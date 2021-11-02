Фокус на доступность и скорость: как банки поддерживают МСБ

Малый и средний бизнес адаптировался к новым реалиям. Во многом благодаря поддержке государства и банковского сектора, своевременно оптимизировавшего свои продукты под текущие потребности бизнеса.

Деловая активность малого и среднего предпринимательства демонстрирует уверенный рост. Об этом говорит индекс RSBI. Комплексное исследование самочувствия МСБ в России в партнерстве проводят ПАО «Промсвязьбанк», «Опора России» и исследовательское агентство Magram Market Research. В августе 2021-го индекс RSBI практически достиг исторического максимума, увеличившись с 52,7 пункта в июле до 54 пунктов. Ощутимый рост показали все компоненты исследования: инвестиции, кадры и кредитование. Драйвером роста инвестиций стала позитивная динамика как ожидаемых, так и фактических бизнес-показателей малых и средних компаний. Доля предпринимателей, планирующих сокращение штата, уменьшилась, а расширение штата запланировали уже 21% предпринимателей.

Растет и потребность МСБ в кредитных средствах. В первую очередь они необходимы для текущей работы малых и средних компаний. Позитивные тренды в бизнес-среде фиксирует не только исследование, но и практика реальной работы.

Если сравнивать с 2020 годом, бизнес-настроение клиентов заметно улучшилось. Главное, что изменилось, — на смену неопределенности пришло понимание, как жить и работать в условиях новой реальности. Конечно, многое зависит от отрасли, но так или иначе каждое бизнес-направление нашло оптимальный для себя формат работы. Одни перестроили цепочки поставок, другие перевели на удаленку часть сотрудников, сэкономив тем самым на аренде офисов, третьи пересмотрели свои контракты и взаимоотношения с контрагентами. Оптимизация не просто позволила бизнесу вернуться к привычному темпу работы, но и начать думать о развитии. Видим это по высокой востребованности кредитной поддержки, а также по интересу к инвестициям», — рассказывает заместитель регионального директора ПСБ в Красноярском крае Елена Светличная.

«Зонтичное поручительство»: быстро и в «одном окне»

Одну из ключевых ролей в восстановлении бизнес-активности малого и среднего предпринимательства сыграла совместная работа государства и банковского сектора. По сути, банки стали основными операторами разного рода программ поддержки и льготного кредитования. Яркий пример — недавно запущенный механизм «зонтичного поручительства» Корпорации МСП для среднего и малого бизнеса. Программа рассчитана до 2024 года и до 2022 года реализуется в пилотном режиме с целью отладить новый механизм. «Зонтичное поручительство» предусматривает упрощенный порядок выдачи бизнес-кредитов. Одним из первых прием заявок по программе начал ПСБ.

Механизм «зонтичного поручительства» значительно упрощает для предпринимателя получение кредитных средств. Корпорация МСП в данном случае выступает как поручитель, а банк — как кредитор. Механизм значительно ускоряет процесс получения займа. Ведь решение о предоставлении «зонтичного поручительства» принимается одновременно с решением о возможности кредитования. Поэтому дублировать документы и в банк, и в корпорацию заемщику не нужно. Решения как по поручительству, так и по кредиту принимаются в «одном окне», — детализирует Елена Светличная.

Финансирование с использованием «зонтичного поручительства» доступно заемщикам, находящимся в реестре субъектов МСП, и выдается на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и развитие предпринимательской деятельности. Подать заявку на кредит под поручительство Корпорации МСП можно как в рамках стандартной кредитной процедуры, так и дистанционно.

Первый кредит в рамках новой программы поддержки малого и среднего бизнеса под «зонтичное поручительство» Корпорации МСП ПСБ выдал в сентябре 2021 года. Кредитную линию на сумму 20 млн рублей банк открыл производственной компании.

Факторинг: решение за два часа

В условиях пандемийной реальности востребованность банковского факторинга вышла на новый уровень. Этот финансовый инструмент позволяет бизнесу избежать пауз в расчетах — исполнение обязательств по оплате поставки или услуг на себя берет банк. Однако есть и другая причина роста увеличения объема факторинговых сделок.

Развитию факторинга способствовал его перевод в дистанционный формат. ПСБ первым запустил онлайн-факторинг: решение по нему принимается автоматически, а от заемщика требуется всего два или три документа. Ключевое же — срок рассмот-рения: решение о финансировании бизнес может получить всего за два часа. Набирает популярность и такой инструмент, как агентский факторинг. Круг компаний, которые могут им воспользоваться, максимально широкий, и это не обязательно бизнес, работающий на условиях отсрочки платежа. По сути, агентский факторинг — это модернизированная возобновляемая кредитная линия. Он не требует залогового обеспечения и интересен тем, что финансирование кредиторской задолженности заказчика происходит под безусловную ответственность компании-покупателя. Таким образом, факторинг встраивается в систему закупок, участие поставщика в сделке сведено к минимуму, а выдача средств упрощена», — говорит Елена Светличная.

Под гарантию банка

Все больше малых и средних предпринимателей стремятся попасть в пул партнеров государственных компаний. Сделать это невозможно без такого финансового инструмента, как банковские гарантии: именно они выступают гарантом исполнения обязательств по контракту. Сегодня выдача гарантий максимально оптимизирована — и по времени, и по пакету необходимых документов.

Работа с самыми интересными для МСБ партнерами, крупными компаниями и госзаказчиками, требует предоставления банковских гарантий на каждом из этапов, начиная с участия в конкурсной процедуре и заканчивая гарантийным периодом по исполнению обязательств. Чтобы упростить их выдачу, банк разработал специальный продукт, который позволяет получить банковские гарантии по минимальному пакету документов. В случае, когда речь идет о небольших суммах, клиент может получить электронные банковские гарантии. Для компаний, которым необходимы более значительные суммы банковских гарантий, банк устанавливает лимит, в рамках которого клиент может пользоваться разными видами гарантий», — рассказывает Елена Светличная.

Гарантии исполнения обязательств по контракту и гарантии на возврат авансового платежа — наиболее востребованные МСБ продукты этой серии на данный момент.