Новогодний подарок как искусство

И в преддверии нового, 2022 года мы поговорили с ее основателем Сергеем Анатольевичем Ярошенко. Что нового ждать от главных по подаркам, а какие традиции «Сибирской кондитерской компании» остались неизменными?

Восточный тигр и славянский бык

— Говоря о новинках, начнем с символов года. И открывает коллекцию блестящий во всех отношениях тигр Амур, изображенный на крышке металлической банки с глубоким конгревом и специальным покрытием, создающим оптический эффект разноцветного перелива. Словно он выглянул из джунглей в преддверии своего года по восточному календарю. По славянскому же календарю это год Золотого Тура, по-простому — Бычка. И конечно, мы пополнили коллекцию этим тотемным животным.

Шоу-боксы: сюрпризы и впечатления

А что нового появилось в сегменте корпоративных новогодних подарков?

— Появились шоу-боксы. Популярное веяние, суть которого в сборном подарке из непродовольственных атрибутов: турки для кофе, чайные пары, элементы фраже и прочее, которые органично объединены упаковкой с продуктовыми наборами: вином, сладостями, чаем и даже вяленой олениной! Все зависит от запроса и вкуса дарителя! Под корпоративные заказы мы подбираем тематические шоу-боксы, а уезжающим в другие части страны и света есть что увезти с собою в качестве подарка из местных аутентичных продуктов.

Ближе к Новому году мы запустим серию прямых эфиров, которые можно будет наблюдать в нашем инстаграме, где будем показывать распаковку подарков, демонстрировать функционал и, конечно, шуршать фантиками, показывая, что может скрываться внутри подарков.

Поддерживаем местных

С кем сотрудничает компания, создавая оригинальные новогодние подарки?

— Укрепляя и расширяя сотрудничество в рамках ассоциации «Енисейский стандарт», в этом году мы не обошли вниманием и местных производителей. Обязательно в подарках будут эксклюзивные сладости от наших земляков — «Краскона», «Сладкой артели», и наша собственная продукция от «Сибирской кондитерской компании». Это знакомые многим фирменные десерты «Угостинцы» и «Мульти-пряники».

Какие традиции остаются неизменными, несмотря на различные веяния подарочной моды?

— Создание подарков для нас всегда трепетно и ответственно. Мы давно поняли свою миссию в этом процессе: не только поднимать настроение людей правильными лакомствами, но и сохранять наши национальные традиции празднования главного праздника страны, укрепляя культурную матрицу нашего многонационального народа. Как в Бразилии есть карнавал, в Германии — Октоберфест, в Китае — праздник драконьих лодок, так и у нас в России есть Новый год. Это очень важно для осознания своей национальной идентичности. Поэтому мы так много внимания уделяем визуализации нашей упаковки, чтобы через традиционные сюжеты, отрисованные лучшими художниками страны, с детских лет формировать в голове ребенка правильные образы и сценарии праздника.

Нельзя экономить на впечатлениях!

Часто еду, в том числе сладости, называют пластиковой. Как вам удается удерживать настоящее качество?

— Занимаясь уже 25 лет кондитерскими изделиями и наблюдая за эволюцией отрасли — от тотального дефицита 90-х до сегодняшней самоубийственной борьбы за покупателя на перенасыщенном рынке, путем удешевления продукта за счет изменения состава в сторону использования не какао-масел, а, других ингредиентов — как более дешевых тропических масел, так и синтезированных жиров, мы понимаем, что хорошая, качественная продукция дешевой быть не может! Поэтому мы, проводя десятки и сотни дегустаций, подбираем в подарки ту продукцию, которая нам самим нравится, в качестве и безопасности для здоровья которой мы сами уверены. Но в то же время мы не можем не учитывать экономическую ситуацию в стране, в крае, в городе. Пандемийные 2020-й и 2021-й — не простые для страны годы. Не будем лукавить: многие экономят на бюджетах на подарки. Но мы точно знаем, что экономить на впечатлениях никак нельзя! Поэтому сформировали коллекцию подарков под разный уровень бюджета с сохранением качества и уникального дизайна!

Федеральное признание

Вы не упомянули еще об одной традиции — ежегодных победах на продуктовых выставках.

— Действительно, уже традицией стало получать награды на ежегодной международной выставке «Продэкспо», проходящей в Москве.

В 2021 году упаковка «Дорогой Дедушка Мороз…» с дополнительным вложением в виде подвесной лампы с зеленым ленинским абажуром, органично вписанной в сюжет, выиграла приз жюри на конкурсе «ПродЭкстраПак-2021» в номинации «Продукт выбирает упаковку».

А упаковка «Волшебные сны» со встроенным музыкальным механизмом, исполняющим «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского, выиграла золотую медаль в конкурсе «Лучший продукт — 2021».

Топ-5 подарков от «Сибирской кондитерской компании»

«Пушистый художник» — с зеркальной поверхностью. «Амур» — тигр на зеленом переливающемся фоне. Бархатные мешки с новогодними принтами на атласных вставках. Керамический сапожок. Тубус со стразами «Созвездие Большой Медведицы». Присмотритесь к этим подаркам. И уже по традиции напутствие от главных по новогодним подаркам: каким бы ни выдался год уходящий, мы точно знаем, что новый наступит! И Дед Мороз обязательно придет с подарками.

Как приобрести подарки от «Сибирской кондитерской компании»

Новогодние подарки от «Сибирской кондитерской компании» по-прежнему легко купить любым удобным способом:

По телефону 8 (391) 201-54-63.

В выставочном зале по адресу: ул. Семафорная, 443, корп. 12.

В сети сибирских кондитерских «Угостинцы».

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