Предприимчивый красноярец провел праздник и обжег глаза гостям

Пострадавшим предложено обратиться в суд. А пока Роспотребнадзор завершает расследование происшествия. В итоге предпринимателю могут запретить работать.

Роспотребнадзор Красноярского края завершает расследование событий, произошедших в красноярском игровом клубе SoVa, в результате которых пострадало 15 человек. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, 6 октября 2021 годы в клубе проводилось праздничное мероприятие, на котором присутствовали как взрослые, так и дети. Видимо, для обеспечения ковидной безопасности на празднике использовались две бактерицидные лампы открытого типа. Во время работы таких устройств в одном с ними помещении людей быть не должно. Однако в клубе это требование проигнорировали. В результате 15 детей и взрослых получили ожоги роговицы.

В ходе проверки выявлено отсутствие документации на данные бактерицидные лампы и журналов регистрации и контроля их работы. К тому же данный клуб организован в арендуемом помещении не юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а физическим лицом», — пишет Горяев.

Сейчас по факт происшествия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. ст.6.4 КоАП РФ и решается вопрос о запрете физлицу заниматься таким бизнесом.

В целях компенсации причиненного вреда пострадавшим предложено обратиться в суд», — резюмирует Горяев.

Добавим, что, судя по соцсетям клуба SoVa, он работает на рынке Красноярска с конца 2017 года. Сейчас в его «арсенале» три игротеки: на Светлогорской, Судостроительной и Телевизорной. Имя владельца клуба установить не удалось — в базах сервисов проверки контрагентов такой организации нет. Роспотребнадзоре также отказались его назвать, ссылаясь на то, что это персональные данные. Однако уточнили (еще раз), что фигурант проверки как ИП не зарегистрирован, как и сам клуб - как юрлицо.