибирской области, Алтайского края, Хакасии, предприятия жилищно-коммунального хозяйства Дальнего Востока. В преддверии начала отопительного сезона основная задача, которую ставит перед собой компания, — поставить в эти регионы необходимые объемы топлива, для чего в летний период была проведена масштабная подготовка, модернизация горной техники.

Также компания намерена сосредоточиться на производстве экологически чистого бездымного топлива. В прошлом году бездымные брикеты прочно заняли свою нишу в Красноярске — по разным оценкам, их доля в структуре популярных у населения видов топлива составила не менее 10 %.

Большую заинтересованность в красноярском ноу-хау проявляют и другие города — Минусинск, Чита, Улан-Удэ.

Нюанс Для реализации этого проекта на Березовском разрезе в Красноярском крае работает промышленный комплекс, выпускающий как брикеты для коммунально-бытовых нужд, так и целую линейку продуктов для металлургии, нефтепереработки, химической промышленности: это продукты с повышенными потребительскими свойствами, которые, безусловно, будут востребованы экономикой будущего. Инвестиции СУЭК в строительство и оборудование комплекса превысили миллиард рублей. Андрей Федоров,

генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск»:

— И это только одно из направлений, в котором движется наша компания, — сотрудничество с наукой, диверсификация производства, поиск новых способов применения угля, в том числе отвечающих современным запросам общества на экологичность и качество окружающей среды. В целом же наш основной проект и основная цель, и они остаются неизменными годами, — это надежное обеспечение энергобезопасности регионов Сибири.