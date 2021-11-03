Брак — дело юридическое

«Свой адвокат должен быть в каждой семье. Это как семейный доктор», — считает Екатерина Калядина. За этим утверждением — внушительная юридическая практика и реальные жизненные истории.

Согласно данным Росстата, из всех заключенных в 2020 году браков 65 % закончились разводом. Все, кто сталкивается с бракоразводным процессом, проходят этот сложный путь по-своему. У каждой пары своя история. При расторжении союза супруги сталкиваются со многими сложными моментами и не всегда знают, как найти компромисс, у них недостаточно информации и опыта, чтобы решить вопрос максимально комфортно и цивилизованно.

К сожалению, в нашей стране привычка обращаться к специалистам с подобными вопросами не сформирована. Например, при организации свадьбы мы привлекаем фотографа, визажиста, бронируем ресторан, нанимаем ведущего — мы не делаем все сами. Развод — это тоже событие, которое имеет большое значение в нашей жизни, и переживать его в одиночку сложно и не совсем правильно. Когда ты это делаешь со специалистами, все проходит легче, быстрее и качественнее, — говорит адвокат по бракоразводным процессам Екатерина Калядина.

По мнению эксперта, много трудностей в вопросах развода связано с тем, что современному обществу не хватает юридической грамотности. Чтобы пройти бракоразводный процесс с наименьшими моральными и финансовыми потерями, важно вовремя обращаться к помощи профессионалов.

В идеале нужно обращаться к адвокату не только тогда, когда семья распадается, но и на этапе заключения брака.

Нам необходимо знать многие моменты в самом начале. Семейный адвокат должен быть у каждой пары. Это как семейный доктор. Юриста стоит найти именно тогда, когда вы вступаете в брак. Ведь это юридическое действие, влекущее правовые последствия. Важно заранее знать, какими они будут для вас. У меня есть клиенты, которые со мной годами. Придя с одним вопросом, они остались со мной надолго. Пережив один развод, они консультируются, перед тем как вступить в новый брак. У них рождаются дети, совершаются крупные покупки в семье, они спрашивают, как правильно юридически оформить важные совместные решения. Лучше заранее проговорить ситуацию, проработать риски и точно знать, как себя обезопасить, — говорит эксперт.

Несмотря на то что в наше время Интернет пестрит разными форумами, на которых можно получить ответ практически на любой вопрос, опираться на подобные знания не стоит.

Адвокат подчеркивает, что бракоразводный процесс — это не только юридический факт расторжения брака. Он также включает в себя ряд других спорных моментов, о которых супругам придется договариваться.

— Один из самых трудных вопросов — это, конечно, дети. Тут самое главное — не только защитить их права и интересы, но и максимально обезопасить ребенка от психологических травм, — говорит Екатерина. Так, при разводе супругам, например, приходится решать, с кем будет жить ребенок, как он будет общаться с папой, проживающим отдельно, вопрос алиментов — также очень острый.

Часто, расставаясь, муж и жена начинают выяснять отношения, забывая, что они еще и родители. Увы, мало кто может расстаться цивилизовано, без скандалов и ругани. Есть взаимные обиды, претензии… И пары забывают о том, что у них есть еще роль папы и мамы. К сожалению, встречаются ситуации, когда бывшие супруги начинают использовать ребенка как инструмент манипуляции. Например, мужчина готов идти на уступки во взаимоотношениях с ребенком, если будет достигнуто согласие в вопросе имущества, — рассказывает эксперт.

Возникают сложности и по поводу алиментов. Нередко отцы после развода уклоняются от выплаты денег.

Алиментная задолженность по России огромная — около 160 млрд рублей. Но алименты — это защита интересов ребенка. Он имеет право на обеспечение жизни, достойное содержание. Всегда стараюсь донести до родителей важную мысль. Вы спорите между собой, выясняете отношения, но помните: все, что вы говорите и делаете, в конечном счете скажется на ребенке, — резюмирует адвокат.

Не менее важным остается и вопрос раздела имущества. Бывает, супруги договариваются сейчас и на словах делят, кому квартира, кому дом, а кто платит общий кредит. А через год-два завяжутся новые отношения, и вторая половина начнет претендовать на долю в когда-то общем имуществе. И юридически будет иметь на это право, так как сразу все договоренности не оформили надлежащим образом.

Многие даже не догадываются о том, что поделить имущество можно не только в суде, но и в кабинете адвоката. Развод — это всегда спор, обиды, взаимные претензии. Крики и выяснение отношений, когда каждый тянет одеяло на себя, не оставляют шанса конструктивным договоренностям. Для таких случаев и нужна нейтральная сторона — адвокат.

Не каждый знает о своих правах и на какой объем имущества может претендовать в случае развода. А если за годы совместной жизни нажито внушительное состояние или есть успешный бизнес, баталии могут разгореться нешуточные, а раздел — затянуться не на один год. Пройти через этот процесс и сохранить свое финансовое благополучие после развода поможет квалифицированный адвокат, специализирующийся на данной категории дел.

Неважно, сколько браков и разводов случится в вашей жизни, важно прожить эти события так, чтобы о них остались только приятные воспоминания.