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Красноярская железная дорога ищет инноваторов

Красноярская железная дорога ищет инноваторов
Иллюстрация: etrain.ru

Железнодорожники готовы внедрять у себя инновационно-технологические решения ученых и предпринимателей Красноярского края, масштабируя их на всю сеть.

#НОВОСТИ
В Красноярске начала работу региональная инновационная площадка Красноярской железной дороги KZDStartUp. Основной ее целью является поиск новых решений актуальных задач перевозчика.
У железной дороги есть запросы на инновации в различных областях деятельности — это безопасность, цифровизация, экология, альтернативная энергетика, грузовая и пассажирская логистика. В общем, все, что поможет нам кардинально повысить эффективность грузоперевозок, а также достичь нового уровня комфорта для пассажиров», — говорит начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.
Ряд подобных решений уже применяются на железной дороге в других регионах. Например, в систему управления локомотивом встраиваются технологии дополненной реальности, что позволяет эффективнее предупреждать происшествия на переездах. Новые строительные материалы используются при сооружении платформ, которые дольше служат, сохраняя свои эксплуатационные характеристики. С помощью систем «машинного зрения» контролируются мосты и тоннели. Подобную практику железнодорожнику панируют реализовать и в Красноярском крае. Причем с применение местных инноваций.
 
Для реализации этих планов КрасЖД, совместно с компанией YellowRockets, и запустила в крае площадку KZDStartUp.
Наша задача сформировать четкий запрос, чтобы выработать механизмы взаимодействия региональных предприятий, имеющих различные технологические решения, с нашим производственным блоком. Для талантливых разработчиков — это возможность заявиться и представить свои проекты в наших структурах» — рассказывает Туманин.
Работа KZDStartUp будет проходить в несколько этапов — первый из них состоялся на днях в Красноярске. Это была стратегическая сессия, на которой руководство КрасЖД, представители краевого правительства и собственно инноваторы обсудили возможные пути взаимодействия, а также сферы, в которых есть запрос на новые технологические решения.
 
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Результатом стратсессии стала дорожная карта развития инновационной инфраструктуры КрасЖД до 2023 года, которая описывает алгоритм взаимодействия перевозчика с внешней инновационной средой.
 
Присутствовавший на сессии министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин отметил, что РЖД сегодня одной из первых решает задачи цифровой трансформации и запуск KZDStartUp позволит эффективнее развивать научно-технологическую деятельность, в чем заинтересован регион.
Потенциал наших компаний и вузов должен быть использован, чтобы создавать новые производства и технологии, внедряя их в такие крупные холдинги. Поэтому мы тоже заинтересованы в таких мероприятиях, чтобы искать точки соприкосновения таких купных компаний и красноярского бизнеса», — отметил министр.
Автор: Петр Савельев
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