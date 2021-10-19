Самую северную ГЭС России модернизировали в Красноярском крае

На станции ввели в эксплуатацию последний, седьмой гидроагрегат: глубокая модернизация уникального энергообъекта завершена. ГЭС стала мощнее и надежнее.

Модернизация Усть-Хантайской ГЭС шла почти 10 лет. Станция снабжает электроэнергией Дудинский, Игарский промышленные районы и Норильский горно-металлургический комбинат. Строительство Усть-Хантайской ГЭС началось в 1963 году, к старту модернизации многие ее узлы и агрегаты отработали уже 50 лет.

В церемонии запуска принимал участие по видеосвязи министр энергетики России Николай Шульгинов. Он поздравил таймырских энергетиков с успешным завершением крупного инвестпроекта и поблагодарил их за отлично проделанную работу.

Модернизация позволила увеличить мощности и КПД станции, а главное — повысить надёжность работы как самой ГЭС, так и энергосистемы региона. Специалисты трудились в суровых климатических условиях Заполярья, на действующем объекте. Были использовали уникальные технологии и оборудование, изготовленное отечественными производителями», - отметил министр.

В модернизацию станции «Норникель» вложил 7,5 млрд рублей, на ГЭС были полностью заменены семь гидроагрегатов, реконструированы машинный зал и электрический цех станции, построена новая компрессорная станция, создана новая автоматизированная система диспетчерского управления.

Модернизация энергосистемы — один из основных приоритетов для „Норникеля“. Компания делает ставку в долгосрочной перспективе на возобновляемые источники энергии. Это связано с общим стремлением реализовывать максимально экологичные проекты. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в процесс надежного и экологически чистого энергоснабжения населенных пунктов севера Красноярского края и крупных промышленных объектов компании», — прокомментировал вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Федоров.

Многие технические и проектировочные решения были уникальными. Во-первых, работы велись на действующей станции, без остановки производства. При этом надо учитывать ее компактные размеры. В небольшом, расположенном под землей машзале можно было организовать только небольшую монтажную площадку – 20*20 метров. Это потребовало очень четкой проработки последовательности действий по завозу и сбору оборудования. Во-вторых, работы на станции зависят от транспорта: завоз крупногобаритного оборудования и стройматериалов возможен только в период навигации, на продолжительность которой сильно влияет погода. Для страховки была организована доставка грузов и по технологическому «зимнику» длиной более 500 км. В итоге срывов в поставках не случалось.

В-третьих, в ходе модернизации ГЭС гидроагрегаты не просто заменили на новые, а использовали принципиально иной тип турбин: вместо поворотно-лопастных – радиально-осевые: более современные, надежные и мощные. Примеров такого технологического перехода в мире – единицы, а на территории бывшего Советского Союза Усть-Хантайская ГЭС стала первым примером того, что это возможно. В результате мощность станции была увеличена с 441 МВт до 511 МВт.

В ходе реконструкции был решен ряд сложнейших задач, и инженерных, и технических, логистических. Были выполнены все современные экологические требования. При сложном графике проект был реализован в строго установленные директивные сроки. По итогам реконструкции мощность Усть-Хантайской ГЭС увеличилась. И это увеличение позволит обеспечить растущие потребности региона в электроэнергии», - подчеркнул генеральный директор «НТЭК» Сергей Липин.

Норильский промышленный район в целом значительно модернизируется – и производственные мощности, и сам город Норильск, поэтому запуск обновленной ГЭС позволит реализовать все планы развития, напомнил вице-спикер Заксобрания края Дмитрий Свиридов.

В Норильске стартовала программа модернизации и реновации городского хозяйства, мы знаем о серьезных комплексных планах развития Таймыра в целом. Можно утверждать, что Норильск, Дудинка – весь Таймыр получили мощную поддержку и гарантию стабильной работы энергетической системы, что в условиях Крайнего Севера очень важно», - сказал Дмитрий Свиридов.

Важно, что именно обновление энергетических активов позволило «Норникелю» произвести первую партию углеродно-нейтрального никеля объемом 5000 тонн. Замена гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС внесла существенный вклад в реализацию программы по снижению парниковых газов. На данный момент первая партия углеродно-нейтральных никелевых катодов доставлена на сертифицированный Лондонской биржей металлов склад в Роттердаме и ожидает токенизации на платформе Atomyze. Пуск седьмого замененного гидроагрегата на ГЭС позволит нарастить объем выпускаемой углеродно-нейтральной продукции уже в этом году.

Следующий проект – Курейская ГЭС. 50 лет назад, запуская первый гидроагрегат Усть-Хантайской ГЭС, руководитель станции передал коллеге символический гаечный ключ с надписью «Хантайка есть – Курейка будет». Таким же символическим жестом завершили церемонию сейчас. Это значит, компания готова к модернизации еще одной станции, инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей.