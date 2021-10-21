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РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения

РУСАЛ создал для преподавателей современную платформу онлайн-обучения
Автор фото: Tumisu . Иллюстрация: pixabay.com

22 октября в рамках проекта «РУСАЛ – школам России» компания представит для педагогов обновленную платформу онлайн-обучения. Презентация пройдет онлайн, посмотреть ее могу все желающие.

#НОВОСТИ

Проект «РУСАЛ – школам России» создан для дистанционного обучения школьников и студентов и с его помощью любой желающий преподаватель сможет быстро создавать и использовать онлайн-курсы, тесты, интерактивные задания для проведения уроков и размещения дополнительных материалов.

После обновления платформы педагогам станут доступны новые функции и возможности, которые помогают адаптировать процесс обучения под потребности конкретного класса, школы, а также оптимизируют ресурсы каждого преподавателя в организации учебной программы. Обо всех нововведениях, изменениях и о том, как стать участником проекта, представители РУСАЛа расскажут 22 октября в 12:00 (время московское). Презентация пройдет в онлайн-режиме, подключиться смогут жители любого региона России по ссылке https://rusal.webex.com/rusal/j.php?MTID=m3aa33d17edfdb6f4e12233c8b3107862.

«Более 10 лет назад РУСАЛ был одним из первопроходцев в России по организации онлайн платформ для обучения школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. За последние полтора года доступность такой инфраструктуры стала залогом сохранения качества образования в условиях пандемии. Поэтому РУСАЛ решил в кратчайшие сроки модернизировать свою платформу, и теперь преподаватели школ со всей страны смогут ознакомиться с ее преимуществами для организации образовательного процесса», – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

Подать заявку на подключение к платформе можно через обновленный карьерный портал РУСАЛа и En+ Group https://career.enplusrusal.ru/projects.

 

Автор: Александр Вознесенский
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