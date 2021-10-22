Два дня на пяти автомобилях, или Приключение с Бабушкой Шкодой

«Впервые я никак не готовился к тест-драйву, не искал информацию о машинах. Не смотрел обзоры видеоблогеров. Пусть все идет, как в настоящем путешествии — волею Провидения…»

Или Путевые заметки спецкорра «ДК» о приключенческом тест-драйве в Подмосковье.

Все началось достаточно обыденно, с приглашения на тест-драйв линейки автомобилей Škoda. Сразу же заинтересовала возможность поездить на разных машинах в разных локациях: от стоящих в пробках дорог Москвы до лесных троп Подмосковья. Решение участвовать принималось оперативно, и впервые я никак не готовился к тест-драйву. Не искал информацию о машинах, не смотрел обзоры видеоблогеров. Решил: пусть все идет, как в настоящем путешествии — волею Провидения…

Рулю по Москве на «Рапиде»

Наше путешествие начинается рано утром с небольшой лекции по истории марки Škoda. Затем обсуждаем детали маршрута и делимся на экипажи по два человека. Ну, с богом, погнали! Признаюсь, впервые довелось ездить по Москве за рулем. Скажу откровенно: побаивался. Но оказалось, ничего страшного. Даже проще, чем в Красноярске. Улицы шире, водители вежливее, знаки больше, а светофоры настроены тщательно и логически оправданно. Первой машиной на тест нам с компаньоном Вадимом — журналистом из Санкт-Петербурга — достался Škoda Rapid. Небольшой, но бодрый городской автомобиль со спортивными замашками — об этом говорят шум от колесных арок, упругая подвеска, семиступенчатый робот и турбированный мотор с разгоном «до ста» по паспорту за 9,2 секунды (!). Автомобиль и правда очень неплохо разгоняется, отлично рулится и идеально держит дорогу, останавливается с предсказуемым замедлением ровно там, где этого ждешь. Škoda взяла курс на создание драйверской линейки автомобилей, которую в сознании сибиряков занимала, наверное, «Хонда». И у нее это получилось. Особенно со стильным рубленым экстерьером и навороченным оснащением салона: многоярусная центральная панель переворачивает представление об утилитарном салоне Škoda предыдущих поколений. Теперь это «стильно, модно, молодежно»…

Уже на окраине Москвы мы попробовали хваленый активный круиз-контроль. Ребята, это работает! Автомобиль останавливается следом за впереди едущим на светофоре, а потом продолжает движение за ним. Никаких действий от водителя не требуется, кроме как следить за этим чудом техники вполглаза: мало ли, что пойдет не так. На трассе просто отдыхаешь, особенно на заполненном и узком шоссе, где обгоны большей частью запрещены или невозможны. Также воображение поражает расход бензина у этого образчика европейской инженерной мысли: в среднем 6 литров с учетом достаточно бодрых обгонов и ускорений — как в городе, так и на трассе. Мы, конечно, «тапкой в пол» не ездили, но и в углу не стояли, пользовали автомобиль в той степени, как привыкли: активно и с удовольствием.

Бабушка кораблей и сырная мама

Первый чек-пойнт на Ярославском шоссе в городе Переславль-Залесский, где находится музей с ботиком «Фортуна», построенным, по легенде, руками самого Петра I. История рассказывает о «потешной флотилии» на Плещеевом озере, где на горе у села Веськово юный Петр заложил верфь. Строил корабли, палил из пушек при спуске их на воду, проводил совместные маневры армии и флота, а потом уехал строить флот настоящий. Построенную его руками лодку, выставленную в музее, можно считать «бабушкой всех русских военных кораблей». Осмотрев достопримечательности, мы поехали дальше: совсем недалеко нас ожидала еще одна интересная локация — сыроварня Марии Коваль.

Пара километров до сыроварни похожа на разбомбленную фашистами «дорогу жизни»: яма на яме, и кое-где остатки асфальта. Ехать по этой стиральной доске на «Рапиде» — удовольствие еще то. Если соберетесь туда ехать, подберите транспорт покомфортнее, добрый вам совет.

Легенда: в царские времена Ярославская губерния была главным сырным регионом страны. В XIX веке здесь действовало более 300 ремесленных сыроварен. А еще выведена особая порода коров — Ярославская. Современные производители стараются сохранить традиции русского сыроварения, которые 150 лет назад оставил в наследство великий сыродел Николай Верещагин, и применять современные технологии, которым учатся в Италии, Голландии и Франции.

Мария Коваль — соучредитель Союза сыроваров России, одна из тех, кто активно развивает отрасль частных сыроварен в России последние 10 лет. Человек необычной судьбы. Родилась в семье музыкантов, окончила училище при Московской консерватории по классу скрипки. А потом… переквалифицировалась в юристы и, оказывая юридические услуги переработчикам молока, заинтересовалась сельхозпроизводством, завела круг профессионального общения за рубежом. Однажды решилась и прошла обучение на курсах сыроделия в итальянском регионе Венето. В 2013 году Мария с мужем открыли сыроварню «Сеньор Формаджо» на территории экобазара в Мытищах, где стали варить сыр «Качотта» и другие молодые сыры.

Осенний марафон на Superb

На территории сыроварни происходит обмен машинами. Мы с Вадимом с удовольствием пересаживаемся в золотистый Superb — топовый легковой автомобиль в линейке Škoda. Superb ожидаемо оказался выше по всем параметрам, чем «Рапид» и «Октавия», начиная от материалов салона, заканчивая шумоизоляцией и комфортом передвижения. Самое большое открытие для меня — характер машины ощутимо меняется переключением режимов коробки и настройками внутри головного устройства. Коробка имеет режимы «драйв» и «спорт» (D и S), которые меняются одним движением руки. В режиме «спорт» робот переключается на более высоких оборотах, а подвеска становится собранной и плотной. Компьютер позволяет выбрать режимы «эко», «стандарт», «спорт» и «пользовательский». Таким образом, у нас образуется не один автомобиль, а целый комплекс под любое настроение и задачи. На ровной трассе — «спорт+спорт», в городе или на гравийке — «драйв+стандарт», для стартов в пол — «пользовательский+спорт» и так далее. Как минимум, 8 комбинаций, учитывая, что каждый из стандартных параметров также можно подстроить на свой вкус.

Связка турбированного двухлитрового мотора (190 л. с. и 320 Нм) и семиступенчатого робота дает очень бодрый разгон, но практически не сказывается на расходе (на любой скорости на трассе поддерживается порядка 2 тыс. оборотов). Робот вопреки расхожему мнению работает более плавно, чем классический «автомат».

Наконец выезжаем на полупустую трассу. Перелески сменились кленовыми аллеями, и прямо в лобовое стекло подмосковная осень сыплет писаной рукотворной почти красоты кленовые листья разнообразных оттенков. Путешествие стало особенно восхитительным, когда я догадался подключить свой смартфон по Bluetooth и запустил давно припасенный тестовый диск издания «Салон Audio&Video» в формате flac. Умная аудиосистема сама раскладывает высококачественный звук по каналам таким образом, что кажется почти осязаемым и гром японских барабанов Тайко, и надрывное дрожание струн виолончели, и звон гитары, и переливы колокольчиков.

Наблюдение: после включения музыки совершенно пропадает шум от колесных арок. Видимо, срабатывает система активного шумоподавления.

Но вернемся к технике. Перед водителем расположены, по сути, два мультимедийных экрана — один по центру, а второй заменяет приборную панель. Море информации, но все настолько удобно организовано, что нужные данные мозг считывает в долю секунды. Ничего лишнего, лишь кнопка на руле, которой ты можешь менять приборные панели как перчатки. В одной из них прямо перед глазами карта с навигацией и маршрутом к следующей точке сбора. Сказать, что это удобно, — не сказать ничего. Это именно то, чего мне всегда не хватало раньше.

Арт-усадьба и скромное очарование «Октавии»

Через полтора часа волшебного перемещения по золотому Подмосковью мы прибываем в следующий чек-пойнт — арт-усадьбу «Веретьево», расположенную на берегу Дубны на территории старого пионерлагеря.

Легенда: Фантастические деревянные скульптуры прямо в лесу, памятники Хармсу и Штирлицу, Чебурашка, любующийся рекой, уединенные беседки и площадки для пикников. А еще Веретьево — парк, точнее, уникальный парк, созданный Александром Бродским. Это известный архитектор, художник, один из родоначальников бумажной архитектуры в России.

В большом доме на берегу Дубны расположен двухэтажный корпус «Спасалка». Большой гостиный зал с панорамными окнами в два этажа, spa-зона с баней, фитобочка на открытом воздухе, водная горка и прогулочный мостик над рекой, куда можно выйти подышать свежим воздухом. Концепция арт-усадьбы говорит о том, что не только можно, но и нужно сочетать три-в-одном: «традиции, современность и искусство». Ровно так, как это делает Škoda в своих новых линейках автомобилей.

После обеда и небольшого знакомства с окрестностями мы выдвигаемся дальше: время не ждет, а путь предстоит неблизкий. Снова меняемся авто: теперь у нас более скромная серая Octavia с мотором 1,4 TSI (150 л. с.). Автомобиль отлично ведет себя на трассе, поддерживая в равномерном движении около 2 тыс. оборотов и низкий расход топлива. Такое ощущение, что с ростом скорости расход не растет, а только падает. Скорость турбине друг! Расход новых двигателей TSI многие поклонники Škoda сравнивают с «Приусом»: на трассе «турбошкода» потребляет 5 (!) литров топлива на 100 км. Это действительно выдающийся факт, и мы его подтверждаем.

Кроме 1,4 на Октавию ставится двигатель 2 литра и 190 л. с. Поговаривают, что от 280-сильного, что идет на топовые полноприводные версии Superb, он не отличается ничем. Кроме «прошивки мозгов». Наверное, на прошитой до stage 3 «Октавии» и совершает свои «дерзкие перфомансы» скандальный красноярский стритрейсер на «Черной Шкоде». Много лайков получило видео погони с уходом от инспекторов ГИБДД по ночному Красноярску на скорости 200 км/ч. А недавно видеоканал «гонщика» пополнился прыжком через мост у Летнего сада в Санкт-Петербурге, который сравнивают с подобными в компьютерной игре GTA. Опасный трюк отметило издание «Фонтанка».

Наш скромный экземпляр в 150 «лошадок» ничем особенным в ездовых качествах не отличался, кроме спокойствия и комфорта, которые и требуются от семейного автомобиля. Мы включили уже опробованный тестовый диск и адаптивный круиз-контроль и в спокойном режиме проехали сотню километров, не отметив ни капли усталости, которая обычно накапливается на длительных перегонах.

Мастер-классы в «Лисьей норе»

День близится к закату, а мы приезжаем на третью локацию. Следующим чек-пойнтом становится загородный клуб «Лисья нора».

Легенда. «Лисья нора» — интересное место. С одной стороны, это стрелковый клуб, где за лесом слышатся выстрелы с утра до вечера, проводятся официальные соревнования и обучение стрельбе из огнестрельного оружия. С другой — это экоотель с оригинальным дизайном и территорией, рестораном, spa, баней и прочими восстанавливающими здоровье релакс-зонами. Так или иначе, здесь все подчинено «эко», и мы намерены прокачать экологическое сознание и научиться «сэкономить сэкономленное».

Всегда с недоверием относился к различным развлекательным мастер-классам, но в экообители неожиданно увлекся и тиснением кожи, и составлением собственного аромата. Кстати, результаты активности на мастер-классах обрели вполне реальную пользу. Памятный брелок из кожи с именем собственным украшает ключи, а сделанный по наитию рецепторов и свежеполученных от мастера запахов микс используется как ароматизатор.

Все грани бездорожья с «Карок» и «Кадьяк»

Утром наша экспедиция выдвинулась к конечной точке маршрута. Заключительная локация — «Приключение Škoda Adventure Experience», которое проходило на территории X-Land, в 54 км от Москвы по Дмитровскому шоссе, в селе Ильинском.

Легенда. Škoda Adventure Experience позиционируется как уникальный семейный тест-драйв по новым внедорожным и городским маршрутам. Ну и, конечно, знакомство с модельным рядом и специальными версиями автомобилей Škoda. На мероприятие предлагается приехать всей семьей, с детьми и питомцами, дабы провести время в живописных пейзажах Подмосковья, проходя увлекательные автоквесты, подготовленные Škoda.

Нас ждали инструкторы, с которыми мы сначала покатались в городских условиях на новом кроссовере чешских автостроителей Karoq, заехали на аэродром легкой авиации, покормили косуль и лам в контактном зоопарке. Элегантные на первый взгляд парнокопытные злостно плевались друг в друга, конкурируя за кусочки капусты.

После нас ждал внедорожный полигон с грязевыми лужами, лесными тропами, гребенкой, спусками и проверкой ассистентов помощи водителю при спуске и подъеме в гору.

Следующий, более сложный и захватывающий тест был на старшей модели кроссоверов Kodiaq. Мы проехали грязевой участок навстречу объемным буквам ŠKODA, стоящим на холме, а потом в зеркалах заднего вида увидели их трансформацию в слово FAMILY. На следующей локации инструктор показал удобные фишки от Škoda, которые в компании называют Simply Clever. Например, скребок для очистки стекол ото льда закреплен на заправочном люке. В дверях удобные карманы под 1,5-литровые бутылки (наиболее востребованный объем в дороге), рифление дна подстаканника фиксирует бутылку так, чтобы водитель мог отвернуть пробку одной рукой. Под задним сиденьем пассажиров прячется зонтик (вы уже знаете, кто его туда положил: конечно же, бабушка Шкода). В багажнике специальные уголки с липучкой надежно фиксируют ваш груз, двойные сетки по бокам позволяют удобно наполнить багажник любым негабаритным инвентарем. И многое-многое другое. Именно такие приятные мелочи создают то ощущение домашнего уюта, где тебя любят и заботятся о тебе. Мило, приятно, но тем не менее практично!

Далее мы прокатились на Kodiaq по тем же гребенкам, что и на Karoq. Конечно, более длинный и тяжелый «старший брат» Kodiaq проходит трассу с гораздо более высоким уровнем комфорта. Но нас уже ждал шатер с трдельниками и горячими напитками. Трдельник — это полая трубочка из запеченного теста, посыпанная сахаром и корицей. Внутрь можно добавить начинку — йогурт, мороженое, сиропы, джемы, ягоды, шоколад, я выбрал арахисовую пасту.

Подкрепившись трдельниками и зеленым чаем, мы поехали дальше и под управлением маршалов прошли дисциплины, имитирующие поведение кроссовера на склонах с вывешиванием колес. Тут у Kodiaq все отмерено безупречно: он легко балансирует на двух колесах, а потом так же легко и не спеша едет вперед, как ни в чем не бывало. Так же легко «медведь» (кадьяк — самый крупный в мире подвид бурого медведя с юга Аляски) проходит трехроликовый тест: при должном упорстве и плавности нажатия на педаль газа машина вычисляет состояние поверхности под колесами и принимает необходимые действия для дальнейшего движения. Оп: щелкает муфта, проскальзывающее колесо блокируется тормозом, и… мы выпрыгиваем из ловушки.

По итогам заездов получаем сертификаты о прохождении курса внедорожного теста Škoda. Ух, приключение подходит к концу. Восстанавливаем силы вкуснейшими сосисками с прованскими травами, приготовленными на мангале, пьем имбирный чай и любуемся подмосковными пейзажами.

Пора прощаться. Предстоит возвращение домой. Обмениваемся впечатлениями с участниками тест-драйва и отмечаем самое главное: заботу компании Škoda. В каждой детали нашего путешествия и во всех автомобилях, которые мы опробовали. Неслучайно мы с моим напарником в течение всего приключения говорили: «Ну вот, опять о нас позаботилась бабушка Шкода».

Влад Городницкий (Красноярск — Москва — Переславль-Залесский — Веретьево — Ильинское — Москва — Красноярск)