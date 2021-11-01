В Красноярске остановили стройку дома в опасном месте

Застройщик планировал на средства дольщиков возвести сооружение вблизи кислородной станции и АЗС. Местные власти выдали все соответствующие разрешения. Пришлось вмешаться прокуратуре.

Расположиться здание должно было в Кировском районе Красноярска — неподалеку от ул. Павлова, 1, ст. 84, где, собственно и расположена кислородная станция (предприятие, которое под высоким давлением закачивает сжиженный газ в баллоны, и является взрывопожароопасным производством III класса опасности). С другой же стороны от дома находится автозаправка.

Как говорят в прокуратуре, застройщиком при проектировании не учтено непосредственное расположение жилого дома вблизи опасных объектов, а также уровни шума, вибрации и иных негативных воздействий от деятельности указанных предприятий. Однако местные власти это не смутило и они выдали разрешение на строительство дома в этом месте.

До начала строительства жилого дома прокуратура направила в суд иск о признании незаконными выданных разрешений на строительство и применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления регистрации договоров долевого участия на данный объект. Суд требования удовлетворил», — рассказали в ведомстве.

Выяснить название строительной компании, которая собиралась строить в этом месте, не удалось. Да и мся владельца участка остается неизвестным.