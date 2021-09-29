Варенье из фейхоа и пироги с корицей как элемент корпоративной культуры

Почти всё при желании можно купить за деньги: коуча для тим-билдинга, фасилитатора, оптимизатора бизнес-процессов. За деньги можно нанять как таргетолога, так и бизнес-таролога.

Ольга Абанцева, «Добро24.ру»

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Только во времена эпидемий и экономических кризисов это не позволяет снизить эмоциональное напряжение, купировать психозы на рабочем месте, объединять сотрудников и создавать комфортный климат в компании. В России до 70% работающего населения находится в состоянии стресса, это еще в прошлом году сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, и мы не можем ему не верить. Пандемия и связанные с нею запреты, изоляция и экономические потери еще больше усугубили эти негативные состояния.

Поэтому просто прокачки софт- и хард-скиллов недостаточно. Нужно что-то большее. То, во что сотрудники компании вложат душу, таланты и навыки, которые невозможно продемонстрировать в рабочих процессах, то, в чем они будут уникальны, по-настоящему хороши. То, что может объединить не только по факту работы в одном офисе, под эгидой концерна или компании.

И я хочу предложить вам (директорам, руководителям и эйчарам) простой, с детства знакомый, и поэтому отзывающийся в душе каждого человека, инструмент: корпоративная благотворительная ярмарка.

Думаете, смешно? Наивно? Как в школе?

Очень может быть. К слову, про школу: две недели назад в красноярской школе №150 прошла традиционная осенняя ярмарка. Дети, их родители и педагоги школы после ярмарки сделали пожертвование в фонд — 205 420 рублей. Наш фонд, например, совсем не может похвастаться большим количеством пожертвований от красноярских бизнес-компаний в таком объеме. Больше скажу, с 2017 красноярская школа №150 является жертвователем фонда «Добро24.ру». На сегодняшний день общая сумма пожертвования составляет 1 045 420 рублей, это помощь для 17 детей фонда: оплаченные реабилитации, купленные современные инвалидные коляски, лекарства, которые не входят в систему ОМС.

Но вернемся к варенью из фейхоа и пирогам с корицей как к элементу корпоративной культуры.

Организация ярмарки почти не отразится на режиме работы компании. Если нет корпоративного неформального лидера (привет, «Самая обаятельная и привлекательная») или общественницы из бухгалтерии («Служебный роман», привет и тебе!), организацию мероприятия можно возложить на профсоюз или PR-отдел.

Ярмарку лучше всего провести в пятницу или в день перед «красным днем календаря». Ее можно приурочить к профессиональному празднику или традиционному корпоративу, субботнику или ко Всемирному дню благотворительности — Щедрому вторнику, который пройдет в этом году 1 декабря.

Ярмарка после весеннего субботника позволит, к тому же, освободить столы от невостребованной сувенирки и канцелярки. Ведь у кого-то пять ежедневников, а у кого-то семь календарей, но не будешь ведь об этом писать с целью обмена на корпоративном сайте. А за смешную цену все это можно продать тем отделам, которым она нужна. Эдакая «Блошка-office».

А еще это прекрасный повод для корпоративного юмора. Можно продавать «сертификаты на день прощения у директора или главного бухгалтера». Или «+1 приглашение» на корпоративную вечеринку. Или «День помощи от грузчиков компании». Свидания, желания – все что угодно в рамках уголовного, трудового законодательства и Устава корпорации.

Один отдел представляет на ярмарке один стол. Вы удивитесь, с какой стороны откроются ваши сотрудники. Вы сможете удивить своих коллег совершенно неожиданным образом!

Например, вся компания долгие годы считает кадровичку су… (зачеркнуто) жесткой фригидной женщиной, а она от своего отдела принесла на ярмарку восхитительный пирог с секретными ингредиентами, и все совершенно неожиданно узнали, что это любимый пирог ее мужа и детей, двое из которых приемные.

Или всем офисом считали уборщицу Валентину Петровну злобной ведьмой, а она на благотворительную ярмарку связала дивные варежки. И все захотели такие же. И в офисном туалете стало гораздо чище, ведь нельзя же, право слово, безалаберно относиться к труду человека, варежки которого греют тебя зимой.

Или генеральный директор. Неожиданно выставил на ярмарке варенье, которое для него сварила бабушка. И он уже не только генеральный или «а этот у себя?», не только начальник, который каждую планерку сворачивает кровь, а еще и обожаемый и любящий внук.

Просто такие вещи не рассказывают во время приема отчетов, балансов, подписывая приказы, проводя планерку или проводя уборку в офисе. Но именно эти знания и общее дело, мгновенный результат на благо других создают и цементируют горизонтальные связи в нашем мире жестких вертикалей.

В общем, ничто так не объединяет людей, как совместное занятие идиотизмом, как пишут в этих ваших интернетах. Просто попробуйте.

По опыту российских фондов сумма, собранная на такой ярмарке, в среднем равняется 50 000 рублей. Ну и что можно такого благого натворить на эти деньги, чай не миллионы? Не миллионы. Но это, к примеру, месяц работы программы «Диагностика» для детей с лейкозами — лабораторные исследования для установки точного диагноза и назначения максимально верного лечения. Материалы для творчества детям из противотуберкулезного санатория на целый учебный год. Покупка билетов к месту лечения и обратно для одного из подопечных фонда в рамках проекта «Окрыленные дети».

Бюджет такого корпоративного мероприятия — 0 рублей. (Если вы не объявили изначально, что компания присовокупит к собранной на ярмарке сумме такую же, чтобы сделать пожертвование более внушительным). В любом случае ярмарка делает компанию более социальной ответственной и человечной. Такой же, как ее сотрудники.