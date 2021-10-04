Красноярская железная дорога ищет инноваторов

Железнодорожники готовы внедрять у себя инновационно-технологические решения ученых и предпринимателей Красноярского края, масштабируя их на всю сеть.

В Красноярске начала работу региональная инновационная площадка Красноярской железной дороги KZDStartUp. Основной ее целью является поиск новых решений актуальных задач перевозчика.

У железной дороги есть запросы на инновации в различных областях деятельности — это безопасность, цифровизация, экология, альтернативная энергетика, грузовая и пассажирская логистика. В общем, все, что поможет нам кардинально повысить эффективность грузоперевозок, а также достичь нового уровня комфорта для пассажиров», — говорит начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Ряд подобных решений уже применяются на железной дороге в других регионах. Например, в систему управления локомотивом встраиваются технологии дополненной реальности, что позволяет эффективнее предупреждать происшествия на переездах. Новые строительные материалы используются при сооружении платформ, которые дольше служат, сохраняя свои эксплуатационные характеристики. С помощью систем «машинного зрения» контролируются мосты и тоннели. Подобную практику железнодорожнику панируют реализовать и в Красноярском крае. Причем с применение местных инноваций.

Для реализации этих планов КрасЖД, совместно с компанией YellowRockets, и запустила в крае площадку KZDStartUp.

Наша задача сформировать четкий запрос, чтобы выработать механизмы взаимодействия региональных предприятий, имеющих различные технологические решения, с нашим производственным блоком. Для талантливых разработчиков — это возможность заявиться и представить свои проекты в наших структурах» — рассказывает Туманин.

Работа KZDStartUp будет проходить в несколько этапов — первый из них состоялся на днях в Красноярске. Это была стратегическая сессия, на которой руководство КрасЖД, представители краевого правительства и собственно инноваторы обсудили возможные пути взаимодействия, а также сферы, в которых есть запрос на новые технологические решения.

Результатом стратсессии стала дорожная карта развития инновационной инфраструктуры КрасЖД до 2023 года, которая описывает алгоритм взаимодействия перевозчика с внешней инновационной средой.

Присутствовавший на сессии министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин отметил, что РЖД сегодня одной из первых решает задачи цифровой трансформации и запуск KZDStartUp позволит эффективнее развивать научно-технологическую деятельность, в чем заинтересован регион.