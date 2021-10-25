«Норникель» стал участником пилотного проекта по контролю состояния атмосферного воздуха

Внедрение системы автоматического контроля за показателями выбросов вредных веществ начнется с Норильска. Кто участвует в проекте и что он даст краю и стране в целом?

Норильск станет одним из первых городов, где внедрят автоматическую систему контроля за состоянием атмосферного воздуха. Соглашение об этом было заключено между «Норникелем» и публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». 21 октября вице-президент по экологии и промышленной безопасности горно-металлургической компании Станислав Селезнев и генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко и президента «Норникеля» Владимира Потанина подписали документ.

В рамках договоренностей на предприятиях «Норникеля» будет внедрена система автоматического контроля за показателями выбросов загрязняющих веществ, а также организован мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в жилых зонах Норильска. Внедряемая система позволит опробовать наилучшие технологические решения по передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме, а на основании полученных данных будут разработаны и утверждены необходимые нормативные акты. При этом, как сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин, на начальном этапе данные о состоянии воздуха будут считываться с собственной системы мониторинга компании, которая распространена в городах присутствия и в настоящее время находится в высокой стадии готовности:

Норникель» заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха как в городах, где находятся предприятия компании, так и в России в целом. Сегодня реализовать такой проект сразу в масштабах всей страны сложно из-за недостаточной проработанности нормативной базы, отсутствия единых методик и стандартов. Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями «Норникеля», находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента, плодами которого впоследствии воспользуется вся страна», — комментирует старт пилотного проекта Владимир Потанин.

В будущем, после отладки системы, методологии сбора и автоматической передачи данных в режиме он-лайн, автоматический мониторинг будет внедрен и в других городах, включенных в федеральный проект «Чистый воздух», в том числе в Красноярске.

Подписанное соглашение является логическим продолжением комплексной экологической стратегии «Норникеля», предусматривающей 335 мероприятий с объемом инвестиций 686 млрд рублей до 2031 года. Самая крупная экологическая инициатива «Норникеля» — «Серный проект» стоимостью 250 млрд рублей — уже реализуется и позволит сократить выбросы диоксида серы в Норильском промышленном районе более чем на 90%. Кроме этого, в 2021 году начата большая программа по уборке и рекультивации «Чистый Норильск». Она затронет территорию всего Норильского промышленного района, и за 10 лет компания инвестирует в нее 40 млрд рублей. «Норникель» очистит от промышленного мусора, металлолома, старых сооружений более 20 млн кв. м территории.