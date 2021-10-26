Сбер: 180 лет наполняем жизнь новыми возможностями

В 2021 году Сбер отмечает 180-летие. Грандиозная дата, — повод поговорить о будущем, о трендах и направлениях мировой экономики, которые реализует компания с почти двухсотлетней историей.

На зеленой стороне

Когда-то зеленый цвет в логотипе Сбербанка олицетворял зеленое сукно, покрывавшее дубовые столы солидных финансовых организаций. Сегодня зеленый Сбера — это цвет обновления и осознанности, экологичного отношения к планете, бизнесу, людям. Выбор компанией экологичного пути является одним из ключевых критериев рейтинга устойчивого развития (ESG), такой подход влияет на успешность бизнеса, и это уже реалии нашего времени.

Сбер активно поддерживает экологическую повестку в регионе. Это экоакции по высадке деревьев в городском пространстве, благоустройство национального парка «Столбы» — обновление навигации, поддержка «Экошколы», субботники, лекции для школьников и студентов об устойчивом развитии и многое другое. Экосистема уже перешла на безбумажный документооборот и минимальное использование пластика. Свою философию Сбер продвигает и в бизнес-сообщество, инициирует совместные активности, поддерживает предпринимателей, ведущих экологичный бизнес.

Опытом волонтерских акций Сбер поделился на недавнем экосаммите в Красноярске. Мероприятие собрало более 50 международных и российских экспертов и более 70 волонтеров. В рамках деловой программы эксперты представили свои проекты в сфере ESG.

Экологическая политика становится все более важной для различных компаний. Каждый формирует свои механизмы работы в направлении устойчивого развития, проявляет активность. Экосаммиты — это отличная возможность для обмена опытом, вовлечения сотрудников различных компаний в корпоративное экологическое волонтерство, создание единой среды для погружения в общую тему, волнующую каждого из нас, — говорит Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.

Вклад в строительство и улучшение жилищных условий

Сегодня сложно представить строительную отрасль без участия банковской сферы. Сейчас в России строится 97,9 млн кв. м. жилой недвижимости, а Красноярский край входит в топ-5 регионов по строящейся площади на одного человека. Сбербанк со своей стороны предлагает строителям системные решения, удобные онлайн-инструменты для взаимодействия, а также выбор возможностей для каждой стадии реализации проекта.

Линейка предложений Сбера для девелоперов вмещает до 15 видов финансирования для разных фаз строительства. Одно из востребованных — продукт «Три в одном», который включает кредит на покупку земли, проектное финансирование и кредит под будущую прибыль на покупку земельных участков.

По словам Дмитрия Солнцева, за последние два года широкое распространение получили эскроу-счета. Из 44 строительных проектов, финансируемых Сбербанком, в 38 используются именно счета эскроу. В дальнейшем новые проекты также будут с эскроу-счетами, и деньги дольщиков будут храниться в Сбербанке до выполнения застройщиком своих обязательств. При этом на рынке недвижимости Красноярского края и Хакасии Сбер финансирует уже больше половины всей строящейся недвижимости.

С участием Сбера финансируется 630 тысяч квадратных метров жилья, из которых полмиллиона квадратных метров — с использованием эскроу-счетов. Сейчас мы делаем все, чтобы застройщики получали новые возможности и новые инструменты для строительства в Красноярском крае, Хакасии, Туве, — рассказывает Дмитрий Солнцев.

В условиях, когда финансовый рынок следует трендам диджитализации, Сбер создает удобные решения, позволяющие клиентам купить жилье в ипотеку.

Сегодня Сбер предлагает выгодные процентные ставки на приобретение строящегося жилья от 5 % и от 0,1 % ставка по программе «Субсидирование», вторичного жилья — от 8 %. В том числе для клиентов действуют различные дисконты от 0,3 % до 1 %. Например, с дополнительной скидкой к ставке можно приобрести объект недвижимости с витрины «ДомКлик». Выгодные условия также возможны, если клиент использует в сделке сервис электронной регистрации, приобретает услуги страхования жизни. Кроме того, ставка также зависит от суммы первоначального взноса.

Сбер выступает основным проводником государственных механизмов льготного ипотечного кредитования. Особым спросом у населения в этом году пользовались программы «Господдержка 2020» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми», по которым предоставлено более 3640 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 10 645 млрд рублей.

Банк предлагает не только выгодные процентные ставки, но и удобные цифровые сервисы, такие как электронная регистрация, когда сделка регистрируется за 24 часа. Доля сделок с электронной регистрацией в Красноярском крае, Хакасии и Туве уже достигла 73 %. Это значительно упрощает процедуру приобретения недвижимости: покупатель и продавец могут находиться в разных городах, а сделку заключить дистанционно. Удобен и сервис безопасных расчетов, который позволяет провести расчеты между продавцом и покупателем в день регистрации сделки. Все это помогает экономить финансовые и временные ресурсы клиентов.

Сбер по подписке — ежедневная экономия

Сегодня наличие карточки Сбера в кармане — это не только привычные банковские сервисы вроде начисления бонусов, онлайн-переводов и кредитов, но еще и точка входа в целый набор сервисов компаний его экосистемы. Их перечень постоянно расширяется и сейчас насчитывает порядка шестидесяти. Для удобства и дополнительной выгоды десяток наиболее популярных из них Сбер объединил в подписки — базовую «СберПрайм» и расширенную «СберПрайм+». Это значит, что, выбрав наиболее удобную для себя абонентскую плату, можно получать дополнительные скидки и бонусы при оплате услуг сразу десятка сберовских компаний. Это, например, бесплатная доставка различных заказов в «СберМегаМаркете», сервисы доставки продуктов и готовой еды «СберМаркет» и Delivery club, лекарств и косметики в СБЕРЕАПТЕКЕ, которая заработает в Красноярске в конце этого года. С подпиской открывается доступ в онлайн-кинотеатр Okko, предлагаются дополнительные скидки на такси «Ситимобил», на использование облачного хранилища «СберДиск», услуги оператора связи «СберМобайл» и другие.

Сбер продолжает развивать собственную экосистему, переформатировать отделения, менять подходы. В своей политике мы учитываем потребности города, региона и каждого его жителя, следуем современным трендам, вызовам времени, являемся доверенным помощником и навигатором для наших клиентов. Сегодня плюсом к финансовым услугам мы предоставляем сразу целый набор различных сервисов. А в преддверии 180-летия Сбера готовим различные акции и выгодные предложения, поэтому рекомендую всем следить за анонсами, — рассказывает Дмитрий Солнцев.

Подключить «СберПрайм» и «СберПрайм+» можно самостоятельно через приложение «Сбербанк Онлайн» либо в офисе банка, где сотрудники помогут клиенту выбрать и установить все необходимые приложения.

Оцифровать здоровье

Начиная с весны 2020 года, тема здоровья стала, пожалуй, одной из самых актуальных. Сбер уже не первый год тесно сотрудничает с медицинской сферой. Вместе с медучреждениями разрабатываются цифровые проекты, внедряется применение методов искусственного интеллекта для решения различных задач. Своевременно запустился сервис «СберЗдоровье», который позволяет получить онлайн и офлайн консультации врачей, подключить своего персонального доктора. Особенно сервис полезен тем, у кого нет времени ходить по врачам, мамам с детьми, тем, кто находится в командировке, поездке, а также сегодня, во время пандемии. В конце года в Красноярске запускается СБЕРЕАПТЕКА — возможность заказывать доставку лекарств на дом с помощью курьера.

Помимо своих медицинских сервисов Сбер помогает внедрению новых технологий в медицинских учреждениях города и края.

Сбер — традиционный участник мероприятий Краевой клинической больницы, партнер по различным проектам. Недавно по приглашению главного врача медучреждения Егора Корчагина специалисты экосистемы поделились с ведущими медиками своими разработками. В частности, рассказали об особенностях системы контроля качества медицинских услуг при переходе в онлайн-формат.

Сегодня сервисом «СберЗдоровье» пользуются десятки миллионов человек. Наибольший рост показывает сегмент телемедицины. За год число консультаций на нашем сервисе выросло более чем на 100 %, и сейчас к нашим врачам ежемесячно обращаются более 60 тыс. раз, и эта цифра постоянно растет. Круглосуточно и без выходных врачи сервиса могут дать первичную оценку состояния здоровья, помочь разобраться с анализами и составить план дальнейшего обследования и лечения. В сервисе работают опытные врачи не менее чем с 10-летним опытом, — отметил Дмитрий Солнцев.

В ближайшее время совместно с ФМБА в Красноярске планируется к запуску проект с установкой системы распознавания лиц в медицинском учреждении. Для удобства сотрудников и пациентов умная система начнет работу в административном корпусе и стационаре.

Прошлое и будущее Красноярска

Одной из флагманских стратегий развития Красноярского края и Восточной Сибири является КИП Енисейская Сибирь. Сбер не только финансирует многие инвестиционные проекты, но и участвует в преображении столицы «Енисейской Сибири» — Красноярска.

На прошедшем в конце сентября Сибирском историческом форуме Дмитрий Солнцев стал одним из спикеров секции «400-летие Красноярска. Гуманитарное развитие».