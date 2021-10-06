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«БКС Мир инвестиций» показал партнерам возможности структурных продуктов

«БКС Мир инвестиций» показал партнерам возможности структурных продуктов
Иллюстрация: БКС Мир инвестиций

30 октября в новом еvent-пространстве OneWayLoftсостоялась закрытая конференция для клиентов БКС и партнеров на тему «Рынок структурных продуктов в период пандемии» от компании «БКС Мир инвестиций».

#НОВОСТИ

Хедлайнером мероприятия стал один из ведущих финансовых экспертов БКС Франц Хеп.

Франц Хеп - Управляющий директор по структурным продуктам ООО «Компания БКС». Окончил Венский экономический университет (Vienna University of Economics and Business). Имеет степень MBA (Wake Forest University, США). Родился и работал в Австрии. Был руководителем направления частного банковского обслуживания Gazprombank (Switzerland) Ltd, а также руководителем направления структурных продуктов российского инвестиционного банка Sberbank CIB. В Группе БКС работает с 2017 года.

«БКС Мир инвестиций» показал партнерам возможности структурных продуктов 1

Франц наглядно показал принципы работы структурных продуктов, рассказал, какие формы инвестирования наиболее интересны на данный момент, как выбрать «свой» структурный продукт и актуальные инвестиционные идеи.

В течение конференции участники могли задавать вопросы спикеру в онлайн-формате, и в конце выступления Франц подробно ответил на все темы, которые волновали зрителей. В частности, что происходит на фондовом рынке Китая, каким образом западные инвесторы минимизируют свои риски и какое влияние на рынки капитала оказывает геополитическая обстановка.

«БКС Мир инвестиций» показал партнерам возможности структурных продуктов 2

Самые активные получили от БКС небольшие презенты в виде бутылочки вина.

 

 

Автор: Александр Вознесенский
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