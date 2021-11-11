Ставки по вкладам растут, но все равно не поспевают за инфляцией. При этом инвестиции в российские ценные бумаги оказываются прибыльнее в разы. На что обратить внимание при инвестировании?

Вклады в минусе

Ставки по банковским вкладам растут. С начала года они прибавили уже более 2 процентных пунктов, добравшись в конце октября до 6,53% годовых. Такие данные приводит ЦБ, который постоянно отслеживает максимальные процентные ставки в топ-10 крупнейших банках страны. Тем не менее даже в крупных банках можно было найти более выгодные предложения, разместив деньги под 8% и даже 8,5% годовых.

Рост доходности по вкладам напрямую связан с политикой регулятора, который, пытаясь остановить рост цен, в этом году уже несколько раз повышал ключевую ставку. Последний раз это произошло, когда ЦБ рекордно повысил ставку сразу с 6,75% до 7,5%. Это значит, что, скорее всего, рост ставок продолжится. И вкладчики могут радоваться: депозиты станут еще доходнее.

Однако не стоит сбрасывать со счетов и фактор инфляции, за которой едва-едва успевает большинство банковских вкладов. В октябре Росстат фиксировал рост цен на 7,4%, при этом, по прогнозам ЦБ, до конца года инфляция останется в пределах 7,4–7,9%. А если взять рост цен на отдельные категории товаров, например продукты, то здесь дела выглядят еще хуже. Продовольственная инфляция с начала года превысила уже 9,2%, и пока цены и не думают останавливать свой бег, несмотря на все усилия властей.

Для вкладчиков банков это означает только одно: даже при условии роста ставок деньги, скорее всего, продолжат сгорать в котле инфляции. Покупательная способность рубля продолжит падать, а вот сможет ли рост доходностей депозитов в полной мере компенсировать такое падение — это еще большой вопрос.

Рынки бьют рекорды

Прогнозировать поведение фондовых индексов — задача непростая, особенно если вспомнить о многочисленных рисках. Ужесточение политики ФРС, кризис застройщиков в Китае, рост мировых цен и перебои в поставках товаров, локдауны и политические решения — любой из этих факторов запросто может поменять картину. Однако до сих пор, несмотря на все угрозы и разговоры о перегреве рынков, индексы продолжали демонстрировать все новые исторические максимумы. В конце октября S&P500 прочно торговался выше 4500 пунктов, прибавив с начала года более 22%, а индекс МосБиржи вырос более чем до 4200 пунктов (рост с начала года — почти 28%).

Американский рынок поддерживается хорошими данными макростатистики. Продажи в рознице в сентябре выросли, что говорит о продолжении восстановления потребительского спроса, а данные по инфляции внушают инвесторам оптимизм. Кроме того, многие американские компании хорошо отчитались по результатам третьего квартала: 80% из них показали прибыль выше прогнозов. Все эти драйверы являются основными для роста объемов инвестиций в акции.

Что касается российского рынка, то здесь значимым фактором для роста рынка акций является мировая динамика цен на сырье. Значительно подорожал природный газ в Азии и Европе, стоимость барреля нефти превысила 85 долларов, и аналитики не исключают, что в ближайшей перспективе мы можем увидеть нефть и по 100 долларов. Все это создает предпосылки для дальнейшего роста индекса МосБиржи, в котором значимый вес имеют компании нефтегазового сектора. Инвесторы ожидают, что рост цен на сырье позволит в следующем году получить неплохие дивиденды.

На этом фоне облигации смотрятся менее привлекательным вариантом. Рост ставок повлиял на стоимость долговых бумаг, которые с начала года заметно просели в цене. Например, индекс госбумаг потерял уже 3,5%. Тем не менее полностью сбрасывать со счетов инвестиции в облигации не стоит. Уже в октябре доходность долгосрочных выпусков ОФЗ была в пределах 7,72–7,88% (то есть немного выше инфляции), а доходность многих корпоративных бумаг на бирже превышала 8-9% годовых.

Чем выше будут расти ставки на рынке, тем по более высокой цене придется брать взаймы эмитентам на фондовом рынке. И не исключено, что после роста ключевой ставки доходность госбумаг вырастет еще немного. Дороже обойдутся займы и частным компаниям.

Причем если сравнивать кредитные риски, то с этой точки зрения покупка облигаций, выпущенных каким-нибудь холдингом с государственным участием, выглядит ничуть не хуже, чем депозит в госбанке. И у тех, и у других сейчас огромный запас прочности, а в случае чего государство, несомненно, не преминет оказать им поддержку.

Во что инвестировать

Лучше всего использовать портфельный подход, вкладывая в инструменты с разным уровнем доходности и риска. И здесь оптимальным вариантом остаются ПИФы и биржевые фонды. В приложении «Альфа-Капитал» представлены специальные подборки, включающие в себя различные паевые инвестиционные фонды. Например, подборка «Уверенный старт» включает в себя паи трех фондов («Альфа-Капитал Глобальный баланс», «Альфа-Капитал Баланс», «Альфа-Капитал Технологии») плюс стратегию «Альфа-Капитал Российские акции».

ПИФы и биржевые фонды остаются самым доступным вариантом для вложений для инвестора в России и могут принести вполне приличную доходность, особенно в перспективе 3–5 лет. Если посмотреть на результаты работы фондов акций, в частности, под управлением УК «Альфа-Капитал», можно отметить, что в среднем за три последних года они принесли своим пайщикам свыше 60–70%. А доходность сбалансированных фондов (в их портфелях есть как акции, так и облигации) была на уровне 50–60%.

По сравнению со вкладами эти показатели выглядят весьма достойно, а если еще учесть, что в следующем году некоторым вкладчикам придется платить налог на прибыль, будет понятно, что инвестиции в фонды становятся более чем привлекательными.

Ведь, в отличие от вкладов, доход, полученный от инвестиций в ПИФы и биржевые фонды, налогом не облагается. Главное — соблюдать условие: инвестировать необходимо более чем на 3 года. В этом случае государство «простит» налоги с дохода, но не более 9 млн рублей (по 3 млн рублей за каждый год инвестиций).

С чего начать

При желании можно легко собрать портфель из разных фондов самостоятельно, без помощи инвестиционного консультанта или менеджера. Это даст максимальный охват бумаг и позволит инвестировать практически по всему миру. Например, можно оформить покупку паев нескольких выбранных фондов онлайн, в офисе банка или УК, а затем нужно просто настроить регулярные платежи со своего банковского счета и таким образом получить желаемый результат: средства будут автоматически распределяться между выбранными ПИФами. Из нескольких фондов уже можно составить долгосрочный диверсифицированный портфель с привлекательной доходностью. Достаточно инвестировать в каждый хотя бы по 1-2 тысячи рублей.

Распределить средства можно по-разному — в зависимости от того, чего вы ждете от ваших вложений. Как вариант — для инвестиций можно использовать фонды со сбалансированной стратегией. В периоды неспокойного рынка они могут показывать весьма достойные результаты. Например, в этом году в числе самых популярных у частных инвесторов — фонд «Альфа-Капитал Баланс», в портфеле которого есть акции и облигации российских компаний. С начала года пайщики инвестировали в него более 17,3 млрд рублей, за три года ПИФ заработал доходность в 63,7%.