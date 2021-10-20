Как развивать бизнес в 2021 году: тенденции, тренды и инструменты

О том, какие тренды торговли и полезные инструменты для развития бизнеса стоит учитывать для увеличения продаж в 2021 году, рассказал наш эксперт — директор по продуктам МТС Кассы Сергей Музыкантов.

Спокойные времена для российского рынка розницы наступят нескоро -- в 2021 году на него продолжают сильно влиять пандемия и связанные с ней ограничения, а также новые законы, например, обязательная маркировка товаров. Предпринимателям, которые хотят остаться на плаву, приходится не только внимательно следить за изменениями, но и быстро приспосабливаться к ним.

Онлайн-продажи товаров

Пандемия ускорила рост продаж товаров через интернет. По исследованиям Data Insight, в 2020 году доля электронной торговли в России в общем объеме розничных продаж составила 8%, что на 3% больше, чем в 2019 году. По оценкам экспертов в 2025 году этот показатель вырастет до 26%.

При этом Красноярск по количеству заказов на одного жителя (8,5 заказа) превышает среднероссийский показатель (5,2 заказа).

Особенно сильно в стране вырос спрос на доставку продуктов питания — на 268% за первое полугодие 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Основные тренды e-commerce — это открытие собственных интернет-магазинов и продажа товаров через маркетплейсы.

Что нужно для организации собственных онлайн-продаж?

Прежде всего — интернет-магазин с подключенными онлайн-кассами и курьеры. Не забудьте, что большая часть покупок совершается через смартфоны, обязательно адаптируйте сайт для мобильных устройств.

Покупать кассы для каждого разъездного сотрудника необязательно, достаточно использовать бесплатное кассовое приложение , которое устанавливается на смартфон.

Если у вас нет ни сайта, ни сотрудников для организации собственной доставки или вы хотите протестировать, насколько ваши товары будут пользоваться спросом в интернете, попробуйте популярный на рынке e-commerce сервис Briskly. В нем легко создать витрину с товарами из готового конструктора, принимать оплату онлайн и доставлять товары через партнеров: Яндекс.Такси, Gett и такси Maxim.

Маркетплейсы

В 2020 году на маркетплейсах было сделано 405 млн заказов, объем рынка оценивается экспертами в 721 млрд руб., рост по сравнению с 2019 годом составил 108%. Работают с маркетплейсами совсем не только крупные бренды, но и небольшие компании.

Преимущество таких площадок - лояльная аудитория, готовая покупать, плюс многие площадки берут на себя доставку и расчеты с клиентами. Поэтому для бизнеса маркетплейсы — это отличный шанс увеличить долю рынка своих товаров.

Для начала продаж в маркетплейсе сделайте качественные фотографии и видео товаров, составьте подробные описания. Заранее позаботьтесь о качестве товара и о его упаковке, ведь ваш товар будет оценен публично. Чтобы ваш товар покупали, нужно стремиться к средней оценке не ниже 4,5, регулярно отвечать на вопросы покупателей и мотивировать их писать хорошие отзывы.

Продвижение бизнеса в интернете

В 2021 году сложно представить розничный бизнес без рекламы в интернете. Какой инструмент подойдет именно вам, зависит от бизнеса.

Контекстная реклама обычно используется для товаров и услуг, на которые уже сформирован спрос. Таргетированная, медийная, у блогеров — когда надо привлечь внимание к продукту и рассказать о нём потенциальным покупателям.

Социальные сети сегодня — обязательная составляющая маркетинговой стратегии для розницы. При создании контента ориентируйтесь на то, что интересно именно вашим подписчикам. Да, сейчас в трендах короткие видеоролики, но, возможно, аудитории продукта больше подойдут текстовый формат и лонгриды.

Зарегистрируйте свою компанию в картах Яндекса и Google, чтобы пользователи без проблем находили ваши офисы или торговые точки. Даже через голосовой поиск Яндекс и Google покажут ваше местоположение и отзывы на ваши продукты, если вы есть на картах.

Стимулируйте клиентов оставлять отзывы. Чем больше положительных реакций, тем больше новых посетителей вы привлечете. А отрицательные отзывы проверяйте и отрабатывайте. Так, люди увидят, что вам интересно их мнение, и вы нацелены стать лучше.

Расчеты с покупателями через Систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) или оплата товаров и услуг по QR-коду была разработана Центробанком в 2019 году, как одна из альтернатив эквайрингу. Но доступной большинству пользователей Система стала в 2021 году.

При использовании СБП у розничного торговца сокращаются затраты на прием безналичной оплаты.

Во-первых, банковская комиссия здесь всего 0,4—0,7%, а до конца 2021 года комиссии, по распоряжению Президента РФ, и ее и вовсе нет.

Во-вторых, для расчетов не нужен терминал эквайринга. Удобнее всего работать с СБП через онлайн-кассы. Такой способ, например, доступен во всех МТС Кассах .

Многие предприниматели Красноярска и Красноярского края активно используют новый формат расчетов. Быстрее всех к оплате по QR-коду привыкла молодежь — им удобно расплачиваться через приложение на смартфоне.

Отказ от ручного учета в пользу автоматизированного

У предпринимателей появились инструменты, которые позволяют перестать вести учет в тетрадях и Excel. Это товароучетные программы. Вручную записывать все приходы и продажи, а потом считать остатки больше не нужно. Теперь всё это делает программа, а вы получаете готовый результат.

Владельцы бизнеса охотно экономят свое время за счет автоматизации учета. Так, по данным МТС Кассы, количество пользователей товароучетной программы МТС в первом полугодии 2021 года выросло на 34 процента по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Такая популярность связана с тем, что автоматизация помогает оптимизировать ассортимент, усилить контроль за персоналом, быстро отслеживать недостачи и излишки товаров.